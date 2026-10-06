Szakmai szempontból nem lepődött meg az ETO FC tulajdonosa, hogy Borbély Balázs nyáron a Ferencváros irányítása mellett döntött. Világi Bálint megtanulta, hogy a labdarúgásban el kell tekinteni az érzelmektől, mert állítása szerint a döntések pénzalapon születnek, a végén pedig mindenkinek a saját lelkiismeretével kell elszámolnia. A sportvezetőt viszont emberi szempontból igenis meglepte a 47 éves szakember, és az fáj neki a legjobban, hogy amikor megkérdezte, milyen stábbal fog dolgozni a Fradinál, nem mondta, hogy bárkit vinne magával Győrből, aztán Stefan Pánik erőnléti edző is az Üllői útra igazolt.

Borbély Balázs bajnoki címet nyert az ETO FC-vel, majd nyáron a Ferencváros edzője lett

Fotó: Hasan Tascan / Anadolu via AFP

Az ETO FC tulajdonosa Borbély Balázs távozásáról

Borbély Balázs távozását két részre – emberi és üzleti – bontotta az ETO FC tulajdonosa, amikor a wearETOgether-podcast első részében a csapattal bajnoki címet nyert szakemberről kérdezték.

A bajnoki cím után jön az igazi munka, akkor vannak a legnagyobb kihívásaink, és akkor kell igazán szervezettnek lennünk. Balázs megkeresett minket, azt mondta, hogy van a Ferencvárostól érdeklődés. Leültünk azonnal beszélgetni, ez egy nagyon hosszú beszélgetés volt, ami az éjszakába húzódott

– emlékezett vissza a történtekre Világi Bálint. Hozzátette, miután a klubvezetés úgy érezte, aznap már nem tudnak pontot tenni az ügy végére, megegyeztek Borbély Balázzsal, hogy másnap reggel újra találkoznak. A szakember hagy gondolja át rendesen a döntését, mert az mindkét felet nagyban befolyásolja – a sportvezető szerint nemcsak szakmailag, emberileg is.

Világi Bálint: „Balázson emberi szempontból lepődtem meg”

Nekem igazából az egészben nem a szakmai részében van a legnagyobb meglepetés, mert ez biznisz. A fociban meg kell tanulni azt, hogy kiveszed az érzelmeket. Mindenki pénzalapon dönt, mindenki úgy próbál helyezkedni, ami neki és a jövőjének a legmegfelelőbb, amiben a legtöbb lehetőséget látja. Ez rendben van, mindenki a saját történetét maga írja, mindenki a saját számlájára iszik, és mindenki a végén a saját önbecsülésével és lelkiismeretével kell elszámoljon. Nekem ebben semmi új nincs. Balázson emberi szempontból lepődtem meg. Én azt gondoltam volna, hogy ezt nem fogja ilyen módon meglépni, és nem most

– fogalmazott az ETO FC tulajdonosa, aki hasonló helyzetekben el tudna képzelni egy olyan szituációt, ahol egy távozó szakember időben közli, hogy nem szeretné a továbbiakban folytatni a munkát, és lenne egy "kifutási idő", mialatt a klub el tudja kezdeni keresni a megfelelő utódot, akinek aztán át tudja adni a munkát. Ebben az esetben Világi Bálint szerint mindenki emelt fővel tudna távozni, ám állítása szerint ez Borbély Balázs vezetőedző – és Steven Vanharen sportigazgató esetében – nem így történt.

Ami talán az egészben akkor és most is a legfájóbb, hogy megkérdeztem Balázst, milyen stábbal fog dolgozni, és nem mondta azt, hogy bárkit innen el szeretne vinni. Azt mondta, hogy a régi NB III-as stábjával fog dolgozni a Ferencvárosnál és a meglévő ottani stábbal. Másnap reggel aztán nem tudtunk dűlőre jutni, én egy olyan beszélgetésnek éreztem, ami nem is nagyon beszélgetés volt, ő már döntött, és ez egy kész dolog volt, csak az egész úgy volt előadva, mintha gondolkodna. Elváltunk, és az autóban, amikor elkezdték a klubban a papírmunkát előkészíteni, akkor tudtam meg, hogy az erőnléti edzőnket is elviszi magával, ami nekem akkor is és most is szakmailag fájóbb, mint talán az edzőnek a távozása

– nyilatkozta a klubtulajdonos.