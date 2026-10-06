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Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus konfliktusa komoly feszültséget szült a portugál válogatottnál, a szövetség azonban igyekszik elsimítani a botrányt. Pedro Proença elnök szerint csupán félreértésről van szó, és minden jel arra utal, hogy az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo hamarosan ismét magára öltheti a portugál mezt.

Pedro Proença, a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke „félreértésnek” nevezte Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus portugál szövetségi kapitány konfliktusát, és arra is utalt, hogy az ötszörös aranylabdás támadó várhatóan visszatér a válogatottba.

A billboard in support of Portugals forward Cristiano Ronaldo reading Thank you Cristiano Ronaldo for all that you did for Portugal. You will be always our captain mixed with an adjacent message critical against Portugals coach Jorge Jesus reading Jorge Jesus was not up to the job" and lack of sensitivity in managing the CR7 asset, the fact that he mishandled a captain is pictured near Luz stadium in Lisbon on October 2, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Portugáliában már plakátkampányt indítottak Cristiano Ronaldo visszacsábítása miatt 
Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

A portugál válogatott múlt héten 2–1-re legyőzte a norvég csapatot Oslóban, Cristiano Ronaldo azonban egy percet sem játszott a találkozón. A lefújás után a 41 éves legenda nem maradt a pályán a csapattársaival, hogy megköszönje a szurkolók támogatását, inkább beviharzott az öltözőbe.

Cristiano Ronaldo visszatér a portugál válogatottba?

Nem sokkal később „válságtalálkozót” tartottak Pedro Proença, Jorge Jesus és Ronaldo részvételével. Állítólag a megbeszélésen az a döntés született, hogy a szövetségi kapitány elnézést kér majd, amiért Ronaldót elküldte melegíteni, de nem küldte pályára. A bocsánatkérés azonban elmaradt, ez pedig annyira kiverte a biztosítékot Ronaldónál, hogy összepakolt, és elviharzott a válogatott edzőtáborából.

„Ha egy játékos húsz-harminc percig melegít, aztán mégsem áll be, senki sem boldog. Cristiano sem. De még Pelé vagy Maradona sem lett volna az. 

Egy játékos státusza nem jelent számára különleges jogokat. A státusz azt jelenti, hogy tiszteljük azt, amit a pályafutása során elért. Elmondom a játékosaimnak a tervet, aztán én hozom meg a döntéseket”

közölte Jorge Jesus, akinek kijelentése miatt megsértődött a portugálok legnagyobb sztárja.

„Idővel el fogom mondani az igazságot minden portugál embernek” írta Ronaldo egy Instagram-posztban, amelyben bejelentette, hogy elhagyta az edzőtábort.

A portugál válogatott ezt követően 4–2-re nyert Dánia otthonában, majd a Norvégia elleni hazai rangadót is behúzta, így Jorge Jesus együttese százszázalékos teljesítménnyel vezeti a Nemzetek Ligája-csoportját, és bebiztosította helyét a sorozat negyeddöntőjében.

A botrány után olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy Ronaldo visszavonul a portugál válogatottól, ezt azonban cáfolta a szövetség elnöke, aki hangsúlyozta, hogy az ötszörös aranylabdás továbbra is fontos része a csapatnak.

„Cristiano Ronaldo a portugál identitás legnagyobb szimbóluma, ezért tisztelettel kell bánnunk vele. Azért tagja a válogatottnak, mert a pályán elért eredményei alapján kiérdemelte ezt. Ez teljesen megkérdőjelezhetetlen kell hogy legyen, és mindaddig a keret része marad, amíg szakmailag képes erre. Ronaldo tudja, hogy így érzünk” – nyilatkozta a portugál RTP Notíciasnak Pedro Proença.

A szövetség elnöke elárulta, hogy Ronaldo a világbajnokság után azért döntött úgy, hogy mégsem vonul vissza a válogatottságtól, mert szereti a nemzeti csapatot.

Most, hogy ez a négy mérkőzés véget ért, időt szánunk arra, hogy nyugodtan leüljünk, és természetesen megtaláljuk a legjobb megoldást erre a félreértésre” 

– mondta Proença, aki ígéretet tett arra, hogy a válogatott szünet után ismét tárgyalnak majd Ronaldóval.

„Az ilyen félreértések maguktól rendeződnek, amikor a folyamatban mindhárom fél – a szövetség, a szövetségi kapitány és maga a játékos – részt vesz. Mindenki ezt mondta, én pedig ismét szeretném hangsúlyozni: Cristiano Ronaldo ennek a válogatottnak a tagja, és a kapitány rendelkezésére fog állni, amikor csak szüksége van rá” – tette hozzá.

A szövetségi kapitány szintén félreértésként jellemezte a helyzetet, és azt mondta, hogy Ronaldo bekerülhet a portugál válogatott novemberi keretébe, amikor Dánia és Wales ellen zárják a Nemzetek Ligája csoportmeccseit.

A Norvégia elleni mérkőzés mindössze a harmadik olyan alkalom volt, hogy Ronaldo végigpadozott egy meccset a portugál válogatottban. 

  • Korábban ez a 2008-as Európa-bajnokság egyik tét nélküli csoportmérkőzésén történt; 
  • illetve a 2024-es Európa-bajnokság előtt, a Horvátország elleni felkészülési mérkőzésen.

A mérkőzés után Jorge Jesus azt mondta, hogy nem volt megfelelő pillanat Cristiano Ronaldo pályára küldésére, és a mérkőzés alakulása miatt változtatta meg a döntését.

 

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