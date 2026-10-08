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Lionel Messi a Benin elleni felkészülési mérkőzésen lépett pályára utoljára az argentin válogatottban. Az argentin sztár egy posztot is megosztott erről a közösségi oldalán, a bejegyzés mellett Cristiano Ronaldo sem ment el szó nélkül.

Lionel Messi érzelmes búcsúmeccse magyar idő szerint szerda hajnalban volt, az argentin klasszis 85 ezer szurkoló előtt lépett pályára utoljára a nemzeti csapatban. Nagyjából ez idő tájt osztott meg egy közleményt Cristiano Ronaldo, aki felfedte, miért hagyta el a portugál válogatottat, miután összekülönbözött Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal. Messi az Argentína-Benin találkozó után az Instagram-oldalán megható posztot tett közzé, a bejegyzésre a portugálok sztárja is reagált.

Cristiano Ronaldo üzent Lionel Messinek
Cristiano Ronaldo üzent Lionel Messinek
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Mit üzent Cristiano Ronaldo Lionel Messinek?

A két klasszis annak idején a Real Madrid-Barcelona rangadókon számtalan csatát vívott egymással a pályán, és nem gyakori köztük az üzenetváltás, ám akadnak kivételes esetek. Ronaldo akkor is posztolt néhány sort, amikor Messi elveszítette az édesapját, és a válogatottbeli búcsúja mellett sem ment el szó nélkül.

„Leo, hosszú éveken át védted a hazádat, és olyan történetet írtál, amely örökre velünk marad. Minden tiszteletem a tiéd mindazért, amit Argentínával elértél. Ölellek!” 

– üzente Messinek Ronaldo.

Messit méltó módón búcsúztatták az argentin válogatottban, Ronaldo esetében viszont eltérő végkifejlet következhet be Portugáliában. A 41 éves csatár ugyan még nem szeretne visszavonulni a nemzeti csapattól, de Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal alaposan összerúgta port. A konfliktus azt követően robbant ki, hogy az ötszörös aranylabdás a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen csereként sem kapott lehetőséget, majd a következő napokban távozott a válogatott edzőtáborából. 

Ronaldo nemrég megszólalt az ügyben, közleményében azt állította, hogy Jesus kétszer is megszegte a neki tett ígéretét. A kapitány azóta szűkszavúan reagált, de a történet ezzel még szinte biztosan nem ért véget.

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