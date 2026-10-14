A Ferencváros csütörtökön 21 órától a Viktoria Plzennel csap össze a Groupama Arénában, az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában. A Magyar Kupa-győztes a Celtic otthonában aratott 3–1-es sikerrel kezdte a sorozatot, így újabb győzelemmel tovább erősíthetné helyzetét a nemzetközi porondon. A mérkőzés előtti szerdai sajtótájékoztatón Borbély Balázs vezetőedző és Kristoffer Zachariassen beszélt a várakozásokról, a szakember számára azonban a cseh együttes elleni találkozó személyes okokból is különleges lesz.
Elérzékenyült a Ferencváros edzője, amikor elhunyt barátjáról kérdezték
Borbély Balázst régi barátság köti a Viktoria Plzen szakmai stábjában dolgozó Marek Bakoshoz és Matús Kozácikhoz. Mindhárman jó kapcsolatban álltak Marián Cisovskyval, aki Borbélynak Ligetfalun, Temesváron és a szlovák válogatottban, később pedig a másik két futballistának Plzenben volt a csapattársa.
A barátság a pályán kívül is megmaradt, a Ferencváros jelenlegi edzője többször meglátogatta Cisovskyt Csehországban, és Szlovákiában is rendszeresen találkoztak. A korábbi védő azonban 2020-ban, mindössze negyvenévesen, gyógyíthatatlan betegség következtében elhunyt.
A Nemzeti Sport a szerdai sajtótájékoztatón erről a különleges kapcsolatról kérdezte a Fradi vezetőedzőjét, akit láthatóan megérintett a téma.
Nem könnyű erről beszélni…
– mondta elérzékenyülve Borbély Balázs, majd így folytatta:
„Nehéz időszaka volt az életemnek. A Plzen stábjában dolgozó ismerőseim inkább emberileg ismernek, mint szakmailag, nem tudom, mennyire vannak tisztában a futballról alkotott filozófiámmal. Összekötnek bennünket a régi csapattársaink, a múlt, a sok-sok közös emlék. Kellemesek és kevésbé kellemesek egyaránt. De ennek a mostani mérkőzésre nem lesz különösebb hatása.”
Borbély Balázs kemény csatára számít
A találkozó szakmai részéről az MTI kérdésére is beszélt a Ferencváros vezetőedzője, aki hangsúlyozta, hogy a Viktoria Plzen hullámzó idénykezdése ellenére rendkívül veszélyes ellenfél. A csehek rendszeresen dobogón végeznek hazájuk bajnokságában, és évről évre szerepelnek valamelyik európai kupasorozat főtábláján.
Borbély külön kiemelte, hogy a Plzen az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében hazai pályán 5–1-re legyőzte a szerb Crvena zvezdát, ami jól mutatja a csapat erejét.
„Nehéz összehasonlítani, hogy erősebb vagy gyengébb lett-e az ellenfél kerete a másfél, vagy az egy évvel ezelőtti összecsapáshoz képest. A szezon alatt edzőváltás is volt, a Plzen jelenlegi mestere nyolc meccse irányít, de ezalatt is sok változást láttunk. Az együttes játszott három- és négyvédős rendszerben is, így azért nem volt egyszerű felkészülni, de amit lehetett, megtettünk” – fogalmazott a 47 éves szakember.
A Fradi vezetőedzője szerint a cseh futball egyik legnagyobb erőssége az intenzitás és a fizikális játék, amellyel csapatának is fel kell vennie a versenyt.
„A cseh az egyik legintenzívebb bajnokság, agresszivitásban is kiemelkedő, de ezt nem elkerülni akarjuk, hanem fel kell venni a kesztyűt. Európában már számos alkalommal megmutattuk, hogy képesek vagyunk rá” – jelentette ki Borbély.
A szakembert Lenny Joseph és Naby Keita állapotáról is kérdezték, ám nem árulta el, hogy a két játékos bevethető lesz-e csütörtökön. Mint jelezte, nem szeretne a szükségesnél több információval szolgálni az ellenfél számára.
Borbély a háromhetes válogatott szünet hatásairól is beszélt. Úgy látja, a pihenő fizikailag és mentálisan jót tett a játékosoknak, ugyanakkor a hosszú kihagyás miatt kiestek a megszokott ritmusukból. Ez a szombati, Debrecen elleni 1–1-es döntetlen alkalmával is megmutatkozott. A vezetőedző szerint a szünet előtt jobban futballozott a Ferencváros, de bízik benne, hogy a Plzen ellen már ismét a korábbi teljesítményét nyújtja majd az együttese.
Zachariassen szerint bosszantó volt a Fradi legutóbbi teljesítménye
A sajtótájékoztatón Kristoffer Zachariassen is megszólalt, aki jól ismeri a csütörtöki ellenfelet. A két csapat az elmúlt bő másfél évben háromszor találkozott egymással: 2025 februárjában az FTC hazai pályán 1–0-ra nyert, majd idegenben 3–0-ra kikapott, tavaly szeptemberben pedig 1–1-es döntetlent játszottak Budapesten.
„Emlékszünk a meccsekre, mindhárom alkalommal kemény, fizikális mérkőzést játszottunk, de az egész cseh bajnokság pont ilyen erős és fizikális. Örültünk, hogy kvalifikáltuk magunkat az Európa-ligába, és tudtuk, hogy mindenképpen kemény meccsek várnak ránk, ez sem lesz kivétel. Nyitott, fizikális találkozót várok. Természetesen mindenki nagyon motivált a Plzen ellen” – mondta a norvég középpályás.
A 32 éves futballista hangsúlyozta, hogy a Ferencvárosnak elsősorban a saját játékára kell összpontosítania. A Debrecen elleni bajnokin mutatott teljesítménnyel elégedetlenek voltak, de a hibák kijavításán már dolgoztak.
„A három hét nagyon hosszú szünet meccsek nélkül. Persze próbáltuk az előnyünkre fordítani az edzéseken, de nem tudtunk a saját ritmusunkban futballozni az előző összecsapáson. Emiatt mindenki bosszús volt, de a videoelemzésekből kiderült, csak apró dolgokon kell javítani. Nagyon várjuk a holnapi meccset, hogy ezt meg is mutassuk” – jelentette ki Zachariassen.
A Ferencváros–Viktoria Plzen Európa-liga-mérkőzés csütörtökön 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában.