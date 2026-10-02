Cristiano Ronaldo szerdán elhagyta a portugál válogatott koppenhágai edzőtáborát, miután a norvégok elleni mérkőzésen nem kapott lehetőséget Jorge Jesus szövetségi kapitánytól. Az ötszörös aranylabdás a döntéséről közeményt adott ki, a csatár közeli barátjaként ismert spanyol újságíró, Edu Aguirre pedig arról számolt be, hogy Jesus a háttérben egészen mást mondott a csapatkapitánynak, mint később a nyilvánosság előtt. Ronaldo ezt árulásként élte meg, és tulajdonképpen ezért távozott az edzőtáborból. A portugálok mindenesetre a 41 éves sztár nélkül is nyerni tudtak a dánok ellen, a koppenhágai Nemzetek Ligája-meccs 4-2-es vendégsikert hozott.

Cristiano Ronaldo nélkül is nyertek a dánok a portugálok ellen

Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

Cristiano Ronaldo távozása után nagy változás történt

Ronaldo döntésének nem akármilyen hatása lett:

a portugál válogatott hivatalos Instagram-fiókja több mint egy millió követőt veszített el a legnagyobb sztár távozása után.

A nemzeti együttes közösségi fiókjának nemrég még 24,9 millió követője volt, de csütörtök estére ez a szám 23,8 millióra csökkent.

Az ismert angol újságíró és televíziós személyiség, Piers Morgan – aki jó kapcsolatot ápol Ronaldóval – arról számolt be, hogy a portugál klasszis távozása mögött több rejlik, mint ami első ránézésre tűnik. Morgan az X közösségi platformon a következőket írta:

Nem ezért távozott... az igazság kiderül majd, amikor ő maga fog beszélni róla.”

Cristiano Ronaldo hamarosan felfedi a távozása valódi okát?

Fotó: Getty Images

Ronaldo ikonikus 7-es számú mezét kevesebb mint 24 órával a távozása után egy másik játékos kapta meg, a dresszt Rafael Leao viselte a Dánia-Portugália meccsen. A 41 éves klasszis helyettese, Goncalo Ramos pedig gólt szerzett, az AC Milan csatára a portugálok második találatát jegyezte a 25. percben.

Jorge Jesus együttese három mérkőzés után 9 ponttal vezeti csoportját az Nemzetek Ligája A divíziójában, a csapat október 4-én Norvégiát fogadja majd Portóban.

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