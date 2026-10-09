Borbély Balázs nyári klubváltása nemcsak az ő életét változtatta meg: párjának és gyermekeinek is komoly áldozatot kellett hozniuk azért, hogy a szakember Győrből Budapestre költözhessen és átvegye a Ferencváros irányítását. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az ETO FC-nél emberileg is maradt tüske a távozása után. Világi Bálint tulajdonosnak elsősorban az fájt, hogy állítása szerint Borbély nem jelezte előre, hogy bárkit is magával vinne a stábjából, később mégis a Fradihoz szerződött Stefan Pánik erőnléti edző is, akinek elvesztését Győrben hatalmas szakmai veszteségként élték meg. Borbély ugyanakkor úgy véli, nem hagyta cserben korábbi klubját, és azt is visszautasította, hogy szó nélkül távozott volna Győrből.

Borbély Balázs családjának is mindent újra kellett kezdenie / Fotó: ORIGO

Borbély Balázs családjának is mindent újra kellett kezdenie

Egy edző klubváltásakor legtöbbször a szakmai kihívásokról, az új csapatról és a célokról esik szó, Borbély Balázs esetében azonban a döntés az egész család életére hatással volt. A Ferencváros vezetőedzője a Nemzeti Sportnak adott interjújában elárulta, hogy nem egyedül határozott arról, elfogadja-e a fővárosi klub lehetőségét.

A családdal közösen hoztuk meg a döntést, hiszen a költözéssel nekik is megváltozott az életük. A páromnak is áldozatot kellett hoznia, a gyerekeknek iskolát, óvodát kellett váltaniuk, el kellett szakítani őket a nagyszülőktől

– mondta Borbély Balázs.

A költözés tehát jóval többet jelentett annál, mint hogy Borbély egyik klubtól a másikhoz szerződött. Gyermekeinek új közösséghez kellett alkalmazkodniuk, a család pedig a nagyszülőktől is távolabb került. A szakember ugyanakkor úgy érzi, jó döntést hoztak.

Egyelőre jól érezzük magunkat Budapesten, a magam részéről pedig sohasem fogom megbánni ezt a döntést. Büszke vagyok rá, hogy a Ferencváros vezetőedzője vagyok

– fogalmazott a tréner.

Borbély az ETO FC Győrrel bajnoki címet szerzett, és olyan időszakot zárt le, amely szakmailag is meghatározó volt számára. A váltás ugyanakkor Győrben korántsem zajlott feszültség nélkül. Borbély arról is beszélt, hogy szerinte félreértések alakultak ki azzal kapcsolatban, hogyan köszönt el az ETO-tól. Visszautasította azt, hogy szó nélkül hagyta volna ott a klubot.

Az, hogy nem a közösségi médiában vagy az öltözőben köszöntem el, nem azt jelenti, hogy ne búcsúztam volna el az ETO-nál. A játékosoknak, a stábtagoknak, mindenkinek megköszöntem a munkáját, aki hozzátett valamit a sikerhez. Nem igaz, hogy szó nélkül távoztam volna…

– mondta.