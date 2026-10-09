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A portugál labdarúgó-válogatott legnagyobb sztárja körül áll a bál. Cristiano Ronaldo összekapott a szövetségi kapitánnyal, távozott az edzőtáborból, majd közleményben fejtette ki az esettel kapcsolatos álláspontját. Az ötszörös aranylabdás édesanyját megviselték a történtek, az asszony először szólalt meg a fiával kapcsolatos helyzetről.

Cristiano Ronaldo és a portugál szövetségi kapitány konfliktusa azt követően robbant ki, hogy a 41 éves sztár a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen hosszasan melegített, végül azonban nem kapott lehetőséget, majd a következő napokban távozott a válogatott edzőtáborából. Ronaldo később közzétette az álláspontját, egy terjedelmes közleményben számolt be a történtekről, melyben azt állította, hogy Jorge Jesus kétszer is megszegte a neki tett ígéretét.

Cristiano Ronaldo nem kertelt, kitálalt a portugál kapitánnyal való balhéjáról
Cristiano Ronaldo nem kertelt, kitálalt a portugál kapitánnyal való balhéjáról
Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

Cristiano Ronaldo édesanyja összetört

Jesust a saját háza előtt keresték meg az újságírók, hogy reagáljon Ronaldo közleményére, a kapitány azonban nem ment bele a részletekbe, csak annyit mondott, hogy olvasta az írást, és csak a saját munkájára koncentrál. A kényes ügyről nemrég Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro is megszólalt, az asszony a TV 7 csatornának nyilatkozott. Azt állította, hogy a hír sokkolta, de hangsúlyozta, hogy Isten majd gondoskodik a megoldásról.

Így fogalmazott: 

„Szomorú vagyok, ez természetes. Sokkolt a hír. A fiam a főbejáraton is távozhatott volna, ehelyett a hátsó ajtón kellett elmennie, 

de nincs semmi baj, Isten majd gondoskodik róla. Mindig is Portugália hőse volt. Nem becsülik meg úgy, ahogyan kellene” – mondta a portugál klasszis édesanyja.

Maria Dolores dos Santos Aveiro, mother of Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo, attends the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Portugal and Slovenia at the Frankfurt Arena in Frankfurt am Main on July 1, 2024. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo édesanyját megviselte, ami a fiával történt
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ronaldo egyébként bocsánatot kért, amiért elhagyta a válogatott edzőtáborát, és nem bújt ki a felelősség alól.

„Nem vagyok akármilyen játékos, én vagyok a csapatkapitány, és ez súlyosbító körülmény. Már bocsánatot kértem, de tudom, hogy a tetteknek következményei vannak. Aki úgy él a futballban, ahogyan én, tudja, hogy a szabályok mindenkire ugyanúgy vonatkoznak” – írta Ronaldo, aki továbbra is készen áll arra, hogy Portugáliáért játsszon.

A portugál sajtót a történtek után már nem csak az foglalkoztatja, hogy Ronaldo visszatér-e még a válogatottba, hanem az, hogy helyreállítható-e még a bizalom közte és a szövetségi kapitány között.

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