Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A portugál labdarúgó-válogatott legnagyobb sztárja nélkül is magabiztosan nyert Dánia ellen a Nemzetek Ligájában. Cristiano Ronaldo váratlan távozásának azonban így is lett egy nem mindennapi következménye.

Cristiano Ronaldo szerdán elhagyta a portugál válogatott koppenhágai edzőtáborát, miután a norvégok elleni mérkőzésen nem kapott lehetőséget Jorge Jesus szövetségi kapitánytól. Az ötszörös aranylabdás a döntéséről közeményt adott ki, a csatár közeli barátjaként ismert spanyol újságíró, Edu Aguirre pedig arról számolt be, hogy Jesus a háttérben egészen mást mondott a csapatkapitánynak, mint később a nyilvánosság előtt. Ronaldo ezt árulásként élte meg, és tulajdonképpen ezért távozott az edzőtáborból. A portugálok mindenesetre a 41 éves sztár nélkül is nyerni tudtak a dánok ellen, a koppenhágai Nemzetek Ligája-meccs 4-2-es vendégsikert hozott.

Cristiano Ronaldo nélkül is nyertek a dánok a portugálok ellen
Cristiano Ronaldo nélkül is nyertek a dánok a portugálok ellen
Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

Cristiano Ronaldo távozása után nagy változás történt

Ronaldo döntésének nem akármilyen hatása lett

a portugál válogatott hivatalos Instagram-fiókja több mint egy millió követőt veszített el a legnagyobb sztár távozása után. 

A nemzeti együttes közösségi fiókjának nemrég még 24,9 millió követője volt, de csütörtök estére ez a szám 23,8 millióra csökkent.

Az ismert angol újságíró és televíziós személyiség, Piers Morgan – aki jó kapcsolatot ápol Ronaldóval – arról számolt be, hogy a portugál klasszis távozása mögött több rejlik, mint ami első ránézésre tűnik. Morgan az X közösségi platformon a következőket írta: 

Nem ezért távozott... az igazság kiderül majd, amikor ő maga fog beszélni róla.”

LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 24: Cristiano Ronaldo of Portugal warms up prior to the UEFA Nations League 2026/27 Group A4 League Phase match between Portugal and Wales at Estadio Jose Alvalade on September 24, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Luis Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Cristiano Ronaldo hamarosan felfedi a távozása valódi okát?
Fotó: Getty Images

Ronaldo ikonikus 7-es számú mezét kevesebb mint 24 órával a távozása után egy másik játékos kapta meg, a dresszt Rafael Leao viselte a Dánia-Portugália meccsen. A 41 éves klasszis helyettese, Goncalo Ramos pedig gólt szerzett, az AC Milan csatára a portugálok második találatát jegyezte a 25. percben.

Jorge Jesus együttese három mérkőzés után 9 ponttal vezeti csoportját az Nemzetek Ligája A divíziójában, a csapat október 4-én Norvégiát fogadja majd Portóban.

Kapcsolódó cikkek

Itt a vége: azonnali hatállyal otthagyta a portugál válogatottat Cristiano Ronaldo
Döbbenetes a hasonlóság Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között – videó
Ronaldo faképnél hagyta a társakat, Jorge Jesus reagált a történtekre
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!