Bár az MLSZ a sajtóhírekre reagálva közölte, hogy nincs birtokában olyan információnak, amely szerint Csányi Sándor indulhatna a FIFA elnöki posztjáért, az Origo Sport is beszámolt róla: a francia L'Équipe értesülése szerint az UEFA környezetében már felmerült Csányi neve Gianni Infantino lehetséges kihívójaként. Bár egyelőre jelöltségről nincs szó, a magyar sportdiplomata tapasztalata, nemzetközi kapcsolatrendszere és FIFA-n belüli pozíciója alapján korántsem lenne légből kapott a felvetés.
Csányi Sándor már most is ott van a világfutball legfelső vezetésében
Csányi Sándor neve Magyarországon elsősorban az MLSZ elnökeként ismert, a nemzetközi futballban azonban ennél jóval nagyobb befolyással rendelkezik. A Magyar Labdarúgó Szövetséget 2010 óta vezeti, 2015-ben bekerült az UEFA végrehajtó bizottságába, 2017-ben a FIFA Tanácsának tagja lett, majd 2018-ban FIFA-alelnökké választották. Ezt a tisztségét 2023-ban újabb négy évre elnyerte.
Jelenleg is a FIFA alelnöke, vagyis tagja annak a szűk vezetői körnek, amely a FIFA-kongresszusok közötti időszakban a világ labdarúgásának legfontosabb kérdéseiben dönt. Az UEFA-ban szintén kulcspozíciót tölt be: 2025 óta a szervezet kincstárnoka, és ő vezeti az UEFA pénzügyi bizottságát is. Utóbbi testület többek között a költségvetéssel, a pénzügyi előrejelzésekkel, a befektetésekkel, a kockázatkezeléssel és a pénzügyi átláthatósággal foglalkozik.
Ez azért lehet különösen fontos egy esetleges FIFA-elnökjelöltségnél, mert Csányinak nem kellene kívülről megismernie a szervezet működését. Évek óta a FIFA legfelső döntéshozó testületének tagja, miközben az európai futball vezetésében is jelentős tapasztalatot szerzett.
Nem véletlen, hogy a L'Équipe is olyan lehetséges jelöltként említi, akit kollégái tisztelnek, és akinek Európán kívül is vannak kapcsolatai. Ez utóbbi döntő jelentőségű lehet egy FIFA-elnökválasztáson.
Európa önmagában kevés lenne Csányi mögött
A FIFA elnökét nem az UEFA, hanem a FIFA tagszövetségei választják meg, és a rendszerben minden jogosult nemzeti szövetség egy szavazattal rendelkezik. A FIFA-nak 211 tagszövetsége van, miközben az UEFA 55 országot képvisel. Egy európai jelölt tehát még teljes európai egység esetén sem tudna kizárólag az UEFA támogatására támaszkodva választást nyerni.
Éppen ezért lehet fontos Csányi Sándor egyik legnagyobb előnye: több mint egy évtizede mozog a nemzetközi sportdiplomácia legfelső szintjén. Már 2012-től szerepet vállalt a FIFA világbajnoksággal foglalkozó szervezeti struktúrájában, 2017 óta pedig folyamatosan a FIFA Tanácsának tagja.
A francia lap külön kiemelte azt is, hogy Csányi egy esetleges kampány finanszírozását saját forrásból is képes lenne megoldani. Egy világméretű FIFA-elnöki kampánynál ez sem mellékes szempont, hiszen a jelöltnek Afrikától Ázsián és Amerikán át Óceániáig kell támogatást szereznie.
A feladat ugyanakkor rendkívül nehéz lenne. Gianni Infantino már bejelentette, hogy 2027-ben újraindul az elnöki posztért, és az elmúlt hetekben ismét jelentős támogatást szerzett Európán kívül. Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség elnöke októberben nyilvánosan támogatta a svájci sportvezető újraválasztását, miközben Infantinónak Afrikában is erős a hátországa.
