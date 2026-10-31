Kevés párosítás határozza meg annyira a német futball elmúlt évtizedeit, mint a Bayern München–Borussia Dortmund rangadó. A két csapat a szombati mérkőzés előtt már 114 alkalommal találkozott egymással a Bundesligában, és bár az örökmérleg egyértelmű müncheni fölényt mutat, a párharc presztízséből ez mit sem vesz el. A Bayern 56 győzelemmel állt a Dortmund 26 sikerével szemben, 32 találkozó pedig döntetlennel zárult, az Allianz Arenában pedig ezúttal még egy különleges pillanat is emelte a tétet: Harry Kane először mutatta meg a hazai közönségnek frissen elnyert Aranylabdáját, miközben a müncheniek vezetőedzője, Vincent Kompany korábbi rosszulléte miatt még mindig nem foglalhatott helyet a kispadon.

Harry Kane-nek nem sikerült betalálni a Bayern München–Borussia Dortmund rangadón, helyette Laimer és Upamecano is eredményes volt Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Már a kezdő sípszó előtt különleges hangulat uralkodott az Allianz Arenában. Harry Kane az Aranylabdával a kezében lépett a gyepre, a müncheni közönség pedig hatalmas ovációval fogadta az angol támadót.

Harry Kane proudly presents the Ballon d'Or at the Allianz Arena 🥹❤️✨ https://t.co/kAToPd07LE — FC Bayern München (@FCBayern) October 31, 2026

Bayern München–Borussia Dortmund: szoros csatát hozott a rangadó

A kezdés után gyorsan átvette az irányítást a Bayern. A hazaiak többet birtokolták a labdát, és már a nyolcadik percben centikre jártak a vezetéstől: Michael Olise egy dortmundi labdavesztés után nagy erővel lőtt, a labda azonban a kapufán csattant. A Dortmund sem csak a védekezéssel foglalkozott, és időnként veszélyesen jutott el a müncheniek kapuja elé. Jobe Bellingham a 34. percben a hálóba is talált, a gólt azonban végül nem adták meg.

A kimaradt lehetőségre hamar válaszolt a Bayern. A 38. percben Olise ugratta ki Konrad Laimert, az osztrák első próbálkozását még hárította Gregor Kobel, a kipattanót azonban Laimer már a kapuba küldte, ezzel megszerezte a vezetést a münchenieknek.

A félidő hajrájában a Dortmund próbált nagyobb nyomást helyezni a hazaiakra, de az egyenlítés nem jött össze, így a Bayern 1–0-s előnnyel vonulhatott az öltözőbe.

A fordulást követően ismét a Bayern ragadta magához a kezdeményezést, a hazaiak pedig egyre nagyobb nyomást helyeztek a Dortmund védelmére. Az 55. perc környékén ennek meg is lett az eredménye, amikor a müncheniek büntetőhöz jutottak. A labda mögé Harry Kane állt, aki az Aranylabda átvétele után góllal tehette volna még emlékezetesebbé az estét, ám nem tudta értékesíteni a tizenegyest, így maradt az 1–0-s hazai vezetés.

A 60. percben aztán jött a dortmundi feltámadás: egy labdaszerzés után Serhou Guirassy reagált a leggyorsabban, majd higgadtan a kapuba passzolt, ezzel 1–1-re módosítva az állást.

Ám nem sokáig örülhetett az egyenlítésnek a Dortmund, a Bayern ugyanis ismét támadásba lendült. A 66. percben Harry Kane tökéletesen fejelt vissza egy labdát a kapu elé, ahol Dayot Upamecano érkezett jó ütemben, és közelről a hálóba továbbított, így a müncheniek ismét megszerezték a vezetést (2-1). Az utolsó percekben aztán jött a hidegzuhany a hazaiak számára: egy szögletet követően Fabio Silva laposan a kapuba tekert, ezzel 2–2-re módosította az állást, amely egyben a mérkőzés végeredményét is jelentette.