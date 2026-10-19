Az NB I-ből az előző szezonban kiesett Diósgyőr borzalmasan kezdte a másodosztályú szezont: a miskolci csapat az első öt fordulóban csak egy meccset tudott nyerni, így augusztus végén távoznia kellett Takács Péter vezetőedzőnek.

Feczkó Tamás remek munkát végez Diósgyőrben

Fotó: dvtk.eu

A helyére az a Feczkó Tamás érkezett, aki 2019 és 2020 között már volt a Diósgyőr edzője, és nem mellesleg három csapatot is feljuttatott az NB I-be – az előző szezonban a Budapest Honvéddal érte el ezt a bravúrt.

Feczkó Tamással továbbra is veretlen a Diósgyőr!

A régi-új vezetőedző kinevezése egyelőre telitalálatnak tűnik. Feczkó Tamás irányításával a DVTK még veretlen volt, négy találkozóból pedig hármat sikerült megnyernie, most pedig az NB I-ből szintén idén kiesett Kazincbarcikát fogadta.

Az első félidőben a Diósgyőr uralta a mérkőzést, több ígéretes helyzetet is ki tudott alakítani, de a vezetést nem tudta megszerezni. Igaz, a miskolci csapat a 42. percben egy teljesen jogos tizenegyest sem kapott meg, miután Rácz László a kapu előterében mellbe rúgta Révész Mátét.

Az NB II-ben azonban nincs videóbíró, így Iványi Gábor játékvezető hibáját nem volt mód korrigálni.

A fordulás után aztán rögtön megszerezte a vezetést a miskolci csapat. Egy jobb oldali szöglet után Bokros Szilárd fejelte le a labdát, amelyet Bárdos Bence a kapu előtt levett, majd lefordult a védőjéről, és öt méterről védhetetlen gólt lőtt (1–0).

A Diósgyőr remekül futballozott a Kazincbarcika ellen

Fotó: dvtk.eu

A vezetés megszerzése után támadásban maradt a Diósgyőr, és a miskolci csapat egy érvénytelenített gólt is szerzett, majd az 58. percben a semmiből egyenlített a Kazincbarcika. Egy szabadrúgás után röviden szabadítottak fel a hazaiak, a lendületből érkező Szőke Gergő pedig kapásból védhetetlen gólt lőtt a kapu bal oldalába (1–1).

A vendégek gólja után a miskolciak újra magukhoz ragadták a kezdeményezést, több helyzetet is kialakítottak, végül a 78. percben egy jogosan megítélt büntetőből ismét megszerezték a vezetést. A csereként beállt Gálfi Zoltán bal oldali beadására a szintén csereként pályára küldött Borvető Áron robbant be, azonban a kazincbarcikai Rácz László lerántotta a diósgyőri támadót. Iványi Gábor játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott, a vendégek játékosa pedig megkapta második sárga lapját, így a Kazincbarcika emberhátrányba került az utolsó szűk negyedórára.