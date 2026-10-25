Dárdai Pál fiának remek szezonja van a Puskás Akadémiában. Az egyszeres magyar válogatott támadó 11 mérkőzésen három gólnál és három gólpassznál jár, így főszerepet játszik a felcsúti csapat menetelésében.

A 27 éves Dárdai Palkó a harmadik gólját lőtte az NB I-es szezonban

Fotó: puskasakademia.hu

Dárdai Pál mosolyogva nézte fia pimasz gólját

A 27 éves Dárdai Palkó a Nyíregyháza elleni mérkőzésen is kezdőként lépett pályára, a 20. percben pedig az ő góljával szerzett vezetést a Puskás Akadémia. A korábbi szövetségi kapitány a Pancho Aréna lelátójáról nézte a mérkőzést, legidősebb fia pimasz gólja után pedig csak mosolyogni és tapsolni tudott.

Sokáig egyébként nem örülhettek a felcsútiak, ugyanis a vendégek a 32. percben Manner Balázs góljával egyenlítettek, majd az 52. percben Marko Kvasina találatával megfordították a mérkőzést.

A forduló előtt sereghajtó Nyíregyháza ezzel meglepetésgyőzelmet aratott, és a kiesőzónából elmozdulva feljött a tabella 10. helyére.

A felcsútiak sorozatban három győzelem után szenvedtek vereséget, míg a vendégek megszakították hat forduló óta tartó nyeretlenségi sorozatuk, egyben március óta először szerezték meg a három pontot idegenben.

OTP Bank Liga, 11. forduló:

Puskás Akadémia-Nyíregyháza Spartacus FC 1-2 (1-1)

Felcsút, Pancho Aréna, v.: Antal

Puskás: Lehoczki - Farkas B., Orján, Harutjunjan, Nagy Zs. - Lukács (Krupa, 75.), Duarte (Okeke, 54.), Nissilä (Varga Zs., 54.), Kern (Soisalo, 75.) - Németh A., Dárdai (Vékony, 75.)

Nyíregyháza: Dala - Jovanov, Zikovic, Katona L., Antonov (Alaxai, 80.) - Katona B. (Regza, 72.), Kovács M., Ingolitsch (Hős, a szünetben) - Manner (Máté, 93.), Kvasina, Katona M.

gólszerzők: Dárdai (20.), illetve Manner (32.), Kvasina (53.)

sárga lap: Okeke (66.), Krupa (91.), illetve Zikovic (2.), Manner (75.)