Bognár György csapata a legutóbbi négy NB I-es mérkőzéséből hármat megnyert, ezzel a Paks feljött a tabella harmadik helyére. Ezzel szemben a Vasas a legutóbbi három mérkőzésén nyeretlen maradt az élvonalban.

Bognár György csapat kétgólos győzelmet aratott

Fotó: paksifc.hu

Bognár György csapata gyönyörű gólokkal nyert Angyalföldön

A Paks vezető gólját Vécsei Bálint szerezte a 80. percben: egy szögletfigura után 11 méterről ollózta a labdát a Vasas kapujába.

„Gyakoroltuk a szögleteket, de ez egy rögtönzött szituáció volt. Volt már lehetőségem, de nem sikerült. Nagyon kellett már nekem ez a gól. Próbáltunk nagy nyomást helyezni a Vasas védelmére, ezekből tudtunk labdát szerezni, és ebből lettek a szögletek. Az utóbbi időben volt egy sarokcsontgyulladásom, ami hátráltatott, de végre jól érzem magam. Próbálunk feljebb lépni, úgy érzem, most elég stabilak vagyunk. Szeretnénk ott lenni az élmezőnyben a végén” – mondta az M4 Sport kamerája előtt a Paks első gólját szerző Vécsei Bálint.

OTP Bank Liga, 11. forduló:

Vasas FC-Paksi FC 0-2 (0-0)

Budapest,Illovszky Rudolf Stadion

Játékvezető: Karakó Ferenc

Vasas: Engedi - Hej (Pethő, 85.), Baráth, Csóka, Doktorics - Sztojka (Mezei, 71.), Hidi M. S. - Girsik (Molnár Cs., 64.), Urblík J., Kovácsréti - Koszta (Pálinkás, 71.)

Paks: Gyetván - Győrfi, Lenzsér, Kinyik, Vécsei, Silye - Balogh B. (Tóth B., 79.), Papp K., Pető (Haraszti, 79.) - Hahn (Horváth K., 60.), Szalai J. (Windecker, 86.)

gólszerzők: Vécsei (80.), Horváth K. (93.)

sárga lap: Girsik (11.), Urblík J. (14.), Hidi M. S. (56.), Kovácsréti (66.), Baráth (76.), illetve Lenzsér (36.)