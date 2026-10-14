A norvég meglepetéscsapat hatalmas szenzációt okozott a Bayern München ellen, hiszen már a 2. percben vezetett, majd kétgólos előnnyel vonulhatott szünetre. Vincent Kompany együttese a második félidőben fordítani tudott, de a csapat egyik legnagyobb sztárja nagy butaságot követett el. Michael Olise előbb egy szabálytalanságért kapott sárga lapot a 73. percben, majd ellenfele arcához vágta a labdát, amiért megkapta a második figyelmeztetést, így idő előtt mehetett zuhanyozni. A csattanó a 90. percben érkezett, a Viking gólra váltotta az emberelőnyt, a találkozó meglepetésre 3-3-as döntetlennel ért véget.
Viking-Bayern München: a német sajtó nem kegyelmezett
A német sajtó meglehetősen keményen bírálta a Bayern Münchent a norvég kiscsapat elleni BL-mérkőzés után. A beszámolókban két dolog került a középpontba: a bajorok újabb korai védekezési hibái, illetve Michael Olise fegyelmezetlen kiállítása, amely után a német rekordbajnok a 90. percben elbukta a győzelmet.
A Bayern döntetlenje után a Bild „a névtelen klub ellen kapott három gólt” emlegette, a Kicker pedig nem győzte hangsúlyozni: „Olise rossz szolgálatot tett csapatának egy kirívóan sportszerűtlen viselkedéssel”.
Vincent Kompany vezetőedző ostobaságnak nevezte a francia szélső cselekedetét,
akit egyébként a beszámolók szerint a Viking csapatkapitánya, Zlatko Tripic az egész meccsen provokált.
A Bayern sztárjának vállalnia kell a felelősséget
A Bayern angol sztárcsatára, Harry Kane szerint a kiállítás megváltoztatta a mérkőzést.
A klasszis támadó hangsúlyozta, hogy Olisének vállalnia kell a felelősséget, és tanulnia kell az esetből.
Kane azt is sajnálta, hogy csapattársa emiatt a következő fontos BL-meccset kihagyja.
A német sajtó reakciója alapján nem pusztán a döntetlen miatt bosszúsak a müncheniek. A probléma az, hogy a csapat az Augsburg elleni 2-2 után megint nem tudott nyerni, ráadásul egy olyan találkozón, amelyen 0-2-ről már sikerült fordítania.
A Bayernnél ettől függetlenül még nem érdemes kongatni a vészharangot, mert a BL-ben két meccsen négy pontot gyűjtött az együttes, a Bundesligában pedig öt forduló elteltével a harmadik helyen áll, mindössze két ponttal lemaradva az éllovas Freiburgtól.
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