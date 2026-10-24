Böde Dániel szombaton ünnepli 40. születésnapját. Az NB I legendás csatára a nagy nap előtt Pakson adott interjút az Origo Sportnak.
Böde Dániel az NB I-es rekordra hajt
Negyven év, kerek szám. Húszévesen el tudtad volna képzelni, hogy ennyi idősen is az NB I-ben fogsz futballozni?
Böde Dániel: Ez csak egy szám nekem, de tényleg gyorsan elszaladt az idő. Húszévesen még nem gondoltam ilyesmire, de 30 éves koromban egy interjúban megkérdezték, mi lesz velem 10 év múlva. Ha jól emlékszem, azt mondtam, lehet, hogy futballista leszek, de elképzelhető, hogy már csak a Madocsába fogok beférni. Ahhoz képest még itt vagyok. Most remélem, a sérülésből jól fogok tudni visszatérni, aztán még egy ideig a pályán maradhatok.
Megfogalmazódott benned, hogy mikor szeretnéd abbahagyni a futballt, vagy ennyire nem szeretsz előre tekinteni?
Ez a sérülés azért most közbeszólt. Végh Zoltán rekordjára viszont rá szeretnék még menni, neki 570 meccse van az NB I-ben.
Illés Bélát még ebben a szezonban megelőzheted.
Illésnek 540 mérkőzése volt, én most 531-nél tartok. Végh Zoli csúcsát megdönteném, ahhoz legalább másfél év kellene még. Majd a következő fél év során kiderül, hogyan tudok visszajönni a sérülésből. Ha nem úgy, ahogy tervezem, akkor valószínűleg nyáron be is fejezem. Ha jól alakulnak a dolgok, akkor még egy évet rá szeretnék húzni.
Böde Dániel és az edzősködés
Madocsán nőttél fel, ezer szállal kötődsz a faluhoz. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy innen az NB I-ig jutottak és játszhattak a Fradiban is. Mondhatjuk, hogy te vagy a leghíresebb madocsai?
Ott van még a híres kenusunk, Juhász István, aki ifjúsági korosztályban és a felnőttek között is nyert világbajnoki aranyat. A futballban valóban én vagyok a legismertebb madocsai. Ott nőttem fel, ott is lakom, ott is akarok meghalni.
Madocsán edzősködsz is, a megye háromban szerepel a csapat. Ebben a szerepkörödben mit tartasz leginkább szem előtt?
A közösség építése az elsődleges, és ez szerintem meg is van nálunk. Olyanok vannak a csapatban, mint a korábbi válogatott védő, Éger Laci. A társaság nagy részével játszottam együtt nagypályás vagy kispályás focin, plusz ott vannak még a helyiek. Velük próbálunk egy jó közösséget kialakítani. Remek a hangulat, jól érezzük magunkat. Az első számú szempont a hazai meccsek után, hogy a kaját nehogy elrontsák.
Akár NB I-es csapatnál is látod már magad edzőként a jövőben, vagy erről még korai lenne beszélni?
Nemrég szereztem meg az A licencet, nemsokára diplomaosztó lesz. De addig a focira akarok koncentrálni, amíg aktívan futballozom. Mondhatjuk úgy, hogy egy seggel nem akarok több lovat megülni.
Szerhij Rebrov miatt távozott a Fraditól Böde Dániel
Beszéljünk egy kicsit a Ferencvárosról. Talán akkor ismerte meg mindenki igazán a neved, amikor 2012 nyarán a Pakstól a zöld-fehérekhez igazoltál, a klubnál hét szezont húztál le. Milyen emlékeket őrzöl a Fradiról?
A Fradit nem kell bemutatni senkinek, az ország legnépszerűbb csapata, az egekig lehet őket magasztalni. Hét csodálatos évet töltöttem a klubnál, és jól is ment a játék, hatszor tíz gól fölött rúgtam minden évben, kivéve az utolsó idényt. Csak pozitívumokat tudok mondani.
