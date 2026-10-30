A Buenos Aires melletti Villa Fiorito szegénynegyedéből induló Diego Maradona 1960. október 30-án született, és már tizenévesen berobbant a futball világába. Alacsony termete, rendkívüli labdaérzéke, villámgyors irányváltásai, kivételes cselezőkészsége és bal lába szinte megállíthatatlanná tették. Nemcsak kivételes labdarúgó volt, hanem vezér is, aki a társait képes volt jobb teljesítményre ösztönözni.

Diego Maradona már fiatalon kiemelkedett

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Felejthetetlen gólok: Diego Maradona örök legendává vált

Pályafutásának csúcspontját az 1986-os mexikói világbajnokság jelentette, amelyet Argentína a vezérletével megnyert. Az angolok elleni negyeddöntőben mindössze négy perc alatt két olyan gólt szerzett, amelyek örökre beírták Maradona nevét a futballtörténelembe. Az első, az úgynevezett „Isten keze-gól” során kézzel ütötte a hálóba a labdát Peter Shilton kapus mellett. A játékvezető nem vette észre a szabálytalanságot, a találatot megadták. Maradona később úgy fogalmazott, a gól részben az ő fejének, részben Isten kezének volt köszönhető.

Az angolok elleni második találata minden idők egyik, ha nem a legszebb gólja.

Maradona a saját térfeléről indulva több angol védőt kicselezett, majd a kapust is elfektetve a hálóba lőtt. A futballtörténelem egyik legemlékezetesebb egyéni alakítása vb-döntőt ért Argentínának, a csapat szupersztárja pedig a fináléban is megvillant: Jorge Burruchaga az ő passzából szerezte a Nyugat-Németország elleni győztes gólt.

Diego Maradona Angliának lőtt zseniális gólját a mai napig emlegetik

Fotó: RODOLFO DEL PERCIO / AFP

Diego Maradona: Nápoly királya, Argentína örök hőse

Maradona klubszinten is történelmet írt. A zseniális játékos a Barcelonában is megfordult, de pályafutása legemlékezetesebb időszakát a Napolinál töltötte: az olasz csapatot 1987-ben és 1990-ben bajnoki címhez segítette, 1989-ben pedig UEFA-kupát nyert vele. A dél-olasz városban valóságos istenként tisztelték, hiszen egy korábban kevésbé sikeres klubot emelt Európa élvonalába.

Az argentinok rajongása azonban túlmutatott a futballon.

A szegénységből világhírnévig jutó Maradona a társadalmi felemelkedés jelképévé vált, az országban nem egyszerűen sportolóként, hanem a nép egyik hőseként tekintettek rá. A Diego nevéhez kapcsolódó D10S becenév is ezt fejezi ki: a spanyol Dios, vagyis az isten szó és a tízes mezszám játékos összekapcsolása.