Cristiano Ronaldo kedden részletesen elmondta saját verzióját a portugál válogatottnál kirobbant botrányról. Állítása szerint Jorge Jesus szövetségi kapitány előzetesen azt közölte vele, hogy a terhelését figyelembe véve sem Norvégia, sem Dánia ellen nem játszik, a norvégok elleni találkozó napján azonban a kapitány megkérdezte tőle, vállalna-e harminc percet. Ronaldo igent mondott, bemelegített, végül mégsem állt be. Később egy újabb egyeztetésen egy nyolcpontos jegyzetben azt is rögzítették, hogyan tisztázza Jesus a történteket a nyilvánosság előtt, Ronaldo szerint azonban a kapitány a sajtótájékoztatón ismét megszegte a szavát. A 41 éves támadó ezt követően elhagyta az edzőtábort. Utólag ezért bocsánatot kért, vállalja az esetleges büntetést, ugyanakkor leszögezte: megfelelő fizikai állapotban továbbra is szeretne Portugáliáért játszani.
Az ügyben az Origo Sport megkereste Juhász Rolandot, aki szerint kívülről aligha lehet teljes bizonyossággal eldönteni, melyik fél felelős a konfliktus kialakulásáért.
„Szerintem összességében soha nem fogjuk megtudni, ki a hibás valóban. Mindenki nyilván a saját igazát mondja. Valamilyen kommunikációs probléma biztosan lehetett” – mondta a magyar válogatottban 95 meccsen hat gólig jutó egykori védő, aki szerint az sem véletlen, hogy a történtek után a portugál szövetség és a szövetségi kapitány is igyekezett rendezni a helyzetet Ronaldóval.
Juhász Roland szerint Cristiano Ronaldo nehezen fogadja el az új szerepét
Az egyik legfontosabb kérdés éppen a Norvégia elleni mérkőzésen történtek körül forog. Ronaldo azt állítja, hogy Jesus harminc perc játékot ígért neki, hosszasan melegített, végül mégsem küldte pályára. Az Anderlecht színeiben kilenc BL-főtáblás mérkőzésen szereplő korábbi futballista szerint egy ilyen helyzetet eleve nehéz kezelni, Ronaldo esetében pedig tovább bonyolítja a történetet, hogy karrierje túlnyomó részében megkérdőjelezhetetlen kezdő és csapata legnagyobb sztárja volt.
„Ezt sem lehet tudni, pontosan hogyan zajlott, ebbe soha nem fogunk teljesen belelátni. Azt gondolom, ő nincs is hozzászokva ahhoz, hogy csere legyen, hogy egy ilyen helyzetet kezeljen. Ebből adódóan csak az jöhet ki, hogy ez problémás kérdés. Ez már régebbre visszavezethető: problémás dolog volt, hogy Ronaldónak kezdenie kell-e vagy sem. Roberto Martínez szerintem nem mert olyan szinten beleállni ebbe, mint most Jorge Jesus. Az eredmények pedig eddig a szövetségi kapitányt igazolták” – fogalmazott Juhász.
A portugál válogatott Ronaldo távozása után is folytatta győzelmi sorozatát, így különösen kényes kérdéssé vált, milyen szerepet kaphat még a 41 éves klasszis. A háromszoros magyar és négyszeres belga bajnok Juhász szerint Ronaldo természetesen különleges státuszt érdemel mindazért, amit pályafutása során elért, ez azonban nem jelenti azt, hogy életkorától és aktuális teljesítményétől függetlenül ugyanazt a szerepet kell kapnia, mint karrierje csúcsán.
„Nyilván különleges bánásmódban részesül, teljesen más polcon van. De sok esetben látjuk, nemcsak futballistáknál, más sportolóknál is, hogy nem érzik meg magukon, ha már csak csereként tudnak segíteni. Szerintem ő pont azok közé tartozik, akik nehezen tudják elfogadni ezt a helyzetet. Negyvenegy éves lett, kopik a gyorsasága, és már nem topbajnokságban játszik, mint a többiek.”
Juhász szerint Ronaldónak már a világbajnokságon is az jelenthette volna az ideális szerepet, ha elfogadja, hogy a portugál válogatottban nem feltétlenül rá épül minden mérkőzés.
„Már a vb-n is ez lett volna a legjobb, ha elfogadja ezt a helyzetet, hogy beáll harminc percre, félidőben, esetleg egyszer-egyszer kezdő, és úgy tud segíteni a csapaton. Azt látjuk, hogy ezt egyelőre nem sikerül elfogadnia, és valószínűleg ezért bukott ki most már a Nemzetek Ligájában olyan szinten a dolog, hogy elhagyta az edzőtábort is.”
„Nem biztos, hogy róla szól ez a portugál válogatott”
A 95-szörös magyar válogatott labdarúgó szerint Ronaldo számára az egyik legnehezebb felismerés az lehet, hogy a portugál csapat nélküle is eredményesen működik. Ugyanakkor méltatlannak érezné, ha a történelmi válogatott pályafutás éppen ezzel a konfliktussal érne véget.
