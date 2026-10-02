Cristiano Ronaldo ugyan nem lépett pályára, mégis az ő neve szolgáltatta a Dánia–Portugália (2-4) Nemzetek Ligája-mérkőzés egyik legérdekesebb történetét. A portugál válogatott legnagyobb sztárja már a találkozó előtt elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát, miután feszültté vált a viszonya Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal. A portugálok nélküle is fordulatos mérkőzést játszottak Koppenhágában, ahol végül hat gól született. A dánok részéről Rasmus Hojlund került a figyelem középpontjába, aki Cristiano Ronaldo jól ismert gólörömével ünnepelte a találatát. A történet azonban a lefújással sem ért véget. Højlund a meccs után összetűzésbe került Jorge Jesusszal, és a portugál Record beszámolója szerint meg is lökte a rutinos szakembert.
Mozgalmas napokat él át a portugál válogatott. Cristiano Ronaldo a Dánia–Portugália mérkőzés előtt elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát, miután feszültség alakult ki közte és Jorge Jesus között. A 41 éves támadó korábban nem kapott lehetőséget a Norvégia elleni 2–1-es győzelem során, noha hosszasan melegített, Jorge Jesus pedig később elismerte, hogy Ronaldo dühös volt rá. A helyzet végül odáig fajult, hogy Ronaldo a Dánia elleni találkozó előtt távozott Koppenhágából.
A Reuters a Marca értesülésére hivatkozva arról számolt be, hogy Jorge Jesus és a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke, Pedro Proença még a repülőtérre is Ronaldo után ment, hogy megpróbálja maradásra bírni. A portugál sztár azonban magángéppel Madridba utazott.
Ronaldo gólöröme is előkerült a Dánia–Portugália meccsen
A portugál válogatott Cristiano Ronaldo nélkül lépett pályára a dánok ellen, és végül 4–2-re megnyerte a találkozót. A Dánia–Portugália összecsapás egyik legemlékezetesebb jelenetét azonban éppen a hazaiak támadója, Rasmus Hojlund szolgáltatta. A dán csatár az 53. percben 2–2-re alakította az állást, majd Cristiano Ronaldo világhírű gólörömét utánozva ünnepelte a találatát. A Parken közönsége azonnal vette a lapot, és Hojlunddal együtt harsogta a portugál klasszis védjegyévé vált „Siu” kiáltást.
A történet azonban a lefújással sem ért véget. A portugál Record beszámolója szerint a két csapat tagjai a mérkőzés után egymással kezet fogtak, amikor Hojlund és Jorge Jesus között feszült pillanatok alakultak ki. A dán támadó meglökte, illetve a mellkasánál megfogta a 72 éves portugál szakembert. Jesus mosollyal próbálta elütni a történteket, Hojlund azonban láthatóan továbbra sem volt elégedett.