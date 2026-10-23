Újabb ismert labdarúgó vált bűncselekmény áldozatává: a Manchester United csapatkapitánya, Bruno Fernandes otthonába szerda este, a Como elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés idején törtek be. A 32 éves portugál középpályás Olaszországban tartózkodott csapatával, miközben ismeretlenek jutottak be cheshire-i ingatlanába. A The Athletic beszámolója szerint a betörők több értéktárgyat is magukkal vittek, a történteket pedig a helyi rendőrség is megerősítette.

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Fotó: Luca Rossini/NurPhoto/AFP

Betörtek Bruno Fernandes otthonába, megszólalt a rendőrség

A cheshire-i rendőrség tájékoztatása szerint szerda este fél kilenc körül érkezett bejelentés a gyanús tevékenységről. Egy szomszéd három ismeretlen férfit vett észre a környéken, akik az egyik ingatlan hátsó kertjében tartózkodtak.

Dave Jarvis nyomozó elmondta, hogy a rendőrök azonnal a helyszínre siettek, ám a feltételezett elkövetőket már nem találták ott.

„A kiérkező rendőrök már nem találták a gyanúsítottakat, ugyanakkor megállapították, hogy betörés történt, és több tárgyat eltulajdonítottak. Az ügyben nyomozás indult, a vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak” – idézte a rendőrségi tájékoztatást a Reuters.

A beszámolók szerint a betörők kevesebb mint öt percet töltöttek a házban. Szerencsére Fernandes felesége és gyermekei sem tartózkodtak otthon az eset idején, így személyi sérülésről nem érkezett hír.

A Manchester United megerősítette a történteket, és támogatásáról biztosította csapatkapitányát, valamint családját. A klub arra is kérte a nyilvánosságot, hogy tartsa tiszteletben a futballista magánéletét

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Az eset azért is különösen nyugtalanító, mert az elmúlt napokban két másik ismert labdarúgó családját is hasonló bűncselekmény érte.

Október 13-án Gulácsi Péter spanyolországi otthonába fegyveres támadók törtek be. A Villarreal magyar kapusa feleségével és két gyermekével tartózkodott a házban, amikor négy maszkos bűnöző fenyegette meg őket. A támadók a sajtóhírek szerint mintegy 73 millió forint értékű zsákmánnyal távoztak.