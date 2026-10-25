Az első tíz forduló egyik legérdekesebb története a Puskás Akadémiáé: a felcsútiak hét győzelmet arattak, és 21 pontjukkal holtversenyben állnak az élen a címvédő ETO FC-vel. A csapat a nyáron jelentős változáson ment keresztül: hét év után távozott Hornyák Zsolt, helyét az NB I-ben vezetőedzőként újonc Babó Levente vette át. De vajon meddig tarthat a lendület, és valóban megérett-e a Puskás a klub történetének első bajnoki címére? Erről kérdeztük Bozsik Pétert, aki 2002-ben a Zalaegerszeggel már megtapasztalhatta, milyen érzés letaszítani a trónról a bajnokság esélyeseit.
Nem feltétlenül a helyezés miatt mondom, mert azért az elmúlt években is állt jól a Puskás Akadémia, de a mutatott játék és az egyének fejlődése alapján azt mondom, hogy komoly vetélytársa lesz a Fradinak. Én továbbra is a Ferencvárost tartom a legfőbb esélyesnek, de szerintem ebben a szezonban talán megalapozottabban van esélye a Puskásnak a bajnoki címre, mint eddig bármikor
– mondta Bozsik Péter az Origo Sportnak.
Bozsik Péter elárulta, miben változott meg a Puskás Akadémia játéka
A nyári edzőváltás különösen érdekes kérdés. Hornyák Zsolt hosszú éveken keresztül meghatározta a felcsútiak játékát, utódja azonban rövid idő alatt más karakterű csapatot alakított ki. Bozsik szerint a két szakember elképzelései között jelentős különbség van.
„Nagyon sokban változott a játék. Hornyák inkább passzív kivárásra játszott, a csapata elsősorban az átmenetekre épített. Nyilván az átmenetekre, a kontrákra való törekvés Babó Leventénél is megvan, mert a mai futballban annál kedvezőbb helyzet nincs, mint amikor egy rendezetlen védelemre lehet rávezetni a labdát. A törekvések tehát megvannak, csak a passzivitás szűnt meg.”
A korábbi szövetségi kapitány részletesen is elmagyarázta, mit ért ezen, és miért tartja látványosnak a Puskás fejlődését.
„Ez a lényege a mondandómnak: a Babó-féle Puskás aktívan tesz azért, hogy labdát szerezzen. Nagyon jól, szűken helyezkednek, jól terelik a labdát, jól zárják a passzsávokat, és sokkal, de sokkal agresszívabbak, dinamikusabbak, mint a korábbi Puskás. Ezt látom a játékosok javulásában is. Dárdai sokkal többet és dinamikusabban fut, a legnagyobb előrelépés pedig talán Németh Andrásnál látható, aki szerintem ilyen jó fizikai állapotban az elmúlt szezonokban nem volt. Ez rögtön jelentkezik a játékában, a gólerősségében is.”
A 65. születésnapját október 30-án ünneplő szakember szerint a fizikai fejlődés az egész csapat játékára hatással van. A Puskás intenzívebben futballozik, szervezettebbé vált, és támadásban is több megoldással rendelkezik.
„Elsősorban a fizikalitás és a dinamika terén lépett előre a csapat, de ennek köszönhetően a szervezettség is sokkal inkább jellemző rájuk. Akkor sem esnek kétségbe, ha felállt védelem ellen kell játszaniuk, mert a rövid passzos kombinációk is nagyon jól működnek.”
Hiába az első hely, a Puskás Akadémiának még van miben fejlődnie
A felcsútiak szereplésének egyik érdekessége, hogy 21 pontjukból 15-öt idegenben szereztek. Öt vendégmérkőzésüket megnyerték, legutóbb például Győrben és Újpesten is három ponttal gazdagodtak. Hazai pályán ugyanakkor már kétszer kikaptak, a Kisvárda mellett éppen a Ferencváros tudott győzni a Pancho Arénában. Bozsik szerint a különbség elsősorban abból fakad, hogy saját közönségük előtt más feladat vár a felcsútiakra.
„Én úgy gondolom, hogy ez a legtöbb csapatnál megvan, mert hazai pályán az ellenfelek általában beállnak védekezni, és felállt védelmet kell bontani, aminek a megtanulása időigényesebb. De ha megnézzük, az egyik hazai vereséget a Puskás a Ferencvárostól szenvedte el, ezért ebből még olyan messzemenő következtetést nem vonnék le.”
Az augusztusi, 2–1-es ferencvárosi siker ráadásul a hajrában még veszélybe került: a Puskás a 90. percben egyenlített, ám a gólt les miatt végül érvénytelenítették. A felcsúti együttes ezt követően a Kispest-Honvédot már meggyőző játékkal győzte le 3–1-re.
„A legutóbbi hazai mérkőzésük a Kispest ellen kifejezetten látványos és magabiztos volt. Fenntartom, amit az előbb mondtam: a kisjátékos, lapos passzos, kombinatív játék nagyon jól megjelent a Puskásnál. Sokkal színesebb és szélesebb a repertoárjuk, mint az elmúlt években” – hangsúlyozta a Vasassal 2001-ben bajnoki bronzérmes tréner.
Felvetettük azt is, hogy az éllovas tíz bajnokin mindössze 15 gólt szerzett. Vajon hosszú távon fenntartható-e ezzel a mutatóval az eredményesség, vagy tavasszal még többet kell nyújtaniuk?
