A Bicske-FTC kupameccsen a Fradi egy furcsa öngóllal szerzett vezetést, de nem sokkal később Király Patrik fantasztikus szabadrúgással egyenlített. A szünetben még 1-1 állt az eredményjelzőn, majd a Fradi magasabb fordulatszámra kapcsolt, és a második félidőben három gólt szerezve döntötte el a továbbjutást.

A Bicske-FTC meccsen szép gólokat láthattak a szurkolók

Fotó: facebook.com/fradi.hu

MOL Magyar Kupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

Bicske-FTC 1-4 (1-1)

Bicske-FTC: a hazaiak gólját külföldön is megtapsolták volna

A lefújást követően a bicskeiek gólszerzője, Király Patrik állt az M4 Sport kamerája elé.

„Nagy élményt jelentett ez a meccs az egész bicskei fociközösségnek. Mondtam a srácoknak, élményként éljük ezt meg.

Sokat jelent a gól, nem akarok nagyképűsködni, volt pár nagy gólom pályafutásom során, ám ez az egyik legszebb így a karrierem vége felé.

Az egyenlítés nagy löketet adott a csapatnak, de 60 perc után elfogytunk, kijött a különbség. Büszke vagyok mindenkire, mert szépen helyt álltunk a Fradi ellen” – mondta büszkén Király Patrik.

A Fradi légiósa is elismerően beszélt a Bicske góljáról

A Bicske edzője, Csordás Csaba is elégedetten értékelt, gólszerzőjét és kapusát külön megdicsérte.

„Valami ilyesmire gondoltam, egyből reagáltunk a kapott gólra.

Király Patrikot kiemelném, ezt a gólt külföldön is megtapsolták volna.

A kapusunk, Baráth Bence is extra teljesítményt nyújtott. Az első félidőben voltak periódusok, amikor, ha valaki idekapcsolt a közvetítésre, nem biztos, hogy észrevette volna a két csapat közötti osztálykülönbséget” – nyilatkozta a NB III-ban szereplő bicskeiek mestere.

A hazaiak szép góljáról a Fradi egyik legjobbja, a svéd Jonathan Levi is elismerően beszélt.

„Nehéz meccs volt, nekik ez volt életük mérkőzése. Én is jártam már hasonló cipőben, mint az ellenfél, tudom milyen érzés ilyen találkozón pályára lépni egy topcsapat ellen. Fantasztikus gólt lőttek. Nekünk az eredmény és a továbbjutás volt fontos, elégedettek vagyunk. Próbálok megfelelő formába lendülni, örülök ennek a 90 percnek” – mondta a Fradi légiósa, aki góllal és gólpasszal hálálta meg Borbély Balázs bizalmát.