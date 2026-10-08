Igazi nagyfiú már Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka kisfia. Dávid tavaly július 18-án született, édesanyja pedig korábban elmondta, jó baba, betartja a délelőtti és a délutáni rutinját, az evést és az alvást is. Nagyon szereti a labdákat, többször is megjelent már az FTC női kézilabdázóinak edzésén. A lassan 15 hónapos, tejföl szőke fiú legutóbb pedig egy mérkőzésre látogatott ki az édesapjával – aki egy születésnapi interjú miatt tért vissza korábbi sikerei helyszínére.

Édesanyjának szurkolt Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka kisfia

Fotó: Northfoto/Mediaworks

Böde Dávid István sportos családba született. Édesapja, Böde Dániel már több mint 520 NB I-es labdarúgó-mérkőzésen lépett pályára a Ferencváros és a Paks színeiben – kétszeres magyar bajnok és ötszörös Magyar Kupa-győztes, kétszer pedig az élvonal gólkirálya volt. A magyar válogatottban 25 alkalommal szerepelt. Böde-Bíró Blanka kézilabdázó a férjéhez hasonlóan kétszeres magyar bajnok, ő a Magyar Kupát négyszer hódította el csapatával az FTC-vel, a nemzet együttessel pedig Európa-bajnoki bronzérmet szerzett.

Édesanyjának szurkolt Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka kisfia

A két sportoló 2023. júniusában házasodott össze, két évvel később pedig megszületett első gyermekük.

Jó baba, betartja a délelőtti és a délutáni rutinját, az evést és az alvást is, így nyugodtan tudok edzeni

– fogalmazott Böde-Bíró Blanka még januárban, amikor először mutatta meg Böde Dániellel közös kisfiát. Hozzátette, Dávid nagyon szereti a labdákat, és valahányszor bevitte őt az FTC női kézilabdázóinak edzésére, mindenki hatalmas lelkesedéssel fogadta.