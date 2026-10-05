Bolla Bendegúz is ott van a magyar válogatott Ukrajna elleni, hétfő esti Nemzetek Ligája-mérkőzésére nevezett 23 fős keretében. Az UEFA hivatalos oldalán hétfő reggel tették közzé a két csapat névsorát, amelyben a Rapid Wien 26 éves játékosa is szerepel.

Bolla Bendegúz az északírek ellen sérült meg

Fotó: Paul Faith/AFP

Bolla szereplése azért volt kérdéses, mert az Észak-Írország elleni belfasti találkozón súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. Isaac Price belépője után kifordult a bokája, hosszasan ápolták a pályán, majd Osváth Attila váltotta. A magyar játékost hordágyon vitték el, így elsőre az is kérdésesnek tűnt, pályára léphet-e még a mostani válogatott időszakban. A Georgia elleni, péntek esti találkozót ki is hagyta.

Bolla Bendegúz visszatér

A helyzet azonban gyorsan javult: Bolla vasárnap már együtt edzett a magyar válogatottal, hétfőn pedig bekerült Marco Rossi meccskeretébe. Ez nagy segítséget jelenthet az olasz szakembernek, aki a jobb oldalon így újra számíthat egyik legtapasztaltabb játékosára. Bolla az első két Nemzetek Ligája-mérkőzésen is kezdőként lépett pályára, az Ukrajna elleni budapesti találkozón pedig végigjátszotta a meccset.

A keretben ugyanakkor több fontos hiányzó is van. Redzic Damir már az Ukrajna elleni első mérkőzésen megsérült, Kerkez Milos pedig a Georgia ellen kapott sárga lapja miatt eltiltását tölti. Szűcs Kornél ezúttal sem került be a 23-as névsorba.

Az Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést hétfőn 20.45-től rendezik Nagyszombatban.

A magyar válogatott Ukrajna elleni kerete