Nyilván neki nagyon nehéz elfogadni ezt az egészet, hogy nem biztos, hogy róla szól ez a portugál válogatott, bármekkora világsztár is. Én azért örülnék, ha méltóképpen tudná befejezni a válogatott karrierjét, és nem ez lenne a vége. Bármennyire is azt mondja, hogy nem tett le róla, nem engedte el, az az ő véleménye, közben a szövetségnek is van egy álláspontja. Abban bízom, hogy méltóképpen le tudja majd zárni ezt a fejezetet, ahogy Messinek is sikerült
– mondta Juhász.
A beszélgetés során szóba került Ronaldo egyik nagy célja, az ezredik pályafutása során szerzett gól is. A portugál klasszis korábban arról beszélt, szeretné elérni a mérföldkövet, és különleges lenne számára, ha éppen a válogatottban szerezné az ezrediket. Az MTK és a Videoton korábbi labdarúgója szerint azonban egy személyes cél önmagában nem döntheti el, meddig érdemes folytatni.
Ki lehet tűzni célokat, ám idővel elkezdi lerombolni az ember, amit felépített. Nyilván az ő esetében nehéz erről beszélni, mert az egyik legnagyobb játékos a világon, vagy volt. Neki sem lesz egyszerű elfogadnia, hogy nélküle is működik a csapat, nélküle is jól szerepel. Nem hiszem, hogy attól jobban érzi majd magát, ha kap egy-két ajándékpercet, és akkor valahogy összejön az ezredik gól. Nagyon szép cél, hogy ott szeretné elérni, de kérdés, mennyire valós, mennyire reális az, hogy még szerepeljen a válogatottban.
Működhet még együtt Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus?
A nyilvános konfliktus miatt az is kérdésessé vált, milyen hangulat fogadná Ronaldót egy esetleges visszatéréskor. Juhász szerint a portugál játékosok oldaláról kevésbé lát veszélyt: a keret magja hosszú ideje együtt játszik, Ronaldo öltözőn belüli szerepe pedig különleges. A problémát inkább a csapatkapitány és Jorge Jesus kapcsolatában látja.
„A játékosoknál nem hiszem, hogy ebből bármilyen nézeteltérés lenne, szerintem ettől tudják magukat függetleníteni. Ilyen szempontból nem gondolom, hogy bármi probléma lenne. Inkább a szövetség és a kapitány részéről lehet némi probléma.”
Juhász arra is felhívta a figyelmet, hogy a portugál játékosok viselkedésén sem látta annak jelét, hogy a keret Jorge Jesus ellen fordult volna. A mérkőzések után többen is együtt ünnepeltek a szövetségi kapitánnyal, így szerinte az öltöző széteséséről jelenleg túlzás lenne beszélni. Ronaldo visszatérése viszont minden újabb döntésnél felidézhetné a mostani konfliktust.
„Ha belegondolunk, minden ilyen szituáció, hogy elkezd melegíteni, nem kezdő, vagy felmerül, miért melegít, mindig feszültséget generálhat: na, akkor most megint ugyanazt tapasztaljuk, mint a múltkor? Ezért mondom, hogy ebben a felállásban nem biztos, hogy a legegészségesebb lesz kettőjük között a viszony. Ronaldónak nagyon nagy egója van, szereti, ha úgy történnek a dolgok, ahogy ő elképzelte. Amennyiben ez nem így történik, azt nehezen tudja elfogadni.”
Éppen ezért az egykori védő jelenleg nehezen képzeli el, hogy minden korábbi feszültség nélkül folytatódhatna a közös munka. Ronaldo saját közleményében ugyan nem zárta le válogatott pályafutását, Juhász szerint akár az is elképzelhető, hogy a portugálnak kellene pontot tennie története végére.
Őszinte leszek, van egy olyan befejezés, ahogy azt Messi csinálta. Az a baj, hogy ennek már ilyen formában nem lesz jó vége. Amíg Jorge Jesus a szövetségi kapitány, szerintem jó szájízzel nem fog visszamenni a csapathoz. Nem lesz ott egészséges, jó hangulat, ezt ezek után nehezen tudom elképzelni, bármennyire is Ronaldóról beszélünk.
Juhász ugyanakkor Ronaldo részletes közleményét sem söpörné félre. A teljes történetet valószínűleg kívülállóként sosem lehet majd rekonstruálni, ám szerinte túl konkrét állításokról van szó ahhoz, hogy azokat egyszerűen figyelmen kívül lehessen hagyni.
„A teljes valóságot úgysem fogjuk megtudni. Valószínűleg ez áll közelebb hozzá, mert ilyenről ő sem hiszem, hogy beszélne, csak úgy dobálva ilyeneket a levegőbe. Az eredmények viszont a kapitányt igazolták, hogy Ronaldo nélkül is működőképes ez a történet, és a keret is egész jól működött. Ez azért több kérdést felvet majd a következő kerethirdetésnél” – zárta szavait Juhász Roland.