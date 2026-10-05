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Jó hírt kapott Marco Rossi az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. Bolla Bendegúz felépült a Belfastban összeszedett sérüléséből, és bekerült a magyar válogatott hétfő esti, 23 fős keretébe. A Rapid Wien játékosának szereplése napokig kérdéses volt.

Bolla Bendegúz is ott van a magyar válogatott Ukrajna elleni, hétfő esti Nemzetek Ligája-mérkőzésére nevezett 23 fős keretében. Az UEFA hivatalos oldalán hétfő reggel tették közzé a két csapat névsorát, amelyben a Rapid Wien 26 éves játékosa is szerepel.

Bolla Bendegúz az északírek ellen sérült meg
Bolla Bendegúz az északírek ellen sérült meg
Fotó: Paul Faith/AFP

Bolla szereplése azért volt kérdéses, mert az Észak-Írország elleni belfasti találkozón súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. Isaac Price belépője után kifordult a bokája, hosszasan ápolták a pályán, majd Osváth Attila váltotta. A magyar játékost hordágyon vitték el, így elsőre az is kérdésesnek tűnt, pályára léphet-e még a mostani válogatott időszakban. A Georgia elleni, péntek esti találkozót ki is hagyta.

Bolla Bendegúz visszatér

A helyzet azonban gyorsan javult: Bolla vasárnap már együtt edzett a magyar válogatottal, hétfőn pedig bekerült Marco Rossi meccskeretébe. Ez nagy segítséget jelenthet az olasz szakembernek, aki a jobb oldalon így újra számíthat egyik legtapasztaltabb játékosára. Bolla az első két Nemzetek Ligája-mérkőzésen is kezdőként lépett pályára, az Ukrajna elleni budapesti találkozón pedig végigjátszotta a meccset.

A keretben ugyanakkor több fontos hiányzó is van. Redzic Damir már az Ukrajna elleni első mérkőzésen megsérült, Kerkez Milos pedig a Georgia ellen kapott sárga lapja miatt eltiltását tölti. Szűcs Kornél ezúttal sem került be a 23-as névsorba.

Az Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést hétfőn 20.45-től rendezik Nagyszombatban.

A magyar válogatott Ukrajna elleni kerete

  • Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
  • Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Várkonyi Bence (Qarabag)
  • Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Szűcs Tamás (Famalicao), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK Athén)
  • Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
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