A bakui tornán 2–2-es állásnál, a találkozó 41. percében az angolok támadója, Emmanuel Famokun került a földre egy bolíviai védő közreműködésével. A játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott, annak ellenére, hogy a szabálytalanság a felvételek alapján a tizenhatoson kívül történhetett.

Egy tévesen megítélt büntetőből alakult ki a tömegverekedés

Fotó: DAZN

A bolíviai kapus meg sem próbálta kivédeni az angolok büntetőjét

A döntés óriási felháborodást váltott ki a bolíviai táborban. A játékosok és az edzők perceken keresztül reklamáltak, többször is azt kiabálva, hogy a szabálytalanság a büntetőterületen kívül történt. Az egyik edző a pályára is berohant, amiért a játékvezető pedig több sárga lapot is kiosztott a tömegjelenet után.

A The Athletic azt írja, hogy a tiltakozás több mint két és fél percig húzódott, mire a West Ham United akadémiáján pallérozódó Famokun végre elvégezhette a büntetőt. A bolíviai mezőnyjátékosok ekkor már látványosan hátat fordítottak az eseményeknek, és a kispadjuk közelébe vonultak. A kapus pedig csípőre tett kézzel, a jobb oldali kapufa mellett várta a rúgást, egyértelművé téve, hogy tiltakozásképpen nem kíván részt venni a párharcban.

Famokun középre gurította a labdát, a játékvezető pedig ezt követően azonnal lefújta az első félidőt. Az angolok ünnepeltek, a bolíviaiak viszont gúnyos tapssal reagáltak a játékvezető döntésére.

El Robo del Sigo @fifacom_es @fifamedia @FIFAcom un penal inventado Fuera del area en em ultimo minuto a favor de Inglaterra A penalty outside the area to give the victory to England @laverde_fbf @FBF_BO #laverde #Bolivia #FIFAU15WC #lafieradeportiva https://t.co/YakxuZT4mg — La Fiera Deportiva (@hernanespn) October 30, 2026

A feszültség azonban itt még nem ért véget. A bolíviai játékosok és edzők számonkérték a játékvezetőt, majd a két csapat futballistái között tettlegességig fajuló összetűzés alakult ki. Egy FIFA-tisztviselőnek kellett közbeavatkoznia, hogy megfékezze az indulatokat és biztonságba kísérje a játékvezetőt.

A csapatok szétválasztását követően néhány angol játékos a bolíviaiak felé fordulva ünnepelt, ami újabb tiltakozást váltott ki. Az egyik bolíviai edző a túloldal felé kiabálva a sportszerűséget kérte számon, és továbbra is azt hangoztatta, hogy nem járt büntető az angoloknak.

A 2026-os U15-ös világbajnoki fesztivál első alkalommal kerül megrendezésre Azerbajdzsánban.

A tornán 189 ország vesz részt, a lebonyolítás különlegessége pedig, hogy a válogatottakat a csoportkör után hat különböző szintre sorolják. A legmagasabb, A szint győztese szerezheti meg az U15-ös világbajnoki címet.