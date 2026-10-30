A bakui tornán 2–2-es állásnál, a találkozó 41. percében az angolok támadója, Emmanuel Famokun került a földre egy bolíviai védő közreműködésével. A játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott, annak ellenére, hogy a szabálytalanság a felvételek alapján a tizenhatoson kívül történhetett.
A bolíviai kapus meg sem próbálta kivédeni az angolok büntetőjét
A döntés óriási felháborodást váltott ki a bolíviai táborban. A játékosok és az edzők perceken keresztül reklamáltak, többször is azt kiabálva, hogy a szabálytalanság a büntetőterületen kívül történt. Az egyik edző a pályára is berohant, amiért a játékvezető pedig több sárga lapot is kiosztott a tömegjelenet után.
A The Athletic azt írja, hogy a tiltakozás több mint két és fél percig húzódott, mire a West Ham United akadémiáján pallérozódó Famokun végre elvégezhette a büntetőt. A bolíviai mezőnyjátékosok ekkor már látványosan hátat fordítottak az eseményeknek, és a kispadjuk közelébe vonultak. A kapus pedig csípőre tett kézzel, a jobb oldali kapufa mellett várta a rúgást, egyértelművé téve, hogy tiltakozásképpen nem kíván részt venni a párharcban.
Famokun középre gurította a labdát, a játékvezető pedig ezt követően azonnal lefújta az első félidőt. Az angolok ünnepeltek, a bolíviaiak viszont gúnyos tapssal reagáltak a játékvezető döntésére.
A feszültség azonban itt még nem ért véget. A bolíviai játékosok és edzők számonkérték a játékvezetőt, majd a két csapat futballistái között tettlegességig fajuló összetűzés alakult ki. Egy FIFA-tisztviselőnek kellett közbeavatkoznia, hogy megfékezze az indulatokat és biztonságba kísérje a játékvezetőt.
A csapatok szétválasztását követően néhány angol játékos a bolíviaiak felé fordulva ünnepelt, ami újabb tiltakozást váltott ki. Az egyik bolíviai edző a túloldal felé kiabálva a sportszerűséget kérte számon, és továbbra is azt hangoztatta, hogy nem járt büntető az angoloknak.
A 2026-os U15-ös világbajnoki fesztivál első alkalommal kerül megrendezésre Azerbajdzsánban.
A tornán 189 ország vesz részt, a lebonyolítás különlegessége pedig, hogy a válogatottakat a csoportkör után hat különböző szintre sorolják. A legmagasabb, A szint győztese szerezheti meg az U15-ös világbajnoki címet.
Anglia a C csoport második helyén zárt, egy ponttal lemaradva az Ír Köztársaság mögött, így a B szinten folytathatja szereplését.