Komoly következményei lesznek Cristiano Ronaldo váratlan távozásának a portugál válogatott edzőtáborából: a 41 éves futballsztárt akár hat hónapra is eltilthatják a nemzeti csapattól, emellett pénzbüntetést kaphat. A portugál szövetség szabályzata ugyanis szankcionálja, ha egy játékos megfelelő indok nélkül hagyja el a válogatott összetartását.

Cristiano Ronaldo csak a bemelegítésig jutott a norvégok elleni Nemzetek Ligája-meccsen

Fotó: Torbjorn Tande / DeFodi via Getty Images

A konfliktus szeptember végén robbant ki, miután Ronaldo nem kapott lehetőséget a Norvégia ellen 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A világsztár megsértődött, miután feleslegesen melegített. A támadó a Dánia elleni találkozó előtt elhagyta a csapat koppenhágai edzőtáborát, miután összetűzésbe került Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal. A portugálok edzője korábban azt mondta, hogy a játékosok szerepeltetéséről kizárólag a szakmai stáb dönt - írta a Globo.

Cristiano Ronaldo eltiltása

Ronaldo később részletes közleményben ismertette a saját álláspontját. Azt állította, hogy a kapitány kétszer is megszegte a neki tett ígéretét, ugyanakkor vállalta a felelősséget a távozásáért, és bocsánatot kért a szurkolóktól, valamint a csapattársaitól. A portugál klasszis azt is világossá tette, hogy elfogadja, ha megbüntetik.

A portugál szövetség fegyelmi szabályzata alapján az engedély nélkül távozó válogatott játékosra egytől hat hónapig terjedő eltiltás szabható ki.

Hivatásos futballisták esetében emellett 500 és 1000 euró közötti pénzbírság is szóba kerülhet. A maximális büntetés tehát akár a novemberi válogatott mérkőzéseket is érintheti, a tényleges szankció mértéke azonban még nem tekinthető véglegesnek.

Ronaldo ugyanakkor nem akar visszavonulni a portugál válogatottól.

Kijelentette, hogy a büntetés letöltése után továbbra is rendelkezésre áll, amennyiben fizikailag megfelelő állapotban lesz. A kérdés most az, milyen szankciót alkalmaz vele szemben a portugál szövetség, és mikor térhet vissza a nemzeti csapatba.