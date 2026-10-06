Pedro Proença, a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke „félreértésnek” nevezte Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus portugál szövetségi kapitány konfliktusát, és arra is utalt, hogy az ötszörös aranylabdás támadó várhatóan visszatér a válogatottba.
A portugál válogatott múlt héten 2–1-re legyőzte a norvég csapatot Oslóban, Cristiano Ronaldo azonban egy percet sem játszott a találkozón. A lefújás után a 41 éves legenda nem maradt a pályán a csapattársaival, hogy megköszönje a szurkolók támogatását, inkább beviharzott az öltözőbe.
Cristiano Ronaldo visszatér a portugál válogatottba?
Nem sokkal később „válságtalálkozót” tartottak Pedro Proença, Jorge Jesus és Ronaldo részvételével. Állítólag a megbeszélésen az a döntés született, hogy a szövetségi kapitány elnézést kér majd, amiért Ronaldót elküldte melegíteni, de nem küldte pályára. A bocsánatkérés azonban elmaradt, ez pedig annyira kiverte a biztosítékot Ronaldónál, hogy összepakolt, és elviharzott a válogatott edzőtáborából.
„Ha egy játékos húsz-harminc percig melegít, aztán mégsem áll be, senki sem boldog. Cristiano sem. De még Pelé vagy Maradona sem lett volna az.
Egy játékos státusza nem jelent számára különleges jogokat. A státusz azt jelenti, hogy tiszteljük azt, amit a pályafutása során elért. Elmondom a játékosaimnak a tervet, aztán én hozom meg a döntéseket”
– közölte Jorge Jesus, akinek kijelentése miatt megsértődött a portugálok legnagyobb sztárja.
„Idővel el fogom mondani az igazságot minden portugál embernek” – írta Ronaldo egy Instagram-posztban, amelyben bejelentette, hogy elhagyta az edzőtábort.
A portugál válogatott ezt követően 4–2-re nyert Dánia otthonában, majd a Norvégia elleni hazai rangadót is behúzta, így Jorge Jesus együttese százszázalékos teljesítménnyel vezeti a Nemzetek Ligája-csoportját, és bebiztosította helyét a sorozat negyeddöntőjében.
A botrány után olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy Ronaldo visszavonul a portugál válogatottól, ezt azonban cáfolta a szövetség elnöke, aki hangsúlyozta, hogy az ötszörös aranylabdás továbbra is fontos része a csapatnak.
„Cristiano Ronaldo a portugál identitás legnagyobb szimbóluma, ezért tisztelettel kell bánnunk vele. Azért tagja a válogatottnak, mert a pályán elért eredményei alapján kiérdemelte ezt. Ez teljesen megkérdőjelezhetetlen kell hogy legyen, és mindaddig a keret része marad, amíg szakmailag képes erre. Ronaldo tudja, hogy így érzünk” – nyilatkozta a portugál RTP Notíciasnak Pedro Proença.
A szövetség elnöke elárulta, hogy Ronaldo a világbajnokság után azért döntött úgy, hogy mégsem vonul vissza a válogatottságtól, mert szereti a nemzeti csapatot.
Most, hogy ez a négy mérkőzés véget ért, időt szánunk arra, hogy nyugodtan leüljünk, és természetesen megtaláljuk a legjobb megoldást erre a félreértésre”
– mondta Proença, aki ígéretet tett arra, hogy a válogatott szünet után ismét tárgyalnak majd Ronaldóval.
„Az ilyen félreértések maguktól rendeződnek, amikor a folyamatban mindhárom fél – a szövetség, a szövetségi kapitány és maga a játékos – részt vesz. Mindenki ezt mondta, én pedig ismét szeretném hangsúlyozni: Cristiano Ronaldo ennek a válogatottnak a tagja, és a kapitány rendelkezésére fog állni, amikor csak szüksége van rá” – tette hozzá.
A szövetségi kapitány szintén félreértésként jellemezte a helyzetet, és azt mondta, hogy Ronaldo bekerülhet a portugál válogatott novemberi keretébe, amikor Dánia és Wales ellen zárják a Nemzetek Ligája csoportmeccseit.
A Norvégia elleni mérkőzés mindössze a harmadik olyan alkalom volt, hogy Ronaldo végigpadozott egy meccset a portugál válogatottban.
- Korábban ez a 2008-as Európa-bajnokság egyik tét nélküli csoportmérkőzésén történt;
- illetve a 2024-es Európa-bajnokság előtt, a Horvátország elleni felkészülési mérkőzésen.
A mérkőzés után Jorge Jesus azt mondta, hogy nem volt megfelelő pillanat Cristiano Ronaldo pályára küldésére, és a mérkőzés alakulása miatt változtatta meg a döntését.