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Súlyos következménye lehet a portugál válogatottnál kialakult botránynak. Cristiano Ronaldo szerda este elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát, a portugál szövetség fegyelmi szabályzata alapján akár hat hónapos eltiltást is kaphat, amennyiben távozását igazolatlannak minősítik. Hivatalos fegyelmi eljárásról egyelőre nem érkezett bejelentés.

Ahogy az Origo Sport is beszámolt róla, Cristiano Ronaldo azt követően döntött a távozás mellett, hogy Jorge Jesus a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón kijelentette: egyetlen játékos sem változtathatja meg a szakmai elképzeléseit, és CR a csütörtöki összecsapáson sem lesz a kezdőcsapat tagja. A 41 éves csapatkapitány az előző, Norvégia elleni találkozón végig a kispadon ült, majd több edzést is kihagyott. Ronaldo a közösségi oldalán azt írta, a szövetségi kapitány sajtótájékoztatója és Pedro Proenca szövetségi elnökkel folytatott beszélgetése után hagyta el a tábort, döntésének valódi okait pedig később ismerteti.

Cristiano Ronaldo otthagyta a portugál válogatottat
Cristiano Ronaldo otthagyta a portugál válogatottat
Fotó: AFP

Súlyos büntetést kaphat Cristiano Ronaldo

Az A Bola hívta fel a figyelmet arra, hogy a Portugál Labdarúgó-szövetség fegyelmi szabályzatának 160. cikkelye külön foglalkozik a válogatott programjának elhagyásával. A hivatalos szabályzat szerint az a szabályosan behívott játékos, aki igazolatlanul elhagyja vagy nem jelenik meg a portugál válogatott edzésén, mérkőzésén vagy más hivatalos programján, egytől hat hónapig terjedő eltiltást kaphat. Profi játékos esetében ehhez pénzbírság is társulhat. A szabályzat automatikus ideiglenes felfüggesztés lehetőségéről is rendelkezik.

Fontos ugyanakkor, hogy egyelőre nem ismert, az FPF Ronaldo távozását igazolatlannak tekinti-e, és fegyelmi eljárás megindítását sem jelentették be. A portugál szövetség rövid közleményében mindössze megerősítette, hogy Ronaldo elhagyta a koppenhágai edzőtábort, a válogatott pedig a fennmaradó 24 játékossal folytatja a felkészülést. Az FPF közölte, hogy a csapat teljes figyelme a soron következő mérkőzésekre és a kitűzött célokra irányul.

Közben Ronaldo testvére is megszólalt: Elma Aveiro olyan bejegyzést osztott meg, amely szerint a portugál klasszis több tiszteletet érdemelt, a válogatottnak jobb struktúrára, a portugál sajtónak pedig kevesebb spekulációra lenne szüksége. A poszt ennél is tovább ment, irigynek és tudatlannak nevezve Ronaldo portugál kritikusait. Aveiro a megosztás mellé mindössze annyit írt: „Minden elmondva.”

Portugália így Ronaldo nélkül lép pályára csütörtök este Dánia vendégeként a Nemzetek Ligájában. A pályán kívüli történet azonban aligha ér véget a koppenhágai mérkőzéssel: Ronaldo maga ígérte meg, hogy a megfelelő időben nyilvánosságra hozza saját verzióját arról, mi vezetett a válogatott elhagyásához.

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