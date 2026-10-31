Bár az MLSZ a sajtóhírekre reagálva közölte, hogy nincs birtokában olyan információnak, amely szerint Csányi Sándor indulhatna a FIFA elnöki posztjáért, az Origo Sport is beszámolt róla: a francia L'Équipe értesülése szerint az UEFA környezetében már felmerült Csányi neve Gianni Infantino lehetséges kihívójaként. Bár egyelőre jelöltségről nincs szó, a magyar sportdiplomata tapasztalata, nemzetközi kapcsolatrendszere és FIFA-n belüli pozíciója alapján korántsem lenne légből kapott a felvetés.

Csányi Sándor indulhatna a FIFA elnöki posztjáért Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

Csányi Sándor már most is ott van a világfutball legfelső vezetésében

Csányi Sándor neve Magyarországon elsősorban az MLSZ elnökeként ismert, a nemzetközi futballban azonban ennél jóval nagyobb befolyással rendelkezik. A Magyar Labdarúgó Szövetséget 2010 óta vezeti, 2015-ben bekerült az UEFA végrehajtó bizottságába, 2017-ben a FIFA Tanácsának tagja lett, majd 2018-ban FIFA-alelnökké választották. Ezt a tisztségét 2023-ban újabb négy évre elnyerte.

Jelenleg is a FIFA alelnöke, vagyis tagja annak a szűk vezetői körnek, amely a FIFA-kongresszusok közötti időszakban a világ labdarúgásának legfontosabb kérdéseiben dönt. Az UEFA-ban szintén kulcspozíciót tölt be: 2025 óta a szervezet kincstárnoka, és ő vezeti az UEFA pénzügyi bizottságát is. Utóbbi testület többek között a költségvetéssel, a pénzügyi előrejelzésekkel, a befektetésekkel, a kockázatkezeléssel és a pénzügyi átláthatósággal foglalkozik.

Ez azért lehet különösen fontos egy esetleges FIFA-elnökjelöltségnél, mert Csányinak nem kellene kívülről megismernie a szervezet működését. Évek óta a FIFA legfelső döntéshozó testületének tagja, miközben az európai futball vezetésében is jelentős tapasztalatot szerzett.

Nem véletlen, hogy a L'Équipe is olyan lehetséges jelöltként említi, akit kollégái tisztelnek, és akinek Európán kívül is vannak kapcsolatai. Ez utóbbi döntő jelentőségű lehet egy FIFA-elnökválasztáson.

Európa önmagában kevés lenne Csányi mögött

A FIFA elnökét nem az UEFA, hanem a FIFA tagszövetségei választják meg, és a rendszerben minden jogosult nemzeti szövetség egy szavazattal rendelkezik. A FIFA-nak 211 tagszövetsége van, miközben az UEFA 55 országot képvisel. Egy európai jelölt tehát még teljes európai egység esetén sem tudna kizárólag az UEFA támogatására támaszkodva választást nyerni.