Cristiano Ronaldo kedden részletesen elmondta saját verzióját a portugál válogatottnál kirobbant botrányról. Állítása szerint Jorge Jesus szövetségi kapitány előzetesen azt közölte vele, hogy a terhelését figyelembe véve sem Norvégia, sem Dánia ellen nem játszik, a norvégok elleni találkozó napján azonban a kapitány megkérdezte tőle, vállalna-e harminc percet. Ronaldo igent mondott, bemelegített, végül mégsem állt be. Később egy újabb egyeztetésen egy nyolcpontos jegyzetben azt is rögzítették, hogyan tisztázza Jesus a történteket a nyilvánosság előtt, Ronaldo szerint azonban a kapitány a sajtótájékoztatón ismét megszegte a szavát. A 41 éves támadó ezt követően elhagyta az edzőtábort. Utólag ezért bocsánatot kért, vállalja az esetleges büntetést, ugyanakkor leszögezte: megfelelő fizikai állapotban továbbra is szeretne Portugáliáért játszani.

Cristiano Ronaldo és Juhász Roland többször összecsaptak egymással válogatott színekben

Fotó: Jean-Philippe Ksiazek/AFP

Az ügyben az Origo Sport megkereste Juhász Rolandot, aki szerint kívülről aligha lehet teljes bizonyossággal eldönteni, melyik fél felelős a konfliktus kialakulásáért.

„Szerintem összességében soha nem fogjuk megtudni, ki a hibás valóban. Mindenki nyilván a saját igazát mondja. Valamilyen kommunikációs probléma biztosan lehetett” – mondta a magyar válogatottban 95 meccsen hat gólig jutó egykori védő, aki szerint az sem véletlen, hogy a történtek után a portugál szövetség és a szövetségi kapitány is igyekezett rendezni a helyzetet Ronaldóval.

Juhász Roland szerint Cristiano Ronaldo nehezen fogadja el az új szerepét

Az egyik legfontosabb kérdés éppen a Norvégia elleni mérkőzésen történtek körül forog. Ronaldo azt állítja, hogy Jesus harminc perc játékot ígért neki, hosszasan melegített, végül mégsem küldte pályára. Az Anderlecht színeiben kilenc BL-főtáblás mérkőzésen szereplő korábbi futballista szerint egy ilyen helyzetet eleve nehéz kezelni, Ronaldo esetében pedig tovább bonyolítja a történetet, hogy karrierje túlnyomó részében megkérdőjelezhetetlen kezdő és csapata legnagyobb sztárja volt.

„Ezt sem lehet tudni, pontosan hogyan zajlott, ebbe soha nem fogunk teljesen belelátni. Azt gondolom, ő nincs is hozzászokva ahhoz, hogy csere legyen, hogy egy ilyen helyzetet kezeljen. Ebből adódóan csak az jöhet ki, hogy ez problémás kérdés. Ez már régebbre visszavezethető: problémás dolog volt, hogy Ronaldónak kezdenie kell-e vagy sem. Roberto Martínez szerintem nem mert olyan szinten beleállni ebbe, mint most Jorge Jesus. Az eredmények pedig eddig a szövetségi kapitányt igazolták” – fogalmazott Juhász.