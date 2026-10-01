Ahogy az Origo Sport is beszámolt róla, Cristiano Ronaldo szerdán úgy döntött, elhagyja a portugál válogatott koppenhágai edzőtáborát. A 41 éves támadó közleményében azt írta, Jorge Jesus sajtótájékoztatója, majd Pedro Proenca szövetségi elnökkel folytatott beszélgetése után hozta meg döntését, annak pontos okairól pedig később ígért részletes tájékoztatást.

Továbbra is áll a bál Cristiano Ronaldo körül

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A történethez most újabb részleteket tett hozzá Edu Aguirre, az El Chiringuito spanyol újságírója, aki évek óta közeli kapcsolatot ápol Ronaldóval. Aguirre szerint kedden este Ronaldo, Jesus és Proenca hármasban egyeztetett a Norvégia elleni mérkőzés után kialakult feszültségről. A támadó azon a találkozón mintegy fél órán át melegített, végül azonban egyetlen percet sem játszott.

Aguirre állítása szerint Jesus a zárt körű megbeszélésen bocsánatot kért Ronaldótól, amiért ilyen sokáig melegíttette anélkül, hogy pályára küldte volna. A spanyol újságíró úgy tudja, a kapitány azt is megígérte, hogy a következő sajtótájékoztatón nyilvánosan elismeri a hibáját.

Ez azonban nem történt meg. Jesus a nyilvánosság előtt kiállt a saját szakmai döntése mellett, hangsúlyozta, hogy ő a szövetségi kapitány, és egyetlen játékos sem változtathatja meg az elképzeléseit. A portugál szakember azt is közölte, hogy Ronaldo a Dánia elleni mérkőzésen sem lesz kezdő.

Aguirre szerint éppen ez jelentette a töréspontot.

Cristiano azért robbant, mert úgy érezte, elárulták

– fogalmazott a spanyol újságíró, aki szerint Jesus zárt ajtók mögött elnézést kért, majd néhány órával később teljesen más hangot ütött meg a sajtó előtt. Az El Chiringuito műsorában ennél is keményebben fogalmazott: szerinte Ronaldo azt érezte, hogy a kapitány rajta keresztül akarta demonstrálni, ki irányítja a válogatottat.

Cristiano Ronaldo ikonikus mezének is új gazdája lett

Ronaldo távozásának már a Dánia elleni mérkőzés előtt lett egy látványos következménye is. Az A Bola az UEFA hivatalos játékoslistájára hivatkozva arról számolt be, hogy a portugál csapat 7-es mezét csütörtökön Rafael Leao viseli majd. A szám több mint két évtizede szinte teljesen összeforrt Cristiano Ronaldo nevével.