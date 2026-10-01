Ahogy az Origo Sport is beszámolt róla, Cristiano Ronaldo azt követően döntött a távozás mellett, hogy Jorge Jesus a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón kijelentette: egyetlen játékos sem változtathatja meg a szakmai elképzeléseit, és CR a csütörtöki összecsapáson sem lesz a kezdőcsapat tagja. A 41 éves csapatkapitány az előző, Norvégia elleni találkozón végig a kispadon ült, majd több edzést is kihagyott. Ronaldo a közösségi oldalán azt írta, a szövetségi kapitány sajtótájékoztatója és Pedro Proenca szövetségi elnökkel folytatott beszélgetése után hagyta el a tábort, döntésének valódi okait pedig később ismerteti.

Cristiano Ronaldo otthagyta a portugál válogatottat

Fotó: AFP

Súlyos büntetést kaphat Cristiano Ronaldo

Az A Bola hívta fel a figyelmet arra, hogy a Portugál Labdarúgó-szövetség fegyelmi szabályzatának 160. cikkelye külön foglalkozik a válogatott programjának elhagyásával. A hivatalos szabályzat szerint az a szabályosan behívott játékos, aki igazolatlanul elhagyja vagy nem jelenik meg a portugál válogatott edzésén, mérkőzésén vagy más hivatalos programján, egytől hat hónapig terjedő eltiltást kaphat. Profi játékos esetében ehhez pénzbírság is társulhat. A szabályzat automatikus ideiglenes felfüggesztés lehetőségéről is rendelkezik.

Fontos ugyanakkor, hogy egyelőre nem ismert, az FPF Ronaldo távozását igazolatlannak tekinti-e, és fegyelmi eljárás megindítását sem jelentették be. A portugál szövetség rövid közleményében mindössze megerősítette, hogy Ronaldo elhagyta a koppenhágai edzőtábort, a válogatott pedig a fennmaradó 24 játékossal folytatja a felkészülést. Az FPF közölte, hogy a csapat teljes figyelme a soron következő mérkőzésekre és a kitűzött célokra irányul.

Közben Ronaldo testvére is megszólalt: Elma Aveiro olyan bejegyzést osztott meg, amely szerint a portugál klasszis több tiszteletet érdemelt, a válogatottnak jobb struktúrára, a portugál sajtónak pedig kevesebb spekulációra lenne szüksége. A poszt ennél is tovább ment, irigynek és tudatlannak nevezve Ronaldo portugál kritikusait. Aveiro a megosztás mellé mindössze annyit írt: „Minden elmondva.”