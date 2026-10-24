Böde Dániel szombaton ünnepli 40. születésnapját. Az NB I legendás csatára a nagy nap előtt Pakson adott interjút az Origo Sportnak.

A Paks legendás csatára, Böde Dániel 40 éves

Fotó: Mediaworks - Markovics Gábor

Böde Dániel az NB I-es rekordra hajt

Negyven év, kerek szám. Húszévesen el tudtad volna képzelni, hogy ennyi idősen is az NB I-ben fogsz futballozni?

Böde Dániel: Ez csak egy szám nekem, de tényleg gyorsan elszaladt az idő. Húszévesen még nem gondoltam ilyesmire, de 30 éves koromban egy interjúban megkérdezték, mi lesz velem 10 év múlva. Ha jól emlékszem, azt mondtam, lehet, hogy futballista leszek, de elképzelhető, hogy már csak a Madocsába fogok beférni. Ahhoz képest még itt vagyok. Most remélem, a sérülésből jól fogok tudni visszatérni, aztán még egy ideig a pályán maradhatok.

Megfogalmazódott benned, hogy mikor szeretnéd abbahagyni a futballt, vagy ennyire nem szeretsz előre tekinteni?

Ez a sérülés azért most közbeszólt. Végh Zoltán rekordjára viszont rá szeretnék még menni, neki 570 meccse van az NB I-ben.

Illés Bélát még ebben a szezonban megelőzheted.

Illésnek 540 mérkőzése volt, én most 531-nél tartok. Végh Zoli csúcsát megdönteném, ahhoz legalább másfél év kellene még. Majd a következő fél év során kiderül, hogyan tudok visszajönni a sérülésből. Ha nem úgy, ahogy tervezem, akkor valószínűleg nyáron be is fejezem. Ha jól alakulnak a dolgok, akkor még egy évet rá szeretnék húzni.

Böde Dániel már 531 meccsen pályára lépett az NB I-ben

Fotó: Mediaworks - Markovics Gábor

Böde Dániel és az edzősködés

Madocsán nőttél fel, ezer szállal kötődsz a faluhoz. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy innen az NB I-ig jutottak és játszhattak a Fradiban is. Mondhatjuk, hogy te vagy a leghíresebb madocsai?

Ott van még a híres kenusunk, Juhász István, aki ifjúsági korosztályban és a felnőttek között is nyert világbajnoki aranyat. A futballban valóban én vagyok a legismertebb madocsai. Ott nőttem fel, ott is lakom, ott is akarok meghalni.

Madocsán edzősködsz is, a megye háromban szerepel a csapat. Ebben a szerepkörödben mit tartasz leginkább szem előtt?

A közösség építése az elsődleges, és ez szerintem meg is van nálunk. Olyanok vannak a csapatban, mint a korábbi válogatott védő, Éger Laci. A társaság nagy részével játszottam együtt nagypályás vagy kispályás focin, plusz ott vannak még a helyiek. Velük próbálunk egy jó közösséget kialakítani. Remek a hangulat, jól érezzük magunkat. Az első számú szempont a hazai meccsek után, hogy a kaját nehogy elrontsák.