Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus konfliktusa azután robbant ki, hogy a portugál csapatkapitány a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen hosszasan melegített, végül azonban nem állt be, majd a következő napokban elhagyta a válogatott edzőtáborát. A szövetségi kapitány és a Portugál Labdarúgó-szövetség azóta többször is megszólalt az ügyben, Ronaldo pedig megígérte, hogy a megfelelő pillanatban saját maga is elmondja, mi történt. Kedd este ezt egy terjedelmes közleményben meg is tette a hivatalos Instagram-oldalán.
Ronaldo még Jesus kinevezését is támogatta
Ronaldo elárulta, hogy a 2026-os világbajnokság után már megírta azt a levelet, amelyben egyszer majd elbúcsúzik a portugál válogatottól. A tornát követő hazafelé tartó repülőúton azonban Pedro Proenca szövetségi elnök arra kérte, gondolja át a döntését, mert az FPF továbbra is számít rá. Proenca ekkor Ronaldo véleményét is kikérte arról, megfelelő választás lenne-e Jorge Jesus szövetségi kapitánynak.
A támadó támogatta korábbi al-Nasszr-edzője kinevezését, és saját bevallása szerint kifejezetten örült, amikor Jesus megkapta a munkát. A két fél később személyesen is találkozott, a kapitány pedig részletes tervet vázolt fel Ronaldo válogatottbeli szerepéről. Ennek értelmében a veterán támadó az adott válogatott időszak első és utolsó mérkőzésén játszott volna, miközben fizikai állapotának megőrzése érdekében Jesus rendszeresen több cserével is számolt.
Felvetődött az is, hogy Ronaldo el sem utazik Norvégiába és Dániába, ezt azonban a csapatkapitány saját elmondása szerint azonnal elutasította.
„Számomra egyértelmű volt, hogy ezt nem fogadhatom el. Attól, hogy az idegenbeli mérkőzéseken nem játszom, még nem szűnök meg a csapat kapitányának lenni. Ha én kivételesen Portugáliában maradok, azzal nem mutattam volna jó példát” – írta Ronaldo, aki szerint Jesus végül elfogadta az érvelését.
A norvégiai meccsen tört meg valami
Ronaldo állítása szerint a válogatott összetartása előtt Jesus még az otthonában is felkereste, és akkor minden korábbi megállapodást megerősítettek. A Portugáliában rendezett első mérkőzésen Ronaldo pályára lépett, majd lecserélésekor saját maga adta át a csapatkapitányi karszalagot Bruno Fernandesnek.
Norvégiában viszont váratlan fordulat következett. Ronaldo úgy készült, hogy azon a találkozón nem játszik, a mérkőzés napján azonban Jesus egyik segítője közölte vele, hogy a kapitány beszélni akar vele. Jesus megkérdezte, képes lenne-e körülbelül harminc percet pályán tölteni. Bár ez eltért az előzetesen meghatározott fizikai programjától, Ronaldo igent mondott.
„Azt válaszolta, hogy legyek készen, mert harminc percet játszani fogok. A folytatást mindenki ismeri. A második félidő után melegítettem, figyeltem, ahogy telnek a percek, végül azonban nem küldött pályára. A szövetségi kapitány megszegte a nekem tett szavát” – fogalmazott.
A támadó a találkozó után nem ment oda a portugál szurkolókhoz, amit most hibának nevezett. Bocsánatot kért mindenkitől, aki Norvégiába utazott, különösen azoktól, akik esetleg miatta mentek ki a mérkőzésre.
Másodszor is becsapva érezte magát Cristiano Ronaldo
Két nappal később Ronaldo, Jesus és Simao Coutinho, az al-Nasszr sportigazgatója hosszú, nyílt beszélgetést folytatott. A portugál klasszis szerint abban állapodtak meg, hogy Jesus a következő sajtótájékoztatón nyilvánosan is elmondja mindazt, amit előtte négyszemközt közölt vele.
Ronaldo állítása szerint még egy nyolcpontos jegyzet is készült arról, mit kellene tisztázni. Ebben szerepelt volna többek között, hogy a válogatottbeli szerepéről szóló tervet maga Jesus dolgozta ki, Ronaldo soha nem kérdőjelezte meg a döntéseit, Norvégiában eredetileg nem kellett volna játszania, valamint a kapitány hibának tartotta, hogy végül úgy melegíttette be, hogy nem küldte pályára.
A közlemény szerint Jesusnak ezt is ki kellett volna mondania:
„Hiba volt egy Peléhez vagy Maradonához mérhető játékost elküldeni melegíteni, majd nem becserélni. Ha ma történne ugyanez, már nem így döntenék. Cristianót akarom a válogatottban, méghozzá nagyon.”
Ronaldo szerint azonban a másnapi sajtótájékoztató egészen másképp alakult.
A viselkedésének semmi köze nem volt ahhoz, ahogyan előző nap beszéltünk. Olyan kijelentéseket és olyan agresszív hangnemet hallottam, amelyet szerintem nem érdemeltem meg. Egyfajta »én akarom, én megtehetem, én parancsolok« hozzáállást mutatott, amelyet négyszemközt soha, még megközelítőleg sem tapasztaltam tőle.
A támadó ezt nevezte a második alkalomnak, amikor Jesus megszegte a neki tett szavát. Ezután döntött úgy, hogy elhagyja az edzőtábort.
Ronaldo elfogadja a büntetést, de vissza akar térni
A portugál csapatkapitány ugyanakkor saját felelősségét sem hárította el. Bocsánatot kért a válogatott játékosaitól azért, hogy idő előtt távozott, és kijelentette, elfogadja az FPF által kiszabott esetleges büntetést.
Nem vagyok akármilyen játékos, én vagyok a csapatkapitány, és ez súlyosbító körülmény. Már bocsánatot kértem, de tudom, hogy a tetteknek következményei vannak. Aki úgy él a futballban, ahogyan én, tudja, hogy a szabályok mindenkire ugyanúgy vonatkoznak.
Ronaldo a búcsúmeccsével kapcsolatos találgatásokra is reagált. Mint írta, lesz még idő arra, hogy egy vagy akár több mérkőzésen ünnepélyesen elköszönjön, most azonban továbbra is a versenyzés érdekli.
A közlemény végét pedig egyértelmű üzenettel zárta:
„Ha fizikailag rendben leszek, játszom a klubomban – és remélhetőleg gólokat is szerzek –, valamint letöltöttem azt a büntetést, amelyet kiszabnak rám, akkor ugyanúgy rendelkezésre állok majd a válogatott számára, ahogyan eddig mindig. Versenyezni és győzni akarok Portugáliáért. Ez – higgyék el nekem – a teljes igazság” – zárta közleményét Cristiano Ronaldo.