Minden mérkőzés előtt elsírta magát gyerekkorában a magyar válogatott új sztárja, Csinger Márk. Az édesanyja először azt hitte, hogy valami baj van, ezért próbálta megvigasztalni, majd olvasott egy interjút Cristiano Ronaldo anyukájával, aki elmondta: a fia minden meccs előtt sírt, mert soha nem akart kikapni. Az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés győztes góljának szerzője sokat köszönhet a szüleinek, akik mindig mindenben mellette álltak, támogatták az elképzeléseit és segítették őt a céljai elérésében.

Csinger Márk megszerezte első gólját a magyar labdarúgó-válogatottban

Fotó: Ladóczki Balázs

Csinger Márk és Cristiano Ronaldo ugyanazt csinálták gyerekként

Csinger Márk igazi „sportcsaládba” született. A nagypapája és az édespja is hosszú ideig focizott, az édesanyja kézilabdázott, unokatestvére pedig többszörös karate bajnok. Ő maga Jászboldogházán kezdett el focizni, majd – Zagyvarékas és Szolnok után – mindössze 13 évesen távol került a szüleitől, és Budapesten, az MTK-nál folytatta. Sőt, 2019-ben már egészen Olaszországig ment, és a SPAL utánpótlásában pallérozódott. Ebben az időszakban, 17 évesen adta egyik első interjúját a szülőfalujában időszakosan megjelent lapnak.

Soha nem tudtam veszíteni, így volt ez gyerekkoromban is, ha játszottunk, kártyáztunk vagy fociztunk. Anya mesélte, hogy kiskoromban minden meccs előtt sírtam, ilyenkor azt hitte, hogy valami baj van, és próbált megvigasztalni. Aztán olvasott egy interjút Ronaldo édesanyjával, aki elmondta, hogy a fia - a későbbi világsztár focista - minden mérkőzés előtt sírt, mert soha nem akart kikapni

– fogalmazott hat évvel ezelőtt Csinger Márk, aki már akkoriban is mindent megtett azért, hogy a kitűzött céljait elérje.

Sokat köszönhetek a szüleimnek, akik mindig mindenben mellettem álltak, támogatták az elképzeléseimet, segítettek a céljaim elérésében. És ez most is így van, mindig számíthatok rájuk.

Győrben jött a nagy áttörés

Csinger Olaszországból a szlovákiai DAC-hoz került, majd Győrben folytatta, ahol jött az áttörés. Alapembere volt az előző szezonban bajnoki címet nyert ETO FC-nek, teljesítményének köszönhetően júniusban a magyar válogatottban is bemutatkozhatott, augusztusban a holland élvonalbeli Groningenhez igazolt, most pedig az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen megszerezte első gólját nemzeti színekben – ami győzelmet ért Marco Rossi csapatának.

Akaratból jött a gól. Nyerni szerettünk volna, én is szerettem volna, mindent megtettem érte, és szerencsére oda tudtam érni

– mondta a győztes találatról Csinger Márk, akiről a szövetségi kapitány azt nyilatkozta: