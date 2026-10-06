Pedro Proença, a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke „félreértésnek” nevezte Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus portugál szövetségi kapitány konfliktusát, és arra is utalt, hogy az ötszörös aranylabdás támadó várhatóan visszatér a válogatottba.

Portugáliában már plakátkampányt indítottak Cristiano Ronaldo visszacsábítása miatt

Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

A portugál válogatott múlt héten 2–1-re legyőzte a norvég csapatot Oslóban, Cristiano Ronaldo azonban egy percet sem játszott a találkozón. A lefújás után a 41 éves legenda nem maradt a pályán a csapattársaival, hogy megköszönje a szurkolók támogatását, inkább beviharzott az öltözőbe.

Cristiano Ronaldo visszatér a portugál válogatottba?

Nem sokkal később „válságtalálkozót” tartottak Pedro Proença, Jorge Jesus és Ronaldo részvételével. Állítólag a megbeszélésen az a döntés született, hogy a szövetségi kapitány elnézést kér majd, amiért Ronaldót elküldte melegíteni, de nem küldte pályára. A bocsánatkérés azonban elmaradt, ez pedig annyira kiverte a biztosítékot Ronaldónál, hogy összepakolt, és elviharzott a válogatott edzőtáborából.

„Ha egy játékos húsz-harminc percig melegít, aztán mégsem áll be, senki sem boldog. Cristiano sem. De még Pelé vagy Maradona sem lett volna az.

Egy játékos státusza nem jelent számára különleges jogokat. A státusz azt jelenti, hogy tiszteljük azt, amit a pályafutása során elért. Elmondom a játékosaimnak a tervet, aztán én hozom meg a döntéseket”

– közölte Jorge Jesus, akinek kijelentése miatt megsértődött a portugálok legnagyobb sztárja.

„Idővel el fogom mondani az igazságot minden portugál embernek” – írta Ronaldo egy Instagram-posztban, amelyben bejelentette, hogy elhagyta az edzőtábort.

A portugál válogatott ezt követően 4–2-re nyert Dánia otthonában, majd a Norvégia elleni hazai rangadót is behúzta, így Jorge Jesus együttese százszázalékos teljesítménnyel vezeti a Nemzetek Ligája-csoportját, és bebiztosította helyét a sorozat negyeddöntőjében.

A botrány után olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy Ronaldo visszavonul a portugál válogatottól, ezt azonban cáfolta a szövetség elnöke, aki hangsúlyozta, hogy az ötszörös aranylabdás továbbra is fontos része a csapatnak.