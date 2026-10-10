Böde Dániel a Paks 25-szörös magyar válogatott támadója Berkesi Judit vendége volt a Sportemberek Extra legújabb adásában és a tőle megszokott őszinteséggel beszélt a múltjáról, a jelenéről a jövőről. Böde Dani jelenleg a sérüléséből lábadozik.

Böde Dani a válogatottal szerepelt a 2016-os Eb-n Fotó: Andrew Surma / NurPhoto via AFP

Böde Dániel hét évet töltött a Ferencvárosnál (239 meccs, 107 gól), majd 2019-ben tért vissza Paksra. Ennek fő oka a Szerhij Rebrovval való feszült kapcsolata volt. 2019 nyarán tért vissza korábbi csapatához, ebben pedig nagy szerepe volt annak, hogy nem volt gördülékeny a kapcsolata az FTC akkori vezetőedzőjével, Szerhij Rebrovval - derül ki az M4 Sport anyagából.

„Maradhattam volna még a Fradiban, de nem láttam sok értelmét.

Rebrovval nem annyira jöttem ki, amit kért, általában megcsináltam, de se így, se úgy nem volt jó.

Játszani szerettem volna, nem a lelátón vagy a padon ülni” – mondta, majd arra a kérdésre, hogy a kémia vagy a bizalom hiányzott az edző és a játékos kapcsolatából, így felelt: „nem volt meg semmi köztünk”.

Böde Dani kiváló edzőnek tartja Monizt

Elmondta, Bognár Györggyel nagyon jó együtt dolgozni Pakson, a Ferencvárosnál Rebrov „taktikailag nagyon rendben volt”, de azt a tüzet, ahogy Ricardo Moniz beállt közéjük játszani (még törött kézzel is), egy edzőnél sem látta.

„Nem azt mondom, hogy Moniz a világ legjobb edzője, de hogy utánpótlásban ilyen edzők kellenének, az biztos” – vélekedett Böde Dani, aki jelenleg sérüléssel küzd.