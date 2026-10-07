Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus konfliktusa azután robbant ki, hogy a portugál csapatkapitány a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen hosszasan melegített, végül azonban nem állt be, majd a következő napokban elhagyta a válogatott edzőtáborát. A szövetségi kapitány és a Portugál Labdarúgó-szövetség azóta többször is megszólalt az ügyben, Ronaldo pedig megígérte, hogy a megfelelő pillanatban saját maga is elmondja, mi történt. Kedd este ezt egy terjedelmes közleményben meg is tette a hivatalos Instagram-oldalán.

Továbbra sem tudni, Cristiano Ronaldo szerepel-e még a portugál válogatottban

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Ronaldo még Jesus kinevezését is támogatta

Ronaldo elárulta, hogy a 2026-os világbajnokság után már megírta azt a levelet, amelyben egyszer majd elbúcsúzik a portugál válogatottól. A tornát követő hazafelé tartó repülőúton azonban Pedro Proenca szövetségi elnök arra kérte, gondolja át a döntését, mert az FPF továbbra is számít rá. Proenca ekkor Ronaldo véleményét is kikérte arról, megfelelő választás lenne-e Jorge Jesus szövetségi kapitánynak.

A támadó támogatta korábbi al-Nasszr-edzője kinevezését, és saját bevallása szerint kifejezetten örült, amikor Jesus megkapta a munkát. A két fél később személyesen is találkozott, a kapitány pedig részletes tervet vázolt fel Ronaldo válogatottbeli szerepéről. Ennek értelmében a veterán támadó az adott válogatott időszak első és utolsó mérkőzésén játszott volna, miközben fizikai állapotának megőrzése érdekében Jesus rendszeresen több cserével is számolt.

Felvetődött az is, hogy Ronaldo el sem utazik Norvégiába és Dániába, ezt azonban a csapatkapitány saját elmondása szerint azonnal elutasította.

„Számomra egyértelmű volt, hogy ezt nem fogadhatom el. Attól, hogy az idegenbeli mérkőzéseken nem játszom, még nem szűnök meg a csapat kapitányának lenni. Ha én kivételesen Portugáliában maradok, azzal nem mutattam volna jó példát” – írta Ronaldo, aki szerint Jesus végül elfogadta az érvelését.

A norvégiai meccsen tört meg valami

Ronaldo állítása szerint a válogatott összetartása előtt Jesus még az otthonában is felkereste, és akkor minden korábbi megállapodást megerősítettek. A Portugáliában rendezett első mérkőzésen Ronaldo pályára lépett, majd lecserélésekor saját maga adta át a csapatkapitányi karszalagot Bruno Fernandesnek.