Csányi Sándor már nyíltan szembekerült Infantinóval
Az UEFA és az európai szövetségek nyáron rendkívül élesen tiltakoztak a FIFA terve ellen, amely külső befektetőket engedett volna be a világbajnoksághoz és más FIFA-sorozatokhoz kapcsolódó üzleti konstrukcióba. Az európai szövetség szerint a futball legfontosabb versenysorozatai nem válhatnak befektetési termékké, a konfliktus pedig odáig fajult, hogy az UEFA és mind az 55 európai tagszövetség egységesen fellépett a tervvel szemben.
A FIFA végül visszavonta az elképzelést, az európai vezetők bizalma azonban nem állt helyre. Az UEFA októberben már nyíltan arról beszélt, hogy a FIFA-nak nem pusztán intézményi reformra, hanem új vezetésre is szüksége van. Olyan elnököt szeretnének, aki tekintélyes, képes egyesíteni a különböző régiókat, mélyen ismeri a futball működését, és hitelesen képviseli a reformot, az integritást és a függetlenséget.
A magyar sportvezető ráadásul személyesen is kritikusan viszonyult az Infantino körül kialakult ügyhöz. A Bloomberg által korábban ismertetett levél szerint Csányi súlyos kifogásokat fogalmazott meg a FIFA vezetési gyakorlatával kapcsolatban, és egyebek mellett a szakmai ítélőképességet, az etikai normákat és a vezetői képességeket érintő problémákról írt.
Pénzügyi háttere is erős a magyar sportvezetőnek
Csányi mellett szólhat komoly üzleti és pénzügyi tapasztalata is. Az UEFA kincstárnokaként és pénzügyi bizottságának elnökeként a költségvetés, a befektetések, a pénzügyi kockázatok és az átlátható működés is a feladatai közé tartozik.
Ez különösen fontos lehet most, amikor az UEFA és a FIFA vitáinak egyik központi kérdése éppen a világszövetség pénzügyi működése és a külső befektetők szerepe. Csányi korábban többször hangsúlyozta azt is, hogy a futball bevételeiből a kisebb szövetségeknek, az utánpótlásnak és a női labdarúgásnak is részesülnie kell. Egy FIFA-elnökjelölt számára ez kulcskérdés lehet, hiszen Infantino támogatásának jelentős része éppen a kisebb tagszövetségektől érkezik.
Magyarország súlya is nőtt a nemzetközi futballban
Csányi nemzetközi elfogadottságát az is mutatja, hogy az elmúlt években Budapest több kiemelt UEFA-eseménynek adott otthont.
A Puskás Arénában rendezték a 2020-as európai Szuperkupát, négy mérkőzést a 2021-es Európa-bajnokságon, a 2023-as Európa-liga-döntőt, majd 2026-ban a Bajnokok Ligája döntőjét is.
Mindez természetesen nem kizárólag Csányi érdeme, de jól jelzi, hogy Magyarország szerepe jelentősen erősödött az európai futballban. Az MLSZ elnökét ráadásul 2018-ban egyhangúlag jelölték FIFA-alelnöknek az UEFA tagszövetségei, ami széles körű európai támogatottságát is mutatja.
Infantinót rendkívül nehéz lenne legyőzni
Csányi jelenleg nem hivatalos jelölt, és még egy esetleges nevezés esetén is komoly hátrányból indulna. Európa önmagában nem tud FIFA-elnököt választani, Infantinónak pedig Ázsiában, Afrikában és más régiókban is erős támogatói bázisa van.
Csányi legnagyobb előnye ugyanakkor éppen az lehetne, hogy nem kívülről érkezne. Mellette szólhat:
- a több mint egy évtizedes nemzetközi sportdiplomáciai tapasztalat;
- a FIFA és az UEFA működésének belső ismerete;
- az Európán kívül kiépített kapcsolatrendszer;
- az erős üzleti és pénzügyi háttér;
- korábban széles körű európai támogatást is maga mögé tudott állítani.