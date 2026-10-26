A Barcelona-Real Madrid rangadónak a bajnoki forma alapján az éllovas katalán sztárcsapat volt az esélyese, ám José Mourinho együttese 2-1-re nyerni tudott a Camp Nou Stadionban. A Barca ezzel elveszítette veretlenségét a La Ligában, és a PSG elleni BL-kudarc után zsinórban második tétmeccsén maradt pont nélkül.

A Barcelona-Real Madrid rangadó után Kylian Mbappé lehetett boldogabb

Fotó: Josep Lago / AFP

La Liga, 10. forduló:

Barcelona-Real Madrid 1-2 (0-1)

Barcelona-Real Madrid: Hansi Flick dühös volt

A Barca edzője csalódottan és frusztráltan nyilatkozott a vasárnapi El Clásico után. „Nem vagyok elégedett, nem játszottunk jól” – mondta a német tréner, aki elismerte, hogy csapata az egyenlítés után visszajött a mérkőzésbe, de újabb hibát követett el, amelyet a Real Madrid megbüntetett.

Flick emellett különösen a frissesség hiányát emelte ki: „Ma nem voltunk frissek, ezen kell változtatnunk.” A Barcelona edzője szerint csapata nem tudta a legjobb teljesítményét nyújtani, és a játékosoknak pihenésre, regenerálódásra van szükségük.

Hansi Flick's post-match thoughts. https://t.co/0NceU1sp9O — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2026

Flick bosszúsan közölte, hogy a sűrű program és az utazások megviselték a csapatot. Felidézte, hogy a Betis elleni sevillai találkozó után három órát töltöttek repülőn, majd a szállodában éjszakáztak, mielőtt Párizsba utaztak. Azt is hangsúlyozta, hogy ez nem lehet kifogás, ugyanakkor ingerülten válaszolt a sajtó képviselőinek.

„Önök csak a mérkőzéseket nézik? Egymást követik a meccsek, és néha csak két nap telik el a mérkőzések között”

– mondta ingerülten Flick.

A Barcelona 9 győzelemmel kezdte a bajnokságot, azonban a Real Madrid ellen elszenvedte első vereségét. A katalán csapat jelenleg 27 ponttal vezeti a La Ligát a 25 pontos Atlético és a 24 pontos Real előtt.

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