A magyar válogatott az Ukrajnától elszenvedett 1–0-s vereség után Belfastban 0–0-s döntetlent játszott Észak-Írországgal, így két forduló után egyetlen ponttal és szerzett gól nélkül áll a Nemzetek Ligája B-divíziójában. Pénteken már Georgia érkezik a Puskás Arénába, amely ugyancsak egy ponttal és 0–1-es gólkülönbséggel várja a mérkőzést. Csank János szerint több tényező együttesen vezetett a gyengébb rajthoz: a korábbi szövetségi kapitány elsősorban a keret szűkösségét és a sérüléseket emelte ki, miközben azt is elismerte, hogy Marco Rossi az elmúlt években sokat tett a magyar futballért.

Csank János szerint Marco Rossival ismét feltámadhat a magyar válogatott

Fotó: Mészáros János

Nincs egyszerű helyzetben Rossi, aki jól dolgozott idáig a magyar futballban, ez nyilvánvaló. Most egy kicsit meleg a helyzet. Olyan potenciális nagy erőt nem látok ebben a csapatban, de ugyanakkor a többiekben sem

– mondta Csank az Origo Sportnak.

A 79 éves szakember az északírek elleni mérkőzés második félidejét már biztatóbbnak látta. Úgy érzi, a magyar csapatnak volt lehetősége eldönteni a találkozót, és egy kis szerencsével megszülethetett volna az első gól is. A helyzet azonban péntekre egyszerűvé vált: a Georgia elleni hazai mérkőzésen már nagyon fontos lenne megszerezni a három pontot.

„Most még nem vagyunk elveszett helyzetben semmiképpen, de hozni kell a meccseket, a tét óriási. A saját csapatunkkal kell foglalkozni, abból kell kihozni a maximumot. Georgiát meg kell verni, és ha megverjük, akkor azért stabilizálódunk egy kicsit. Még van sanszunk, nem kell megijedni” – fogalmazott a Váccal és a Ferencvárossal is bajnok tréner.

Varga Barnabás hiányát nem sikerült megoldani

Marco Rossi dolgát jelentősen nehezítette, hogy a Nemzetek Ligája-sorozat előtt több fontos játékosát is elveszítette. Varga Barnabás combsérülés miatt a teljes mostani válogatott időszakról lemarad, de Sallai Roland, Callum Styles és később Redzic Damir is kidőlt. Belfastban így Rossi már erősen átalakított támadósorral volt kénytelen próbálkozni. Csank szerint különösen Varga kiesését nem sikerült megfelelően kompenzálni.