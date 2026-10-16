Tovább gyűrűzik a portugál válogatottnál kirobbant botrány, amelynek középpontjában Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus szövetségi kapitány konfliktusa áll. A 41 éves támadó a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen hiába melegített, végül nem kapott lehetőséget, majd a dánok elleni találkozó előtt elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát. Ronaldo később azzal vádolta meg Jesust, hogy megszegte korábbi ígéreteit, a portugál szövetség pedig fegyelmi eljárást indított ellene, és ideiglenesen felfüggesztette a válogatottbeli szereplését.

Továbbra is kérdéses, Cristiano Ronaldo szerepel-e még a portugál válogatottban

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Cristiano Ronaldo nővére már nem bízik a visszatérésben

Az ügyben most Elma Aveiro, a portugál klasszis legidősebb nővére szólalt meg, aki egy lisszaboni könyvbemutatón beszélt testvére helyzetéről. A rendezvényen Jorge Jesus is részt vett, így különösen nagy figyelem övezte a nő nyilatkozatát.

Az A Bola beszámolója szerint Aveirót arról kérdezték, lát-e esélyt arra, hogy Ronaldo ismét magára ölti a portugál válogatott mezét.

Inkább nem, mint igen

– válaszolta határozottan.

A nő szerint testvére és a szövetségi kapitány egyaránt sértettnek érzi magát, a kapcsolatuk pedig jelenleg megrekedt. Hangsúlyozta, hogy a konfliktust kettejüknek kell rendezniük, és egyelőre ő sem tudja, milyen megoldás születhet.

A kibékülés lehetőségéről szólva azonban már jóval keményebben fogalmazott.

Ha egyszer elárulnak, nagyon nehéz utána visszatérni a megszokott kerékvágásba.

Aveiro azt is elmondta, rendkívül elszomorítja testvére helyzete. Úgy érzi, Portugáliában hajlamosak megfeledkezni arról, mennyi mindent tett Ronaldo a válogatottért, és méltánytalanul bánnak vele. Különösen fájdalmas számára végignézni, min megy keresztül a testvére, aki szerinte egyáltalán nem érdemli meg a jelenlegi bánásmódot.

Az eseményen jelen lévő Jorge Jesust az újságírók szintén szerették volna megszólaltatni, a portugál szakember azonban nem kívánt nyilatkozni a kialakult helyzetről.

Cristiano Ronaldo édesanyja is kiakadt a történtek miatt

A család részéről korábban Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro is bírálta a portugál válogatottnál történteket. A TV7 Dias magazinnak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy fiát nem becsülik meg eléggé, és hiányolja az együttérzést a vele szembeni bánásmódból.