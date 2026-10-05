Cristiano Ronaldo néhány napja még idő előtt hagyta el a portugál válogatott edzőtáborát, miután Norvégia ellen végig a kispadon maradt, majd megtudta, hogy a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen sem lesz kezdő. Jorge Jesus és Pedro Proença, a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke a hírek szerint még a koppenhágai repülőtéren is megpróbálta maradásra bírni a támadót, Ronaldo azonban Madridba repült.

Cristiano Ronaldo mellett kiálló, Jorge Jesust bíráló óriásplakát jelent meg a lisszaboni Luz Stadion közelében

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Cristiano Ronaldo visszatérhet a portugál válogatottba

A portugálok Ronaldo nélkül előbb Dániában nyertek 4–2-re, majd vasárnap Norvégiát is 2–1-re legyőzték, ezzel biztosították helyüket a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében. A találkozó után Jesus ismét megkapta a kérdést a csapatkapitány jövőjéről, és ezúttal már teljesen nyitva hagyta az ajtót a visszatérése előtt.

Ha játszik az al-Nasszrban, és vissza akar térni a válogatottba, behívható lesz. Cristiano fog dönteni

– jelentette ki a portugál szövetségi kapitány. Jesus hozzátette, szerinte Ronaldo maga döntheti el, miként szeretné lezárni válogatott pályafutását, és emlékeztetett arra is, hogy első kerethirdetésekor közölte vele: akkor is szüksége van rá a csapat mellett, ha éppen nem játszik.

A portugál szakember ennél is tovább ment: az egész konfliktust félreértésnek nevezte, amelyet szerinte könnyen rendezni lehet.

Ha a válogatottban akar lenni, akkor visszatérhet, amikor csak akar. Részemről minden rendben van

– fogalmazott Jesus.

A Norvégia elleni meccs összefoglalója:

Érdekesség, hogy Jesus néhány órával korábban az állítólagos bocsánatkérésről keményen fogalmazott. Amikor arról kérdezték, elnézést kell-e kérnie Ronaldótól, azt válaszolta:

Nem kérek bocsánatot senkitől. Miért kérnék? Kitől?

A kapitány tehát a szakmai döntéséből továbbra sem enged, Ronaldo visszatérését viszont támogatná.

A békülés mellett érvelt Pedro Proenca is. A portugál szövetség elnöke az RTP-nek azt mondta, Ronaldo továbbra is sportszakmai érdemei alapján tagja a válogatottnak, a történteket pedig egyszerű félreértésként kezelik, amelyet házon belül kell rendezni.