A Barcelona-Real Madrid rangadót Kylian Mbappé döntötte el. A francia sztárcsatár az első félidő végén potyagóllal szerzett vezetést, ám erre Raphinha még válaszolni tudott. A 27 éves klasszis aztán a 87. percben is megvillant, Eduardo Camavinga szép alakítását követően passzolta a kapuba honfitársa átadását. Mbappé második gólját a Real-játékosok a Barca-szurkolók előtt ünnepelték meg, ennek pedig meg is lett a következménye.
- La Liga, 10. forduló:
- Barcelona-Real Madrid 1-2 (0-1)
Barcelona-Real Madrid: megdobálták a szurkolók a Mbappét és társait
A Barcelona dühös szurkolói őrjöngve nézték a Real-sztárok ünneplését. A hazai drukkerek különböző tárgyakat hajigáltak a játékosok felé, Camavingát zászlóval csapkodták. A madridi kötődésű Marca kiemelten foglalkozott az esettel, amelyet
a „brutális támadás” jelzővel illetett, a közösségi oldalakon pedig szégyent emlegettek a fővárosiak.
A Realosok felháborodva számoltak be a történtekről és tiszteletre szólították fel a Barca szimpatizánsait.
A katalán sajtó nem kímélte a Barcelonát
Ami a Barca vereségét illeti, a katalán sajtó nem finomkodott. A barcelonai kötődésű sportlapok szerint Hansi Flick együttese túlzottan magabiztosan várta a rangadót, miközben a Real Madrid taktikailag felkészültebben és hatékonyabban futballozott. A Barcelona a Real elleni rangadó előtt a Paris Saint-Germaintől is kikapott a Bajnokok Ligájában, így az El Clásicón elszenvedett kudarc egy rossz sorozat második állomása lett. A Mundo Deportivo ezt egy kifejezetten pocsék hét lezárásaként értékelte.
A játékosok közül az egyaránt gyengén védekező Joao Cancelót és a fiatal Pau Cubarsít vették elő a hazaiak, de az ezúttal halvány Lamine Yamalt is bírálták, mondván a madridi védelem jól korlátozta az Aranylabdára is esélyes sztár lehetőségeit.
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