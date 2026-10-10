Újabb fontos fordulat történt Diego Maradona halálának ügyében: az argentin ügyészség 12 év börtönbüntetést kért Leopoldo Luque idegsebészre, a futball legenda személyes orvosára, akit a tragédia egyik fő felelősének tartanak.

Diego Maradona 2020-ban hunyt el

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Diego Maradona 2020-ban hunyt el

Maradona 2020. november 25-én, 60 éves korában hunyt el, miután agyműtétjét követően egy bérelt tigrei házban lábadozott. Az ügyészség szerint halála nem elkerülhetetlen egészségügyi esemény, hanem az őt ellátó orvosi csapat mulasztásainak következménye volt - írja az El Pais.

A vád szerint Luque nem rendelte el a szükséges vizsgálatokat, nem gondoskodott megfelelő szakorvosi ellátásról, és annak ellenére sem intézkedett, hogy Maradona állapota aggasztó jeleket mutatott. Az ügyészek úgy vélik, az orvos tisztában volt a veszéllyel, mégsem tett meg mindent a tragédia elkerüléséért.

Az ügyben más egészségügyi szakemberekkel szemben is büntetést indítványoztak: Nancy Forlini, az otthoni ellátás koordinátora tíz, Agustina Cosachov pszichiáter pedig nyolc év börtönt kaphat. A védelem ugyanakkor vitatja a felelősséget, a bíróságnak pedig még döntenie kell a vádlottak sorsáról.

Egyelőre ügyészségi indítványról van szó, nem jogerős ítéletről. A tárgyalás tétje: bizonyítható-e, hogy a világbajnok argentin futballista halálához az orvosi csapat mulasztásai vezettek?

Maradona 1986-ban világbajnoki címet nyert az argentin válogatottal, ő volt a mexikói vb legjobb játékosa, és a huszadik század talán legkiválóbb futballistája.