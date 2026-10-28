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Világbajnokságot megjárt labdarúgó, és magyar válogatott játékos is van a zöld-fehérek kezdőjében. Borbély Balázs a Bicske-FTC Magyar Kupa-mérkőzésen is erős csapatot küld a pályára.

Erősségeivel áll fel Borbély Balázs csapata a szerdai Bicske-FTC Magyar Kupa-mérkőzésen. Hiába a sorozatterhelés, a zöld-fehérek kezdőcsapatában több nagy név is szerepel.

Borbély Balázs a Bicske-FTC mérkőzésen is erős csapatot küld a pályára
Borbély Balázs a Bicske-FTC mérkőzésen is erős csapatot küld a pályára
Fotó: Tumbász Hédi
  • Bicske-FTC (Magyar Kupa)
  • szerda, 12.30, tv: M4 Sport

A Ferencváros a hétvégén a Pakssal játszik bajnoki mérkőzést, majd az AC Milan otthonában lép pályára az Európa-ligában, ennek ellenére az NB III-as Bicske ellen sem tartalékosan lép pályára a Magyar Kupában. Borbély Balázs vezetőedző kezdőcsapatában ott van többek közt a nyári világbajnokságot megjárt Lenny Joseph, a 88-szoros magyar válogatott Nagy Ádám, valamint a zöld-fehérek legértékesebb védője, Toon Raemaekers is.

Borbély Balázs kezdőcsapata a Bicske-FTC Magyar Kupa-meccsre

  • Varga Á. - Nagy O., Raemaekers, Zohoré, Cadu - Nagy Á., Rommens, Arzani, Levi, Bagi - Joseph
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