Talán kevesen tudják, de előtte majdnem az Újpesthez igazoltál. Hogy is volt ez?
Ez fél évvel a Fradiba szerződésem előtt volt. Igazság szerint már távozni akartam Paksról, hogy tovább tudjak lépni. Aztán megkerestek az Újpesttől. Az akkori belga tulajjal – hála Istennek, hogy végül így alakult - nem tudtam megjegyezni. Rá fél évre aztán a Fradi olyan ajánlattal állt elő, ami tökéletes volt számomra.
Azt mondtad, hogy csak pozitív emlékeket őrzöl a Fradiról, de Szerhij Rebrov vezetőedzővel nem jöttél ki jól. Miatta tértél vissza a Pakshoz 2019-ben?
Való igaz, nem volt meg közöttünk a kémia. Ha megcsináltam, amit kért, az is baj volt, ha nem csináltam meg, az se volt jó. Valóban az ő személye miatt döntöttem a távozás mellett. Attól nem lettem volna boldog, ha a lelátón ülök, vagy a kispadon ücsörgök folyamatosan. Játszani szerettem volna, akkor még azért fiatal voltam.
A paksi visszatérés jól sült el, gólkirályi címet szereztél, és kétszer nyertél Magyar Kupát azóta a csapattal. Bognár Györgynek nem lehet könnyű dolga, a legjobb játékosokat – gondoljunk Varga Barnabásra vagy Ádám Martinra - rendre elviszik más klubok, de ő szinte mindig ütőképes csapatot rak össze. Mi a Paks titka?
Úgy vélem, a közösségünk ereje a legfőbb erényünk. Én azt mondom, egy jó közösség plusz hat pontot, egy rossz mínusz hat pontot jelent egy bajnokságban. Pakson jó társaság van, nemcsak az öltözőben, hanem a stábot, a masszőröket, a szertárost is beleértve. Gyuri pedig rendkívül jól rakja össze csapatot, ha kell, jól nyúl bele a meccsekbe, úgyhogy összességében ettől működik ilyen remekül az egész.
Böde Dániel nem érez haragot Marco Rossi iránt
A magyar válogatottban Egervári Sándor szövetségi kapitánynál mutatkoztál be. Arra az időszakra hogyan emlékszel vissza?
Sanyi bácsinál is remek volt a társaság, de a románok elleni hazai 2-2-ért nagy kár. Ott a 93. percben kaptuk az egyenlítő gólt, pedig ha az a meccs megvan, akkor mindegy lett volna, mit játszunk Romániában és Hollandiában, meg lett volna a vb-pótselejtező esélye. Sajnos elrontottuk, hibáztunk, majd aztán jött a holland meccs, ami nagyon csúfos lett. Akkor Egervári Sanyi bácsi le is mondott. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy az egy jó társaság volt, arra épült a későbbi, 2016-os Eb-résztvevő csapat.
Utoljára 2018-ban, 32 évesen szerepeltél a válogatottban, azóta nem hívott be Marco Rossi, pedig 2025-ben gólkirályi címet is szereztél az NB I-ben. Érzel haragot emiatt?
Ez a szövetségi kapitány döntése, én ezt elfogadtam. Valamilyen szinten meg is értem, teljesen logikus, ahogyan ő gondolja. Nem egy 37-38 éves csatárra akart építkezni, holott én úgy éreztem, fél órákra, 20 percekre beszállva biztosan tudtam volna segíteni. Nincs bennem semmi harag meg tüske emiatt, az ő fejével gondolkodva meg lehet érteni ezt is.
Ha most kapnál meghívót, mennél?
A nemzeti csapatba mindig mennék, én nem is mondtam le, meg nem is mondom le soha a válogatottságot. Mindig azt szoktam mondani, ha el lenne törve mindkét lábam, akkor két mankóval is mennék a válogatottba. A címeres mezt fölvenni mindig megtiszteltetés.
