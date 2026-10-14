A Ferencváros csütörtökön 21 órától a Viktoria Plzennel csap össze a Groupama Arénában, az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában. A Magyar Kupa-győztes a Celtic otthonában aratott 3–1-es sikerrel kezdte a sorozatot, így újabb győzelemmel tovább erősíthetné helyzetét a nemzetközi porondon. A mérkőzés előtti szerdai sajtótájékoztatón Borbély Balázs vezetőedző és Kristoffer Zachariassen beszélt a várakozásokról, a szakember számára azonban a cseh együttes elleni találkozó személyes okokból is különleges lesz.

Borbély Balázs tragikus emlékeket idézett fel a Viktoria Plzen elleni meccs előtt

Fotó: Hasan Tascan/Anadolu/AFP

Elérzékenyült a Ferencváros edzője, amikor elhunyt barátjáról kérdezték

Borbély Balázst régi barátság köti a Viktoria Plzen szakmai stábjában dolgozó Marek Bakoshoz és Matús Kozácikhoz. Mindhárman jó kapcsolatban álltak Marián Cisovskyval, aki Borbélynak Ligetfalun, Temesváron és a szlovák válogatottban, később pedig a másik két futballistának Plzenben volt a csapattársa.

A barátság a pályán kívül is megmaradt, a Ferencváros jelenlegi edzője többször meglátogatta Cisovskyt Csehországban, és Szlovákiában is rendszeresen találkoztak. A korábbi védő azonban 2020-ban, mindössze negyvenévesen, gyógyíthatatlan betegség következtében elhunyt.

A Nemzeti Sport a szerdai sajtótájékoztatón erről a különleges kapcsolatról kérdezte a Fradi vezetőedzőjét, akit láthatóan megérintett a téma.

Nem könnyű erről beszélni…

– mondta elérzékenyülve Borbély Balázs, majd így folytatta:

„Nehéz időszaka volt az életemnek. A Plzen stábjában dolgozó ismerőseim inkább emberileg ismernek, mint szakmailag, nem tudom, mennyire vannak tisztában a futballról alkotott filozófiámmal. Összekötnek bennünket a régi csapattársaink, a múlt, a sok-sok közös emlék. Kellemesek és kevésbé kellemesek egyaránt. De ennek a mostani mérkőzésre nem lesz különösebb hatása.”

Borbély Balázs kemény csatára számít

A találkozó szakmai részéről az MTI kérdésére is beszélt a Ferencváros vezetőedzője, aki hangsúlyozta, hogy a Viktoria Plzen hullámzó idénykezdése ellenére rendkívül veszélyes ellenfél. A csehek rendszeresen dobogón végeznek hazájuk bajnokságában, és évről évre szerepelnek valamelyik európai kupasorozat főtábláján.