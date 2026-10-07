Cristiano Ronaldo és a portugál szövetségi kapitány konfliktusa azt követően robbant ki, hogy az ötszörös aranylabdás a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen hosszasan melegített, végül azonban nem kapott lehetőséget, majd a következő napokban távozott a válogatott edzőtáborából. Jorge Jesus és a Portugál Labdarúgó-szövetség azóta többször is megszólalt az ügyben, Ronaldo pedig megígérte, hogy közzéteszi majd az álláspontját. Kedd este ezt egy terjedelmes közleményben meg is tette, a 41 éves sztár a hivatalos Instagram-oldalán fedte fel a saját verzióját a történtekről.

Cristiano Ronaldo nem kertelt, kitálalt a portugál kapitánnyal való balhéjáról

Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

Jorge Jesus szűkszavúan reagált Cristiano Ronaldo vádjaira

Ronaldo részletesen beszámolt a konfliktusról, és azzal vádolta Jesust, hogy kétszer is megszegte a neki tett ígéretét. Emellett bocsánatot kért a szurkolóktól és csapattársaitól, viszont azt is egyértelművé tette: továbbra is játszani akar a válogatottban. A szövetségi kapitány szerda reggel elolvasta Ronaldo közleményét, de nem kívánt belemenni a részletekbe.

Elolvastam a közleményt. Most pedig, ahogy minden nap, megyek a szövetséghez dolgozni,

csak a csapatra és a portugál válogatottra gondolok. Nincs több mondanivalóm” – mondta Jesus, amikor újságírók a háza előtt kérdezték a történtekről.

🗣️ Jorge Jesus já leu comunicado de Ronaldo: «Vou para a Federação trabalhar, pensar na equipa» https://t.co/aqN7Uem67k — Record (@Record_Portugal) October 7, 2026

A portugálokat aggasztja a Cristiano Ronaldo körüli borány

A portugál sajtó egyik legérdekesebb felvetése, hogy a konfliktusból

nem feltétlenül Ronaldo vagy Jesus kerül ki a legnagyobb vesztesként, hanem maga a Portugál Labdarúgó-szövetség,

amelyre rossz fényt vethet a nem mindennapi botrány – számolt be róla az A Bola sportlap.

Közben a portugál média azt is hangsúlyozza, hogy Ronaldo nem fordított hátat végleg a válogatottnak. A 41 éves játékos közölte: az esetleges büntetése letöltése után, megfelelő fizikai állapotban és jó formában továbbra is kész Portugáliáért játszani. Így a botrány jelenlegi állása meglehetősen különös: Ronaldo elmondta a saját verzióját, Jesus nem ment bele a részletekbe, a portugál szövetség pedig továbbra sem tárta a nyilvánosság elé, pontosan mi hangzott el a felek korábbi egyeztetésein.