Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fordulat Magyar Péter ügyében: kihallgatták a miniszterelnököt

Fontos

„Ezt dobjátok ki a p…csába, és álljatok neki újra” – még a tiszás influenszer is kiakadt az új katán

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A portugál labdarúgó-válogatott legendája kitálalt. Cristiano Ronaldo részletes közleményben vádolta meg Jorge Jesus szövetségi kapitányt, miszerint kétszer is megszegte a neki tett ígéretét. A 72 éves szakember reagált az elhangzottakra, a portugál sajtó pedig most azt találgatja, hogy helyreállítható-e a bizalom Ronaldo és Jesus között.

Cristiano Ronaldo és a portugál szövetségi kapitány konfliktusa azt követően robbant ki, hogy az ötszörös aranylabdás a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen hosszasan melegített, végül azonban nem kapott lehetőséget, majd a következő napokban távozott a válogatott edzőtáborából. Jorge Jesus és a Portugál Labdarúgó-szövetség azóta többször is megszólalt az ügyben, Ronaldo pedig megígérte, hogy közzéteszi majd az álláspontját. Kedd este ezt egy terjedelmes közleményben meg is tette, a 41 éves sztár a hivatalos Instagram-oldalán fedte fel a saját verzióját a történtekről.

Cristiano Ronaldo nehezen viseli, hogy már nem tudja ugyanazt nyújtani, mint régen
Cristiano Ronaldo nem kertelt, kitálalt a portugál kapitánnyal való balhéjáról
Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

Jorge Jesus szűkszavúan reagált Cristiano Ronaldo vádjaira

Ronaldo részletesen beszámolt a konfliktusról, és azzal vádolta Jesust, hogy kétszer is megszegte a neki tett ígéretét. Emellett bocsánatot kért a szurkolóktól és csapattársaitól, viszont azt is egyértelművé tette: továbbra is játszani akar a válogatottban. A szövetségi kapitány szerda reggel elolvasta Ronaldo közleményét, de nem kívánt belemenni a részletekbe.

Elolvastam a közleményt. Most pedig, ahogy minden nap, megyek a szövetséghez dolgozni, 

csak a csapatra és a portugál válogatottra gondolok. Nincs több mondanivalóm” – mondta Jesus, amikor újságírók a háza előtt kérdezték a történtekről.

A portugálokat aggasztja a Cristiano Ronaldo körüli borány

A portugál sajtó egyik legérdekesebb felvetése, hogy a konfliktusból 

nem feltétlenül Ronaldo vagy Jesus kerül ki a legnagyobb vesztesként, hanem maga a Portugál Labdarúgó-szövetség, 

amelyre rossz fényt vethet a nem mindennapi botrány – számolt be róla az A Bola sportlap

Közben a portugál média azt is hangsúlyozza, hogy Ronaldo nem fordított hátat végleg a válogatottnak. A 41 éves játékos közölte: az esetleges büntetése letöltése után, megfelelő fizikai állapotban és jó formában továbbra is kész Portugáliáért játszani. Így a botrány jelenlegi állása meglehetősen különös: Ronaldo elmondta a saját verzióját, Jesus nem ment bele a részletekbe, a portugál szövetség pedig továbbra sem tárta a nyilvánosság elé, pontosan mi hangzott el a felek korábbi egyeztetésein.

Portugáliában ezért most már nem csupán az a kérdés, visszatér-e a legendás játékos a válogatottba. Az is egyre fontosabb, hogy ki tudja hitelesen megmagyarázni, mi történt a kulisszák mögött – és helyreállhat-e még egyáltalán a bizalom Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus között.

  • Kapcsolódó cikkek
Ugyanazt csinálta meccs előtt a magyar válogatott hőse, mint Cristiano Ronaldo
Négy év telt el, de semmi sem változott: Ronaldo megint ugyanazt a hisztit adta elő
Ronaldo miatt egymásnak estek a szurkolók, a rendőröknek kellett közbelépni

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!