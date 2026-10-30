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Pénteken lenne 66 éves minden idők egyik legnagyobb labdarúgója. Diego Maradona egy nemzet bálványa volt, Argentínában a mai napig istenként tisztelik. A zseniális futballista a pályán olyasmire volt képes, amire csak a legnagyobbak: egyedül döntött el meccseket, miközben a magánéletében sokszor saját démonaival küzdött.

A Buenos Aires melletti Villa Fiorito szegénynegyedéből induló Diego Maradona 1960. október 30-án született, és már tizenévesen berobbant a futball világába. Alacsony termete, rendkívüli labdaérzéke, villámgyors irányváltásai, kivételes cselezőkészsége és bal lába szinte megállíthatatlanná tették. Nemcsak kivételes labdarúgó volt, hanem vezér is, aki a társait képes volt jobb teljesítményre ösztönözni.

Diego Maradona, 16, warms up on September 12, 1977 in Buenos Aires. Maradona was born on the 30th of October 1960 in Villa Fiorito, one the poorest suburbs of Buenos Aires. Most people consider him as the best soccerplayer ever in the history of soccer. Het started playing when he was 9 years old. His first club was Cebollitas, the youthteam of Argentinos Juniors. Because of his unknown talent he soon got the nickname Pibe de Oro, which literally means Golden Boy. He played through his 15th for the youthteam. On his 16th he debuted in professional football with Argentinos Juniors. And a few months later he already debuted in the national team of Argentina. (Photo by AFP)
Diego Maradona már fiatalon kiemelkedett
Fotó: AFP

Felejthetetlen gólok: Diego Maradona örök legendává vált

Pályafutásának csúcspontját az 1986-os mexikói világbajnokság jelentette, amelyet Argentína a vezérletével megnyert. Az angolok elleni negyeddöntőben mindössze négy perc alatt két olyan gólt szerzett, amelyek örökre beírták Maradona nevét a futballtörténelembe. Az első, az úgynevezett „Isten keze-gól” során kézzel ütötte a hálóba a labdát Peter Shilton kapus mellett. A játékvezető nem vette észre a szabálytalanságot, a találatot megadták. Maradona később úgy fogalmazott, a gól részben az ő fejének, részben Isten kezének volt köszönhető.

Az angolok elleni második találata minden idők egyik, ha nem a legszebb gólja. 

Maradona a saját térfeléről indulva több angol védőt kicselezett, majd a kapust is elfektetve a hálóba lőtt. A futballtörténelem egyik legemlékezetesebb egyéni alakítása vb-döntőt ért Argentínának, a csapat szupersztárja pedig a fináléban is megvillant: Jorge Burruchaga az ő passzából szerezte a Nyugat-Németország elleni győztes gólt.

Argentinian forward Diego Armando Maradona (3rd L) runs past English defender Terry Butcher (L) on his way to dribbling goalkeeper Peter Shilton (R) and scoring his second goal, or goal of the century, during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and England on June 22, 1986 in Mexico City. Argentina advanced to the semifinals with a 2-1 victory. (Photo by AFP)
Diego Maradona Angliának lőtt zseniális gólját a mai napig emlegetik
Fotó: RODOLFO DEL PERCIO / AFP

Diego Maradona: Nápoly királya, Argentína örök hőse

Maradona klubszinten is történelmet írt. A zseniális játékos a Barcelonában is megfordult, de pályafutása legemlékezetesebb időszakát a Napolinál töltötte: az olasz csapatot 1987-ben és 1990-ben bajnoki címhez segítette, 1989-ben pedig UEFA-kupát nyert vele. A dél-olasz városban valóságos istenként tisztelték, hiszen egy korábban kevésbé sikeres klubot emelt Európa élvonalába.

Az argentinok rajongása azonban túlmutatott a futballon. 

A szegénységből világhírnévig jutó Maradona a társadalmi felemelkedés jelképévé vált, az országban nem egyszerűen sportolóként, hanem a nép egyik hőseként tekintettek rá. A Diego nevéhez kapcsolódó D10S becenév is ezt fejezi ki: a spanyol Dios, vagyis az isten szó és a tízes mezszám játékos összekapcsolása.

An Argentinian flag with the inscription "La Mano de D10S" and a drawing depicting a portrait of the Argentinian football legend Diego Armando Maradona is seen on a balcony in Naples, Southern Italy, on September 3, 2022. (Photo by Eliano Imperato / Controluce via AFP)
A labdarúgásnál többet jelent az argentinoknak Diego Maradona
Fotó: ELIANO IMPERATO / Controluce via AFP

Visszavonulása után edzőként is kipróbálta magát, inkább kevesebb, mint több sikerrel. A 2010-es vb-n szövetségi kapitányként vezette az argentin válogatottat, amely a negyeddöntőben 4-0-ra kikapott Németországtól. 

Diego Maradona tragédiája

Maradona élete ugyanakkor a tragikus ellentmondásokról is szólt. Kábítószer-függőséggel, alkoholproblémákkal és súlyos egészségügyi gondokkal küzdött. 

2020. november 25-én, 60 éves korában szívmegállás következtében halt meg, néhány héttel azután, hogy agyi vérrög miatt megoperálták.

Halála után súlyos botrány robbant ki. Orvosait és egészségügyi csapatának tagjait azzal vádolták, hogy gondatlan kezelésük hozzájárulhatott a legenda halálához. Az ügyben indított első pert 2025-ben érvénytelenítették, miután az egyik bíró részvétele egy, az esetről készülő dokumentumfilmben összeférhetetlenségi botrányt okozott. Októberben újabb fordulat történt: az argentin ügyészség súlyos börtönbüntetést kért Maradona személyes orvosára, Leopoldo Luquéra, aki 12 évet is kaphat, ha a bíróság bűnösnek találja.

Diego Maradona halála az egész világot megrengette
Fotó: GIANLUIGI GUERCIA / AFP

Diego Maradona öröksége így egyszerre a futballtörténelem egyik legfényesebb fejezete és egy kivételes tehetségű, esendő ember tragikus története. Argentínában a halála után is milliók szemében maradt az, akinek pályafutása csúcsán tartották: a futball istene.

Galéria: 66 éves lenne az argentin focilegenda, Diego Maradona
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Diego Maradona már fiatalon kiemelkedett
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