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Különleges okból maradt le klubja hivatalos csapatfotózásáról a magyar válogatott egyik alapembere. Bolla Bendegúz életében ugyanis hatalmas örömhír érkezett, megszületett a gyermeke.

A Rapid Wien különleges csapatfotózást tartott, amelyen története során először a klub női és férficsapata is együtt szerepelt. A képről azonban hiányzott a magyar válogatott Bolla Bendegúz, akinek távolmaradása mögött a lehető legörömtelibb ok állt: megszületett a gyermeke.

Bolla Bendegúz életében hatalmas változás történt
Bolla Bendegúz életében hatalmas változás történt Fotó: STANISLAW KLEPKA / Newspix via ZUMA Press

Megszületett Bolla Bendegúz gyermeke

Az osztrák klub a bécsi Allianz Stadionban készítette el az idei hivatalos csapatfotókat, a férficsapat közös képén azonban hiába keresték Bolla Bendegúzt. A Rapid Wien tájékoztatásából hamar kiderült, hogy a magyar válogatott futballista nem sérülés vagy más kellemetlen esemény miatt maradt távol.

A 26 éves játékos éppen a fotózás körüli időszakban lett édesapa, ezért érthető módon ezúttal nem a futball volt számára a legfontosabb.

Bolla Bendegúz ennek ellenére nem maradt sokáig távol a pályától. A magyar válogatott jobbhátvéd a hétvégén már végigjátszotta a Rapid Wien Lustenau elleni bajnokiját, amelyet csapata fölényesen, 5–1-re nyert meg.

A 38-szoros magyar válogatott futballista remek szezont fut Ausztriában. Bolla eddig 16 mérkőzésen lépett pályára a Rapid Wien színeiben, ezeken két gólt szerzett, emellett hét gólpasszt is kiosztott.

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