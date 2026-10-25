Az első tíz forduló egyik legérdekesebb története a Puskás Akadémiáé: a felcsútiak hét győzelmet arattak, és 21 pontjukkal holtversenyben állnak az élen a címvédő ETO FC-vel. A csapat a nyáron jelentős változáson ment keresztül: hét év után távozott Hornyák Zsolt, helyét az NB I-ben vezetőedzőként újonc Babó Levente vette át. De vajon meddig tarthat a lendület, és valóban megérett-e a Puskás a klub történetének első bajnoki címére? Erről kérdeztük Bozsik Pétert, aki 2002-ben a Zalaegerszeggel már megtapasztalhatta, milyen érzés letaszítani a trónról a bajnokság esélyeseit.

Bozsik Péter szerint továbbra is a Ferencváros a bajnokság első számú esélyese

Nem feltétlenül a helyezés miatt mondom, mert azért az elmúlt években is állt jól a Puskás Akadémia, de a mutatott játék és az egyének fejlődése alapján azt mondom, hogy komoly vetélytársa lesz a Fradinak. Én továbbra is a Ferencvárost tartom a legfőbb esélyesnek, de szerintem ebben a szezonban talán megalapozottabban van esélye a Puskásnak a bajnoki címre, mint eddig bármikor

– mondta Bozsik Péter az Origo Sportnak.

Bozsik Péter elárulta, miben változott meg a Puskás Akadémia játéka

A nyári edzőváltás különösen érdekes kérdés. Hornyák Zsolt hosszú éveken keresztül meghatározta a felcsútiak játékát, utódja azonban rövid idő alatt más karakterű csapatot alakított ki. Bozsik szerint a két szakember elképzelései között jelentős különbség van.

„Nagyon sokban változott a játék. Hornyák inkább passzív kivárásra játszott, a csapata elsősorban az átmenetekre épített. Nyilván az átmenetekre, a kontrákra való törekvés Babó Leventénél is megvan, mert a mai futballban annál kedvezőbb helyzet nincs, mint amikor egy rendezetlen védelemre lehet rávezetni a labdát. A törekvések tehát megvannak, csak a passzivitás szűnt meg.”

A korábbi szövetségi kapitány részletesen is elmagyarázta, mit ért ezen, és miért tartja látványosnak a Puskás fejlődését.

„Ez a lényege a mondandómnak: a Babó-féle Puskás aktívan tesz azért, hogy labdát szerezzen. Nagyon jól, szűken helyezkednek, jól terelik a labdát, jól zárják a passzsávokat, és sokkal, de sokkal agresszívabbak, dinamikusabbak, mint a korábbi Puskás. Ezt látom a játékosok javulásában is. Dárdai sokkal többet és dinamikusabban fut, a legnagyobb előrelépés pedig talán Németh Andrásnál látható, aki szerintem ilyen jó fizikai állapotban az elmúlt szezonokban nem volt. Ez rögtön jelentkezik a játékában, a gólerősségében is.”