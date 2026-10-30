A Buenos Aires melletti Villa Fiorito szegénynegyedéből induló Diego Maradona 1960. október 30-án született, és már tizenévesen berobbant a futball világába. Alacsony termete, rendkívüli labdaérzéke, villámgyors irányváltásai, kivételes cselezőkészsége és bal lába szinte megállíthatatlanná tették. Nemcsak kivételes labdarúgó volt, hanem vezér is, aki a társait képes volt jobb teljesítményre ösztönözni.
Felejthetetlen gólok: Diego Maradona örök legendává vált
Pályafutásának csúcspontját az 1986-os mexikói világbajnokság jelentette, amelyet Argentína a vezérletével megnyert. Az angolok elleni negyeddöntőben mindössze négy perc alatt két olyan gólt szerzett, amelyek örökre beírták Maradona nevét a futballtörténelembe. Az első, az úgynevezett „Isten keze-gól” során kézzel ütötte a hálóba a labdát Peter Shilton kapus mellett. A játékvezető nem vette észre a szabálytalanságot, a találatot megadták. Maradona később úgy fogalmazott, a gól részben az ő fejének, részben Isten kezének volt köszönhető.
Az angolok elleni második találata minden idők egyik, ha nem a legszebb gólja.
Maradona a saját térfeléről indulva több angol védőt kicselezett, majd a kapust is elfektetve a hálóba lőtt. A futballtörténelem egyik legemlékezetesebb egyéni alakítása vb-döntőt ért Argentínának, a csapat szupersztárja pedig a fináléban is megvillant: Jorge Burruchaga az ő passzából szerezte a Nyugat-Németország elleni győztes gólt.
Diego Maradona: Nápoly királya, Argentína örök hőse
Maradona klubszinten is történelmet írt. A zseniális játékos a Barcelonában is megfordult, de pályafutása legemlékezetesebb időszakát a Napolinál töltötte: az olasz csapatot 1987-ben és 1990-ben bajnoki címhez segítette, 1989-ben pedig UEFA-kupát nyert vele. A dél-olasz városban valóságos istenként tisztelték, hiszen egy korábban kevésbé sikeres klubot emelt Európa élvonalába.
Az argentinok rajongása azonban túlmutatott a futballon.
A szegénységből világhírnévig jutó Maradona a társadalmi felemelkedés jelképévé vált, az országban nem egyszerűen sportolóként, hanem a nép egyik hőseként tekintettek rá. A Diego nevéhez kapcsolódó D10S becenév is ezt fejezi ki: a spanyol Dios, vagyis az isten szó és a tízes mezszám játékos összekapcsolása.
Visszavonulása után edzőként is kipróbálta magát, inkább kevesebb, mint több sikerrel. A 2010-es vb-n szövetségi kapitányként vezette az argentin válogatottat, amely a negyeddöntőben 4-0-ra kikapott Németországtól.
Diego Maradona tragédiája
Maradona élete ugyanakkor a tragikus ellentmondásokról is szólt. Kábítószer-függőséggel, alkoholproblémákkal és súlyos egészségügyi gondokkal küzdött.
2020. november 25-én, 60 éves korában szívmegállás következtében halt meg, néhány héttel azután, hogy agyi vérrög miatt megoperálták.
Halála után súlyos botrány robbant ki. Orvosait és egészségügyi csapatának tagjait azzal vádolták, hogy gondatlan kezelésük hozzájárulhatott a legenda halálához. Az ügyben indított első pert 2025-ben érvénytelenítették, miután az egyik bíró részvétele egy, az esetről készülő dokumentumfilmben összeférhetetlenségi botrányt okozott. Októberben újabb fordulat történt: az argentin ügyészség súlyos börtönbüntetést kért Maradona személyes orvosára, Leopoldo Luquéra, aki 12 évet is kaphat, ha a bíróság bűnösnek találja.
Diego Maradona öröksége így egyszerre a futballtörténelem egyik legfényesebb fejezete és egy kivételes tehetségű, esendő ember tragikus története. Argentínában a halála után is milliók szemében maradt az, akinek pályafutása csúcsán tartották: a futball istene.
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