„Fejlődni mindig lehet, és erre törekedni is kell. A fizikai állapotban, néhány játékos fejlődésében most nagyon látványos volt az előrelépés, de ez lehet, hogy ilyen mértékben már nem fog folytatódni. Nulláról mindig könnyebb nyolcra eljutni, mint nyolcról tízre. Ezt a szintet tehát fenn kell tartani, az összjátékot pedig tovább kell fejleszteni, különös tekintettel a felállt védelem elleni játékra, a különböző sémák és variációk gyakorlására. Szerintem ezeket az apró lépéseket megtéve a Puskás továbbra is tud majd fejlődni.”
A címvédő ETO-ban még sok a kérdőjel, a Fradi maradt a favorit
A bajnoki címért zajló versenyfutásban természetesen a címvédő ETO-val is számolni kell. A győriek 11 lejátszott mérkőzés után holtversenyben állnak a felcsútiakkal, Bozsik azonban egyelőre bizonytalan abban, mire lehet képes hosszabb távon a Rába-parti együttes.
„Megmondom őszintén, függetlenül attól, hogy eltelt tíz forduló, Győrt még viszonylag nehéz megítélni. Nem játszanak rossz focit, és voltak minőségi igazolásaik is. Elég a legutóbbi fordulóban két gólt szerző Djukanovicsot megemlíteni, de ha megnézzük a statisztikáját, ő sem tudta ezt a formát a korábbi csapatainál vagy szezonjaiban tartósan megtartani. Szerintem az ETO-nál még van kérdőjel bőven.”
Bozsik a győrieket jelenleg inkább a harmadik-negyedik helyre várja, és úgy gondolja, az Újpest szereplése is tartogathat még meglepetéseket. A bajnoki aranyért folytatott harcban viszont két csapatot emel ki.
A Fradit évek óta mindig a legnagyobb esélyesnek tartom. Sőt, általában azt szoktam mondani, hogy a bajnoki címet nem is annyira a többiek nyerik meg, mint inkább a Fradi veszíti el. Én azt gondolom, hogy ez most hatványozottan így van, mert olyan edzőjük is van, aki a tudatos futballra talán nagyobb hangsúlyt fektet, mint az elődje. Továbbra is azt mondom, hogy a legnagyobb esélyes a Ferencváros.
A fővárosi zöld-fehérek tíz forduló után 14 ponttal, kilenc lejátszott mérkőzéssel álltak a hetedik helyen, miközben az Európa-ligában három győzelemmel, hibátlan mérleggel szerepelnek. A két sorozat közötti különbség régóta visszatérő probléma, de Bozsik szerint éppen ez adhat komoly esélyt a Puskás Akadémiának.
„Amivel a Fradinál éveken keresztül küzdöttek, az most is megvan. Ez a kettősség a nemzetközi kupa és a hazai bajnokság között. Nagy a terhelés, a Puskásnak viszont csak egy dologra kell koncentrálnia, úgyhogy szerintem komoly versenyfutás lehet kettejük között.”
Ezért megy jobban a Ferencvárosnak Európában, mint az NB I-ben
A Ferencváros nemzetközi és hazai szereplése közötti különbségre külön is rákérdeztünk. A csapat az Európa-ligában sorrendben a Celtic, a Viktoria Plzen és legutóbb a Torreense ellen győzött, miközben a bajnokságban gyakran megszenved a pontokért.
A szakember szerint a kettősség hátterében fontos taktikai különbség húzódik: a nemzetközi ellenfelek bátrabban támadnak, az NB I-ben viszont sokszor mélyen védekező csapatokkal találkoznak a ferencvárosiak.
Ezzel az utóbbi évek mindegyikében küzdöttek, hiszen az Európa-ligában gyakorlatilag könnyebben értek el jobb eredményeket. Zachariassen fogalmazta meg úgy, hogy az Európa-ligában nyitottabbak a mérkőzések. Ez a kulcsprobléma, amit a beszélgetés elején is mondtam: a felállt védelem bontása. Ez az Európa-ligában annyira nem jelenik meg, mert ott mindenki nyíltabban, nyitottabban játszik. A magyar bajnokságban viszont sokkal mélyebbre visszahúzódik az ellenfelek zöme a Ferencváros ellen. Én ebben látom az alapvető problémát.
A csütörtöki, Torreense elleni 4–1-es siker ugyanakkor biztató jel lehet a hazai bajnokság szempontjából is. A portugál csapat több alkalommal mélyen visszahúzódva védekezett, a Ferencváros mégis sorra alakította ki a helyzeteit, és végül magabiztosan győzött
„Csütörtökön láthattuk, hogy a Fradi szép lassan talán megtanul felállt védelmet bontani, mert jó néhányszor sikerült a portugál csapat védelme mögé kerülni. Előbb-utóbb szerintem ez az NB I-ben is megjelenik majd. Az előző szezonban láttuk, hogy Borbély ezt az ETO-nál is meg tudta tanítani, úgyhogy szerintem a Ferencváros játékában is meg fog jelenni.”
A Puskás Akadémia vasárnap 15.30-tól küzd meg a Nyíregyházával, míg a Ferencváros 18 órától játszik örökrangadót az MTK-val.