Cristiano Ronaldo néhány napja még idő előtt hagyta el a portugál válogatott edzőtáborát, miután Norvégia ellen végig a kispadon maradt, majd megtudta, hogy a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen sem lesz kezdő. Jorge Jesus és Pedro Proença, a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke a hírek szerint még a koppenhágai repülőtéren is megpróbálta maradásra bírni a támadót, Ronaldo azonban Madridba repült.
Cristiano Ronaldo visszatérhet a portugál válogatottba
A portugálok Ronaldo nélkül előbb Dániában nyertek 4–2-re, majd vasárnap Norvégiát is 2–1-re legyőzték, ezzel biztosították helyüket a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében. A találkozó után Jesus ismét megkapta a kérdést a csapatkapitány jövőjéről, és ezúttal már teljesen nyitva hagyta az ajtót a visszatérése előtt.
Ha játszik az al-Nasszrban, és vissza akar térni a válogatottba, behívható lesz. Cristiano fog dönteni
– jelentette ki a portugál szövetségi kapitány. Jesus hozzátette, szerinte Ronaldo maga döntheti el, miként szeretné lezárni válogatott pályafutását, és emlékeztetett arra is, hogy első kerethirdetésekor közölte vele: akkor is szüksége van rá a csapat mellett, ha éppen nem játszik.
A portugál szakember ennél is tovább ment: az egész konfliktust félreértésnek nevezte, amelyet szerinte könnyen rendezni lehet.
Ha a válogatottban akar lenni, akkor visszatérhet, amikor csak akar. Részemről minden rendben van
– fogalmazott Jesus.
A Norvégia elleni meccs összefoglalója:
Érdekesség, hogy Jesus néhány órával korábban az állítólagos bocsánatkérésről keményen fogalmazott. Amikor arról kérdezték, elnézést kell-e kérnie Ronaldótól, azt válaszolta:
Nem kérek bocsánatot senkitől. Miért kérnék? Kitől?
A kapitány tehát a szakmai döntéséből továbbra sem enged, Ronaldo visszatérését viszont támogatná.
A békülés mellett érvelt Pedro Proenca is. A portugál szövetség elnöke az RTP-nek azt mondta, Ronaldo továbbra is sportszakmai érdemei alapján tagja a válogatottnak, a történteket pedig egyszerű félreértésként kezelik, amelyet házon belül kell rendezni.
„Cristiano Ronaldo a válogatottunk része, ő a zászlónk” – hangsúlyozta Proenca, aki szerint az összetartás lezárultával már lesz idő arra, hogy minden érintett leüljön és megoldást találjon.
A labda így jelenleg Ronaldónál van. Jesus szerint a novemberi kerethirdetés előtt még beszélhetnek, de a visszatérésről a játékos dönt. Portugália legközelebb november 14-én lép pályára – Dániát fogadja –, majd három nappal később Wales vendégeként zárja a Nemzetek Ligája csoportkörét.