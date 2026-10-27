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A 35 éves kapus három mérkőzés után visszatért a Fradi kezdőcsapatába. Dibusz Dénes elárulta, hogyen élte meg a helyzetet, és arról is beszélt, hogy mit mondott Radnóti Dánielnek, amikor a 20 éves hálóőr átvette a helyét.

Visszatért a Ferencváros kezdőcsapatába Dibusz Dénes, miután a fiatalszabály miatt átmenetileg kikerült a kapuból. Mint ismert, a Viktoria Plzen és a Torreense elleni Európa-liga-mérkőzésen, valamint a Kisvárda elleni NB I-es találkozón is a mindössze 20 éves Radnóti Dániel védett a zöld-fehéreknél.

Dibusz Dénes visszatért a Ferencváros kapujába
Dibusz Dénes visszatért a Ferencváros kapujába
Fotó: Tumbász Hédi
  • FTC-MTK (NB I)
  • 5-0

Dibusz Dénest nem lepte meg a változtatás

Dibusz Dénes a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésen került ki először a Fradi kezdőjéből, amikor Borbély Balázs vezetőedző váratlanul Radnóti Dánielt állította a kapuba. Hamar kiderült, hogy a döntés hátterében a fiatal játékosok szerepeltetéséhez kötött pénzügyi ösztönzőrendszer áll. A 20 éves hálóőr ezt követően a Kisvárda elleni bajnokin és a Torreense elleni európai kupamérkőzésen is ott volt a pályán. 

Nem nyeltem egy nagyot, mert már tavaly nyáron volt erről szó, hogy adott esetben, ha úgy alakulnak a dolgok, akkor lehet, hogy Dani fog néhány mérkőzésen védeni. Már a ligafázis megkezdése előtt is beszéltünk arról, hogy fog majd mérkőzéseket kapni

– árulta el Dibusz Dénes a Nemzeti Sportnak, hogyan élte meg a helyzetet.

Az Európa-ligában könnyebb védeni, mint az NB II-ben

A 35 éves hálóőr elmondta Radnóti Dánielnek, hogy nem kell izgulnia, mert véleménye szerint az Európa-ligában sokkal könnyebb védeni, mint egy NB II-es mérkőzésen. 

Ott sokkal több a váratlan dolog, olyan megoldás, ami adott esetben nem következik az adott szituációból. Dani viszont már szerintem két-három éve velünk edz, védett edzőmérkőzéseken, tehát hozzá van szokva ehhez a szinthez, ehhez a ritmushoz és tempóhoz. Teljesen képzett, nyugodt gyerek, úgyhogy szerintem senkiben sem volt kétség, hogy meg tudja oldani ezt a feladatot

– fogalmazott a magyar válogatott kapus, aki egy 5-0-s MTK elleni sikerrel tért vissza.

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