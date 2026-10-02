A magyar válogatott az Ukrajnától elszenvedett 1–0-s vereség után Belfastban 0–0-s döntetlent játszott Észak-Írországgal, így két forduló után egyetlen ponttal és szerzett gól nélkül áll a Nemzetek Ligája B-divíziójában. Pénteken már Georgia érkezik a Puskás Arénába, amely ugyancsak egy ponttal és 0–1-es gólkülönbséggel várja a mérkőzést. Csank János szerint több tényező együttesen vezetett a gyengébb rajthoz: a korábbi szövetségi kapitány elsősorban a keret szűkösségét és a sérüléseket emelte ki, miközben azt is elismerte, hogy Marco Rossi az elmúlt években sokat tett a magyar futballért.
Nincs egyszerű helyzetben Rossi, aki jól dolgozott idáig a magyar futballban, ez nyilvánvaló. Most egy kicsit meleg a helyzet. Olyan potenciális nagy erőt nem látok ebben a csapatban, de ugyanakkor a többiekben sem
– mondta Csank az Origo Sportnak.
A 79 éves szakember az északírek elleni mérkőzés második félidejét már biztatóbbnak látta. Úgy érzi, a magyar csapatnak volt lehetősége eldönteni a találkozót, és egy kis szerencsével megszülethetett volna az első gól is. A helyzet azonban péntekre egyszerűvé vált: a Georgia elleni hazai mérkőzésen már nagyon fontos lenne megszerezni a három pontot.
„Most még nem vagyunk elveszett helyzetben semmiképpen, de hozni kell a meccseket, a tét óriási. A saját csapatunkkal kell foglalkozni, abból kell kihozni a maximumot. Georgiát meg kell verni, és ha megverjük, akkor azért stabilizálódunk egy kicsit. Még van sanszunk, nem kell megijedni” – fogalmazott a Váccal és a Ferencvárossal is bajnok tréner.
Varga Barnabás hiányát nem sikerült megoldani
Marco Rossi dolgát jelentősen nehezítette, hogy a Nemzetek Ligája-sorozat előtt több fontos játékosát is elveszítette. Varga Barnabás combsérülés miatt a teljes mostani válogatott időszakról lemarad, de Sallai Roland, Callum Styles és később Redzic Damir is kidőlt. Belfastban így Rossi már erősen átalakított támadósorral volt kénytelen próbálkozni. Csank szerint különösen Varga kiesését nem sikerült megfelelően kompenzálni.
„Egy ilyen kaliberű játékos, mint Varga, amiket nyújtott a válogatottban és a klubjában is, minden országnak nagyon hiányozna, ha nem sikerül megoldani a helyettesítését. Márpedig most nem sikerült. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert gyakorlatilag kiürült a magyar futball az ilyen befejező centerekből” – vélekedett a korábbi kapitány.
Varga sérülése előtt egyértelműen Rossi első számú középcsatárának számított, a pótlására behívott és keretben maradt játékosok közül pedig egyik sem rendelkezik hasonló válogatott rutinnal és játékprofillal. Csank szerint ezért Rossinak nemcsak személyi, hanem szerkezeti problémát is meg kell oldania a folytatásban.
Csank János szerint Szoboszlait közelebb kellene vinni a kapuhoz
A többek között a Videotonnál, a Sopronnál, az ETO-nál és a ZTE-nél is edzősködő szakember Szoboszlai Dominik szerepére is külön kitért. A Liverpool játékosa az elmúlt mérkőzéseken sokszor egészen mélyről próbálta szervezni a támadásokat, Csank azonban úgy látja, a magyar válogatott ezzel éppen a csapatkapitány legveszélyesebb tulajdonságait használhatja ki kevésbé.
Rossinak fel kell nőni a feladathoz, mert bele kell nyúlni, amikor úgy van. Szoboszlainak is meg kell találni, hogy mit csináljon. Én kívülről azt látom, hogy gyakorlatilag mindenhol feltűnik a pályán
– mondta a mesteredző, aki szerint nem feltétlenül Szoboszlainak kellene visszalépnie a védők mellé a labdákért. – Nem a mi kapusunk előtt kell villantani, hanem az ellenfél előtt. Szoboszlai ekkora tűzerővel sokkal veszélyesebb lehet ott.”
Szoboszlaira Varga és Sallai hiányában még nagyobb támadóteher került, miközben a válogatott az első két Nemzetek Ligája-meccsen egyszer sem talált a kapuba. A Georgia elleni mérkőzés egyik legfontosabb kérdése ezért az lehet Csank szerint, hogy sikerül-e a magyar csapatkapitányt gyakrabban olyan helyzetbe hozni, ahonnan közvetlenül veszélyeztetheti az ellenfél kapuját.
- Magyarország–Georgia 20.45
Nem váltaná le Marco Rossit
A gyengébb eredmények után Rossi jövője is beszédtémává vált, a közösségi médiában egyre több szurkoló vetette fel, hogy nyolc év után elfáradhatott a közös munka. Csank szerint természetes, hogy egy hosszabb rosszabb sorozat esetén előbb-utóbb mindig a szövetségi kapitány kerül a kritikák középpontjába.
Egy biztos, mostanában nem sikerül úgy, ahogy kellene. Azért neki elnéztek olyanokat, amiket nekünk nem. Ha kikaptunk, biztosan azzal foglalkoztak volna, hogyan cseréltem. Ugyanakkor megérdemelte, hogy kiemelten kezeljék, hiszen olyan sikereket ért el. Utána mindig tudott újabb pluszokat csinálni, és most is azt várom, hogy jön egy feltámadás
– fejtegette Csank.
A szakember ezért jelenleg nem látja indokoltnak, hogy menet közben új szakvezetőt nevezzenek ki. Szerhij Rebrov esetleges érkezéséről azt mondta, csak a sajtóból hallott, és nem érzékeli, hogy Rossi ellen komoly mozgolódás lenne a háttérben.
„Én nem szeretem, ha leváltanak embereket. Ezt végig kell csinálni, utána lehet leülni és megbeszélni” – jelentette ki Csank.
A magyar válogatott előtt most két rendkívül fontos mérkőzés áll: pénteken Georgia ellen a Puskás Arénában, hétfőn pedig Ukrajna ellen Nagyszombatban lép pályára Rossi együttese.