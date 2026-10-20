Harmadszor is megnősül Bodnár József. A Ferencváros egykori, 76 éves gyúrója feleségül veszi a 23 esztendős szerelmét - írja a Blikk.

Bodnár József megnősül Fotó: Mediaworks

Bodnár József újra megnősül

"Két éve bemutattak nekem egy gyönyörű roma lányt. A keresztapja hozta el hozzám, és azt mondta, íme, egy tiszta teremtés, aki kíváncsi rád! Gyöngyvirág, ez a földre szállt angyal akkor már túl volt egy váláson, elhagyta a férjét, és biztonságra, komoly kapcsolatra, újabb házasságra vágyott. Azt gondolom, mindezt megadhatom neki, 76 esztendősen is. Aki azt gondolná, ő valamiféle érdekből, számításból választott engem, az téved, tudniillik szegény ember vagyok, nincs a nevemen semmi. Mindent, a házat, az autót, az összes értékemet a gyerekeim nevére írattam. S lám, szegény embert is lehet szeretni, még 76 esztendősen is" – mesélte a lapnak a Szakáll becenevű ősfradista, aki gyógymasszőrként, és csontkovácsként is dolgozik.

A menyegző után különleges élethelyzet áll majd elő a Bodnár-villában, hiszen gyúró korábbi felesége is ott él.

"Úgy tervezzük, hogy még idén összeházasodunk. Gyöngyvirág ideköltözhet végre hozzám, és Heni, a korábbi feleségem, a gyerekeim anyja azután már nem dobhatja ki a házból, ahogy tette azt korábban. Egyébként Heni is itt él, két évvel a válásunk után. Van hely a kastélyban bőven a négy gyerekemnek, külön lakosztályuk van – mesélte a Fradi-legenda. – Gyöngyvirág egyébként ugyancsak szeretne gyereket, én pedig boldogan leszek apa mellette is. Az Isten útjai kifürkészhetetlenek, de minket most egymás mellé terelt."