Böde Dániel a foci felé tereli a gyermekeit
Térjünk rá egy kicsit a családra, az apaságra. Legkisebb fiad, Dávid a nyáron múlt egy éves.
Szépen nődögél, egészséges. Nagyszerű gyerek. Jelen pillanatban Győrben van, anyósom vigyáz rá, amíg a feleségem, Blanka a válogatottban szerepel.
Szeretnéd, hogy focista legyen, vagy inkább kézilabdázó, mint a párod?
Hát, rúgja is, dobja is. A bátyjai, sőt, a testvérei közül mindenki focizik jelenleg. A fiúk itt Pakson, a nővére Madocsán játszik még. Emiatt valószínűbb, hogy a foci felé fogja venni majd az irányt, de ha a kézilabdát választja, annak is örülök. Nekem mindegy, hogy mit sportolnak a gyerekek, csak sportoljanak. Bevallom, amennyire lehet, azért próbálom a foci felé terelni őket. A kupadöntőn mindig valamelyik fiam vette át az érmet, aztán van, hogy győztes vagy vesztes meccs után is beülnek az öltözőbe, hogy szokják a légkört.
Ha már az élsport, szerinted fontosabb a befektetett munka, mint a tehetség?
Az alázatos munka mindig legyőzi a tehetséget. Kell valamilyen szinten persze tehetség is, mert ha állandóan vérhólyagot rúgsz a labdába, abból nem lesz semmi se, de melózni kell. Játszani kell, minél többet focizni, gyerekként meg főleg.
Ma már sok minden el tudja vonni a gyerekek figyelmét, okostelefon, Playstation és a többi. A te idődben ez nem így volt, igaz?
Ha kimentünk az utcára, volt kinn legalább 10 gyerek, akivel tudtunk focizni. Most, ha a fiam kimegy, akkor maximum az lesz ott, akit ki tud hívni, ki tud csalni. Annyira más a világ ma már. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy manapság jobbak a körülmények a gyerekek számára, felszereltségben, pályákban, mindenben. Olyan lehetőségeik vannak, hogy nekünk nemhogy a fele, negyedannyi sem volt még abban az időben.
Böde Dániel nagy napja: 40 éves a Paks csatára
Mit tervezel a szombati születésnapodon?
Hát a családdal már előre megünnepeltük. Nem igazán tudtuk volna máskorra tenni, későig elhúzni meg nem akartam, így sort kerítettünk rá. Pénteken tartottunk egy összejövetelt a paksi öregfiúkkal – játszom még az ASE Paks Öregfiúk csapatában –, főztem nekik egy pörit, volt beszélgetés, iszogatás este. Szombaton, a napján még átjön pár haver, aztán flipperezünk, kártyázunk, beszélgetünk így lightosan.
Veled kapcsolatban megkerülhetetlen, hogy sok vicces nyilatkozat kötődik a nevedhez, olyan klasszikusok, mint a „pofára esett, mint a zsíros kenyér”. Ezek mára szállóigévé váltak, idézik őket a szurkolók. Ezek a megszólalások teljesen spontán törnek ki belőled?
Így van, jönnek ezek maguktól. Szerintem a haveri társaságból hoztam, egymás ugratásából. Meg aztán az öltözőben is állandóan megy a vérszívás, a jó értelemben vett ökörködés. Ha nagyon jó kis mémeket látok, tudok röhögni saját magamon. Főleg, hogyha olyat rúgok a labdába… szidni is tudom ám magamat.
Végezetül, a visszatérésed kapcsán mit üzennél? Mikor láthatják a szurkolók Böde Danit újra a pályán?
December közepén elvileg már visszatérhetnék, de kérdéses, érdemes-e kockáztatni. Ha nem, akkor nyerünk a felkészülésig még két-három hetet. Lehet, hogy a január a biztosabb, és akkor a felkészülést már el tudom kezdeni a csapattal az év elején. Három és fél, négy hónapot mondtak a dokik, szóval hamarosan eljön a visszatérés ideje.
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