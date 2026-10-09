Cristiano Ronaldo és a portugál szövetségi kapitány konfliktusa azt követően robbant ki, hogy a 41 éves sztár a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen hosszasan melegített, végül azonban nem kapott lehetőséget, majd a következő napokban távozott a válogatott edzőtáborából. Ronaldo később közzétette az álláspontját, egy terjedelmes közleményben számolt be a történtekről, melyben azt állította, hogy Jorge Jesus kétszer is megszegte a neki tett ígéretét.

Cristiano Ronaldo nem kertelt, kitálalt a portugál kapitánnyal való balhéjáról

Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

Cristiano Ronaldo édesanyja összetört

Jesust a saját háza előtt keresték meg az újságírók, hogy reagáljon Ronaldo közleményére, a kapitány azonban nem ment bele a részletekbe, csak annyit mondott, hogy olvasta az írást, és csak a saját munkájára koncentrál. A kényes ügyről nemrég Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro is megszólalt, az asszony a TV 7 csatornának nyilatkozott. Azt állította, hogy a hír sokkolta, de hangsúlyozta, hogy Isten majd gondoskodik a megoldásról.

Így fogalmazott:

„Szomorú vagyok, ez természetes. Sokkolt a hír. A fiam a főbejáraton is távozhatott volna, ehelyett a hátsó ajtón kellett elmennie,

de nincs semmi baj, Isten majd gondoskodik róla. Mindig is Portugália hőse volt. Nem becsülik meg úgy, ahogyan kellene” – mondta a portugál klasszis édesanyja.

Cristiano Ronaldo édesanyját megviselte, ami a fiával történt

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ronaldo egyébként bocsánatot kért, amiért elhagyta a válogatott edzőtáborát, és nem bújt ki a felelősség alól.

„Nem vagyok akármilyen játékos, én vagyok a csapatkapitány, és ez súlyosbító körülmény. Már bocsánatot kértem, de tudom, hogy a tetteknek következményei vannak. Aki úgy él a futballban, ahogyan én, tudja, hogy a szabályok mindenkire ugyanúgy vonatkoznak” – írta Ronaldo, aki továbbra is készen áll arra, hogy Portugáliáért játsszon.

A portugál sajtót a történtek után már nem csak az foglalkoztatja, hogy Ronaldo visszatér-e még a válogatottba, hanem az, hogy helyreállítható-e még a bizalom közte és a szövetségi kapitány között.