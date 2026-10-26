A Barcelona-Real Madrid rangadót Kylian Mbappé döntötte el. A francia sztárcsatár az első félidő végén potyagóllal szerzett vezetést, ám erre Raphinha még válaszolni tudott. A 27 éves klasszis aztán a 87. percben is megvillant, Eduardo Camavinga szép alakítását követően passzolta a kapuba honfitársa átadását. Mbappé második gólját a Real-játékosok a Barca-szurkolók előtt ünnepelték meg, ennek pedig meg is lett a következménye.

A Barcelona-Real Madrid rangadót Kylian Mbappé döntötte el

Fotó: LLUIS GENE / AFP

La Liga, 10. forduló:

Barcelona-Real Madrid 1-2 (0-1)

Barcelona-Real Madrid: megdobálták a szurkolók a Mbappét és társait

A Barcelona dühös szurkolói őrjöngve nézték a Real-sztárok ünneplését. A hazai drukkerek különböző tárgyakat hajigáltak a játékosok felé, Camavingát zászlóval csapkodták. A madridi kötődésű Marca kiemelten foglalkozott az esettel, amelyet

a „brutális támadás” jelzővel illetett, a közösségi oldalakon pedig szégyent emlegettek a fővárosiak.

A Realosok felháborodva számoltak be a történtekről és tiszteletre szólították fel a Barca szimpatizánsait.

🚨 Absolutely disgusting behaviour from Barcelona fans throwing objects at Real Madrid players! 🤮 Utter disgrace — have some respect for the game! #BARRMA https://t.co/NuK0hJ7LC1 — The Final Whistle (@Rufus_45) October 25, 2026

A katalán sajtó nem kímélte a Barcelonát

Ami a Barca vereségét illeti, a katalán sajtó nem finomkodott. A barcelonai kötődésű sportlapok szerint Hansi Flick együttese túlzottan magabiztosan várta a rangadót, miközben a Real Madrid taktikailag felkészültebben és hatékonyabban futballozott. A Barcelona a Real elleni rangadó előtt a Paris Saint-Germaintől is kikapott a Bajnokok Ligájában, így az El Clásicón elszenvedett kudarc egy rossz sorozat második állomása lett. A Mundo Deportivo ezt egy kifejezetten pocsék hét lezárásaként értékelte.

A játékosok közül az egyaránt gyengén védekező Joao Cancelót és a fiatal Pau Cubarsít vették elő a hazaiak, de az ezúttal halvány Lamine Yamalt is bírálták, mondván a madridi védelem jól korlátozta az Aranylabdára is esélyes sztár lehetőségeit.