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Szoboszlai Dominikot elvesztette, majd hátrányba is került Andoni Iraola csapata. A második félidőben emberelőnyben játszó Vörösök végül nyolc perc alatt megfordították, és 2-1-re megnyerték a Brentford-Liverpool mérkőzést.

Szörnyen indult a szombati Brentford-Liverpool Premier League-mérkőzés Andoni Iraola vezetőedző csapatának. A combizom-sérüléséből visszatért Szoboszlai Dominik félórányi játék után nem tudta folytatni, majd csapata hátrányba is került. A második félidőben már emberelőnyben játszó Vörösök viszont megfordították a találkozót, Victor Munoz és Alexander Isak nyolc percen belül találtak a kapuba.

Andoni Iraola vezetőedző a Brentford-Liverpool mérkőzésen
Andoni Iraola vezetőedző csapata nyolc perc alatt megfordította, és 2-1-re megnyerte a Brentford-Liverpool mérkőzést
Fotó: GLYN KIRK / AFP
  • Brentford-Liverpool (Premier League)
  • 1-2

Szoboszlai Dominikot le kellett cserélni a Brentford-Liverpool mérkőzésen

Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet a Brentford elleni mérkőzésen, miután combizom-sérülés miatt kihagyni kényszerült csapata Manchester City elleni bajnokiját, és az osztrák LASK elleni Bajnokok Ligája-találkozót. Bő félórányi játék után kiderült, hogy még nem jött teljesen rendbe, és le kellett cserélni.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) leaves the game after picking up an injury during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 17, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominikot félórányi játék után le kellett cserélni
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Hátrányba, majd emberelőnybe kerültek a Vörösök

Percekkel később a játékvezető ugyan büntetőrúgást ítélt a Liverpool javára, de a VAR-vizsgálatot követően kiderült, hogy Alexis Mac Allisterrel szemben nem történt szabálytalanság, így John Brooks visszavonta a tizenegyest. 

Sőt, a 44. percben a hazai csapat szerezte meg a vezetést. Igor Thiago beadásából Keane Lewis-Potter fejelte a labdát a kapuba.

 Az első félidőnek azonban itt még nem volt vége: Andoni Iraola csapata szöglethez készülődött, amikor Jérémy Jacquet terült el középen Jehor Jarmoljuk mellett, a bíró pedig videózás után úgy ítélte meg, hogy a Brentford játékosának mozdulata piros lapot ért.

Munoz és Isak nyolc perc alatt fordítottak

A második félidő is szörnyen indult a Liverpool számára, mindössze öt perc játékot követően a szünetben becserélt Jeremie Frimpongot is elveszítette a csapat.

A fordulat bő egyóra játék után következett be, a 62. percben Victor Munoz tört be a tizenhatoson belülre, majd lőtt laposan a kapuba, kiegyenlítve ezzel a találkozó állását. Sőt, nyolc perccel később Alexander Isak a vezetést is megszerezte a Liverpoolnak, miután Bradley Barcola passzából a kapuba talált.

A Liverpool ezzel 2-1-re megnyerte a mérkőzést, amit a Brentford végül kilenc emberrel fejezett be, miután a 92. percben Vitaly Janelt megkapta a második sárga lapját.

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