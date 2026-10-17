Szörnyen indult a szombati Brentford-Liverpool Premier League-mérkőzés Andoni Iraola vezetőedző csapatának. A combizom-sérüléséből visszatért Szoboszlai Dominik félórányi játék után nem tudta folytatni, majd csapata hátrányba is került. A második félidőben már emberelőnyben játszó Vörösök viszont megfordították a találkozót, Victor Munoz és Alexander Isak nyolc percen belül találtak a kapuba.

Andoni Iraola vezetőedző csapata nyolc perc alatt megfordította, és 2-1-re megnyerte a Brentford-Liverpool mérkőzést

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Brentford-Liverpool (Premier League)

1-2

Szoboszlai Dominikot le kellett cserélni a Brentford-Liverpool mérkőzésen

Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet a Brentford elleni mérkőzésen, miután combizom-sérülés miatt kihagyni kényszerült csapata Manchester City elleni bajnokiját, és az osztrák LASK elleni Bajnokok Ligája-találkozót. Bő félórányi játék után kiderült, hogy még nem jött teljesen rendbe, és le kellett cserélni.

Szoboszlai Dominikot félórányi játék után le kellett cserélni

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Hátrányba, majd emberelőnybe kerültek a Vörösök

Percekkel később a játékvezető ugyan büntetőrúgást ítélt a Liverpool javára, de a VAR-vizsgálatot követően kiderült, hogy Alexis Mac Allisterrel szemben nem történt szabálytalanság, így John Brooks visszavonta a tizenegyest.

Sőt, a 44. percben a hazai csapat szerezte meg a vezetést. Igor Thiago beadásából Keane Lewis-Potter fejelte a labdát a kapuba.

Az első félidőnek azonban itt még nem volt vége: Andoni Iraola csapata szöglethez készülődött, amikor Jérémy Jacquet terült el középen Jehor Jarmoljuk mellett, a bíró pedig videózás után úgy ítélte meg, hogy a Brentford játékosának mozdulata piros lapot ért.

Munoz és Isak nyolc perc alatt fordítottak

A második félidő is szörnyen indult a Liverpool számára, mindössze öt perc játékot követően a szünetben becserélt Jeremie Frimpongot is elveszítette a csapat.

A fordulat bő egyóra játék után következett be, a 62. percben Victor Munoz tört be a tizenhatoson belülre, majd lőtt laposan a kapuba, kiegyenlítve ezzel a találkozó állását. Sőt, nyolc perccel később Alexander Isak a vezetést is megszerezte a Liverpoolnak, miután Bradley Barcola passzából a kapuba talált.

A Liverpool ezzel 2-1-re megnyerte a mérkőzést, amit a Brentford végül kilenc emberrel fejezett be, miután a 92. percben Vitaly Janelt megkapta a második sárga lapját.