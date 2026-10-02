Cristiano Ronaldo ugyan nem lépett pályára, mégis az ő neve szolgáltatta a Dánia–Portugália (2-4) Nemzetek Ligája-mérkőzés egyik legérdekesebb történetét. A portugál válogatott legnagyobb sztárja már a találkozó előtt elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát, miután feszültté vált a viszonya Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal. A portugálok nélküle is fordulatos mérkőzést játszottak Koppenhágában, ahol végül hat gól született. A dánok részéről Rasmus Hojlund került a figyelem középpontjába, aki Cristiano Ronaldo jól ismert gólörömével ünnepelte a találatát. A történet azonban a lefújással sem ért véget. Højlund a meccs után összetűzésbe került Jorge Jesusszal, és a portugál Record beszámolója szerint meg is lökte a rutinos szakembert.

Rasmus Hojlund Cristiano Ronaldo gólörömét utánozta a Dánia–Portugália meccsen Fotó: AFP

Mozgalmas napokat él át a portugál válogatott. Cristiano Ronaldo a Dánia–Portugália mérkőzés előtt elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát, miután feszültség alakult ki közte és Jorge Jesus között. A 41 éves támadó korábban nem kapott lehetőséget a Norvégia elleni 2–1-es győzelem során, noha hosszasan melegített, Jorge Jesus pedig később elismerte, hogy Ronaldo dühös volt rá. A helyzet végül odáig fajult, hogy Ronaldo a Dánia elleni találkozó előtt távozott Koppenhágából.