Számos kellemes emléket őriz a Ferencvárosról a magyar bajnok és kupagyőztes labdarúgó, Csordás Csaba – aki most a hazai csapat vezetőedzőjeként készül a szerdai Bicske-FTC Magyar Kupa-mérkőzésre. A 49 éves szakember szerint játékosai életük lehetősége állnak, hogy megmutassák magukat – a rutin és a fiatalság egyvelege ráadásul olyan jól műkődik most náluk, hogy véleménye szerint az osztálykülönbség ellenére is képesek lesznek pár kellemetlen percet okozni Borbély Balázs együttesének.

Csordás Csaba a Bicske-FTC Magyar Kupa-mérkőzésen már a hazai csapat vezetőedzőjeként csap össze a zöld-fehérekkel

Fotó: Kricskovics Antal

Bicske-FTC (Magyar Kupa)

szerda, 12.30, tv: M4 Sport

Csordás Csaba a Bicske-FTC Magyar Kupa-mérkőzésről

A Bicske vezetőedzője, Csordás Csaba 1999-ben a Fradit megelőzve lett bajnok az MTK Budapesttel, 2005-ben pedig a zöld-fehérek ellen nyert kupadöntőt a Sopronnal. Sőt, a KTE 100. élvonalbeli gólját is ő szerezte, éppen a Ferencváros ellen.

Ezek mind mérföldkövet az ember életében. Szerencsés vagyok, mert a Ferencváros ellen többször is fontos gólokat lőttem. Ha ki kellene emelni ezek közül, akkor a Magyar Kupa-győzelmet mondanám. Annak a pikantériája, hogy előtte egy hónappal Sopronban játszottunk bajnoki mérkőzést, és ott is nyertünk 3-0-ra. Ott az első gólt én fejeltem, és a mérkőzés legjobb játékosa lettem. Illetve Kecskemét nekem mindig a szívügyem volt, amikor hazaigazoltam, és először bajnokok lettünk, akkor a Ferencvárossal is összecsaptunk az NB II-ben, és ott is sikerült nekik fontos gólt rúgnom

– emlékezett vissza Fradival kapcsolat élményeire Csordás Csaba, aki ezúttal az NB III-as Bicske vezetőedzőjeként találkozik a zöld-fehérekkel. A 49 éves szakember mindig is szerette a kihívásokat, véleménye szerint pedig a Ferencváros most nemcsak a magyar labdarúgás legmeghatározóbb csapata, hanem a nemzetközi kupában is kiemelkedő.

Csordás Csaba szerint természetes, ha esetleg a Fradi legnagyobb sztárjai kihagyják a bicskei találkozót.

Van elég erős és bő keretük, és nekik azt kell nézni, hogy a legjobb játékosokat hogyan tudják úgy terhelni, meg pihentetni, hogy a legeredményesebbek legyenek.

Nagyon fontos sorozatban vannak, hétvégén még játszanak a Pakssal, utána mennek a Milanhoz. De mi nem szeretnénk azzal foglalkozni, hogy kik fognak ellenünk játszani, inkább arra szeretnénk koncentrálni, hogy a mi játékosaink életük egyik legnagyobb lehetősége előtt állnak, hogy megmutassák magukat. Ez a hetedik szezonom Bicskén, és mindig egy kis üde színfoltot bele tudtunk vinni minden bajnoki szezonba. Most is az a srácok célja, meg én is azt kívánom nekik, ahogy nekem megadatott rengeteg szép pillanat a Ferencváros ellen, ez most történjen meg velük is. Nyilván adódik a kérdés, hogy milyen eredményt várok. Én az a típusú voltam játékosként, meg olyan vagyok most edzőként is, ha a teljesítményükben lesz rengeteg pozitív dolog, amire azt tudják mondani, hogy ez a Bicske figyelmet érdemel, akkor már elvégeztük a munkákat. Nem vagyunk egy súlycsoport, de azért fogunk dolgozni, hogy megnehezítsük a Fradi dolgát.

Vannak olyan játékosok, akik magasabb osztályt is megjártak, ez a rutin és a fiataloknak az egyvelege nálunk most egész jól működik, úgyhogy én azt gondolom, tudunk kellemetlen perceket okozni

– mondta az Origo Sportnak Csordás Csaba.