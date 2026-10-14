A norvég meglepetéscsapat hatalmas szenzációt okozott a Bayern München ellen, hiszen már a 2. percben vezetett, majd kétgólos előnnyel vonulhatott szünetre. Vincent Kompany együttese a második félidőben fordítani tudott, de a csapat egyik legnagyobb sztárja nagy butaságot követett el. Michael Olise előbb egy szabálytalanságért kapott sárga lapot a 73. percben, majd ellenfele arcához vágta a labdát, amiért megkapta a második figyelmeztetést, így idő előtt mehetett zuhanyozni. A csattanó a 90. percben érkezett, a Viking gólra váltotta az emberelőnyt, a találkozó meglepetésre 3-3-as döntetlennel ért véget.

Michael Olisét kiállították a Viking-Bayern München meccsen

Fotó: LISE ASERUD / NTB

Viking-Bayern München: a német sajtó nem kegyelmezett

A német sajtó meglehetősen keményen bírálta a Bayern Münchent a norvég kiscsapat elleni BL-mérkőzés után. A beszámolókban két dolog került a középpontba: a bajorok újabb korai védekezési hibái, illetve Michael Olise fegyelmezetlen kiállítása, amely után a német rekordbajnok a 90. percben elbukta a győzelmet.

A Bayern döntetlenje után a Bild „a névtelen klub ellen kapott három gólt” emlegette, a Kicker pedig nem győzte hangsúlyozni: „Olise rossz szolgálatot tett csapatának egy kirívóan sportszerűtlen viselkedéssel”.

Vincent Kompany vezetőedző ostobaságnak nevezte a francia szélső cselekedetét,

akit egyébként a beszámolók szerint a Viking csapatkapitánya, Zlatko Tripic az egész meccsen provokált.

🚨🚨🎙️| Vincent Kompany on Michael Olise red card: "Michael is a player who will always be provoked by opponents, but that's not an excuse. It's 100% his fault. He knows it as well." "You can't say you deserve to win the game when you make individual decisions like that." "We didn't deserve to win because we made mistakes that cannot happen." — CentreGoals. (@centregoals) October 13, 2026

A Bayern sztárjának vállalnia kell a felelősséget

A Bayern angol sztárcsatára, Harry Kane szerint a kiállítás megváltoztatta a mérkőzést.

A klasszis támadó hangsúlyozta, hogy Olisének vállalnia kell a felelősséget, és tanulnia kell az esetből.

Kane azt is sajnálta, hogy csapattársa emiatt a következő fontos BL-meccset kihagyja.

A német sajtó reakciója alapján nem pusztán a döntetlen miatt bosszúsak a müncheniek. A probléma az, hogy a csapat az Augsburg elleni 2-2 után megint nem tudott nyerni, ráadásul egy olyan találkozón, amelyen 0-2-ről már sikerült fordítania.

A Bayernnél ettől függetlenül még nem érdemes kongatni a vészharangot, mert a BL-ben két meccsen négy pontot gyűjtött az együttes, a Bundesligában pedig öt forduló elteltével a harmadik helyen áll, mindössze két ponttal lemaradva az éllovas Freiburgtól.