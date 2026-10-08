Lezárult egy korszak a Fradival kétszeres magyar bajnok labdarúgó, Bőle Lukács életében. A 36 éves játékos egészségügyi okok miatt visszavonul az élsporttól, A karrierje befejezéséről készült interjúben pedig egykori csapattársáról, Gera Zoltánról és korábbi edzőjéről, Szerhij Rebrovról is elmondta a véleményét.

Bőle Lukács nagyon jó véleménnyel van korábbi edzőjéről, Szerhij Rebrovról

Fotó: Földi Imre

Bőle Lukács visszavonul

Bőle Lukács a Kaposvári Rákóczinál lett NB I-es játékos, majd Ferencváros színeiben két bajnoki címet, a Pakssal pedig egy Magyar Kupa-győzelmet szerzett. Bár a 36 éves labdarúgó januárban visszatért első klubjához, egészségügyi okok miatt nem tudott pályára lépni a harmadosztályban. Sőt, most az élsporttól való visszavonulás mellett döntött.

Vegyes érzelmek vannak bennem. Amikor kimegyek egy Rákóczi-meccsre, jó látni a csapatot, csak közben rossz, hogy én nem lehetek ott a pályán. Az elmúlt két évben sok minden utalt arra, hogy eljön az a pillanat, amikor meghozom ezt a döntést. Egyre többször éreztem, hogy nem biztos, hogy bírja a lábam. Most, a műtét után egyre jobban vagyok, és ilyenkor persze megfordul az ember fejében, hogy talán mégis meg kellene próbálni, de mindig emlékeztetem magam arra, hogy miért jutottam el idáig. Amikor már egy edzésen sem tudsz úgy részt venni, hogy élvezd, hanem azon gondolkodsz, mikor fogsz újra megsérülni, az nagyon sokat elvesz a futball öröméből

– mesélte a Kaposvári Rákóczi honlapjának adott interjúban Bőle Lukács.

Szerhij Rebrovot tartja a legjobb edzőjének

A 36 éves labdarúgóra a májusi térdműtétje után egy több hónapos rehabilitáció várt, és akkor döntötte el, hogy befejezi, és inkább a civil életére szeretne koncentrálni. Két kisgyermeke leköti a figyelmét, emellett van egy vállalkozása, amelyre most több időt és figyelmet tud fordítani. Ami a karrierjét illeti, büszke azokra, amiket elért, de sosem volt teljesen elégedett.

Mindig azt kerestem, hogyan lehetne még többet, még jobbat elérni. Próbálom megbecsülni azt, ami megadatott és hálás vagyok érte. Sok minden történhetett volna másképp az életemben, és akkor lehet, hogy ez az egész pályafutás sem adatott volna meg. Utólag könnyű okosnak lenni. Bizonyos döntéseket lehet, hogy máshogy hoztam volna meg, de mindaz, amin keresztülmentem, formált olyanná, amilyen most vagyok

– fogalmazott Bőle Lukács, akinél arra is rákérdeztek, ki a legjobb edző és labdarúgó, akikkel valaha együtt dolgozott: