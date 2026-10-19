Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó Merkantil Bank Liga 10. fordulójának zárómérkőzésén a DVTK hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a Kazincbarcikával. A Diósgyőr sokkal jobban futballozott a mérkőzésen, és megvolt az esélye a győzelemre, azonban a találkozó hajrájában Gróf Dávid kapus hibája után egyenlíteni tudott a Kazincbarcika.

Az NB I-ből az előző szezonban kiesett Diósgyőr borzalmasan kezdte a másodosztályú szezont: a miskolci csapat az első öt fordulóban csak egy meccset tudott nyerni, így augusztus végén távoznia kellett Takács Péter vezetőedzőnek. 

Feczkó Tamás remek munkát végez Diósgyőrben
Feczkó Tamás remek munkát végez Diósgyőrben
Fotó: dvtk.eu

A helyére az a Feczkó Tamás érkezett, aki 2019 és 2020 között már volt a Diósgyőr edzője, és nem mellesleg három csapatot is feljuttatott az NB I-be – az előző szezonban a Budapest Honvéddal érte el ezt a bravúrt. 

Feczkó Tamással továbbra is veretlen a Diósgyőr!

A régi-új vezetőedző kinevezése egyelőre telitalálatnak tűnik. Feczkó Tamás irányításával a DVTK még veretlen volt, négy találkozóból pedig hármat sikerült megnyernie, most pedig az NB I-ből szintén idén kiesett Kazincbarcikát fogadta. 

Az első félidőben a Diósgyőr uralta a mérkőzést, több ígéretes helyzetet is ki tudott alakítani, de a vezetést nem tudta megszerezni. Igaz, a miskolci csapat a 42. percben egy teljesen jogos tizenegyest sem kapott meg, miután Rácz László a kapu előterében mellbe rúgta Révész Mátét.

Az NB II-ben azonban nincs videóbíró, így Iványi Gábor játékvezető hibáját nem volt mód korrigálni.

A fordulás után aztán rögtön megszerezte a vezetést a miskolci csapat. Egy jobb oldali szöglet után Bokros Szilárd fejelte le a labdát, amelyet Bárdos Bence a kapu előtt levett, majd lefordult a védőjéről, és öt méterről védhetetlen gólt lőtt (1–0).

A Diósgyőr remekül futballozott a Kazincbarcika ellen
A Diósgyőr remekül futballozott a Kazincbarcika ellen
Fotó: dvtk.eu

A vezetés megszerzése után támadásban maradt a Diósgyőr, és a miskolci csapat egy érvénytelenített gólt is szerzett, majd az 58. percben a semmiből egyenlített a Kazincbarcika. Egy szabadrúgás után röviden szabadítottak fel a hazaiak, a lendületből érkező Szőke Gergő pedig kapásból védhetetlen gólt lőtt a kapu bal oldalába (1–1).

A vendégek gólja után a miskolciak újra magukhoz ragadták a kezdeményezést, több helyzetet is kialakítottak, végül a 78. percben egy jogosan megítélt büntetőből ismét megszerezték a vezetést. A csereként beállt Gálfi Zoltán bal oldali beadására a szintén csereként pályára küldött Borvető Áron robbant be, azonban a kazincbarcikai Rácz László lerántotta a diósgyőri támadót. Iványi Gábor játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott, a vendégek játékosa pedig megkapta második sárga lapját, így a Kazincbarcika emberhátrányba került az utolsó szűk negyedórára.

A büntetőhöz Molnár Gábor állt oda, aki magabiztosan a bal alsó sarokba bombázott (2–1).

Úgy tűnt, a Diósgyőr innen már nem fogja kiengedni a győzelmet a kezéből, azonban a 85. percben Gróf Dávid hibája után másodszor is egyenlített a Kazincbarcika. Hudák Martin állt oda egy jobb oldali szabadrúgáshoz, a DVTK kapusa pedig vagy beadást várt, vagy arra számított, hogy a barcikai játékos a kapu bal oldalát veszi majd célba. Hudák azonban visszalőtte a labdát Gróf helyére, aki nem számított erre a megoldásra (2–2).

A hajrában a Diósgyőr még ment előre a győzelemért, de újabb gólt már nem tudott szerezni, így döntetlennel zárult a borsodi rangadó.

Merkantil Bank Liga, 10. forduló:
DVTK–Kolorcity Kazincbarcika 2–2 (0–0)

  • kapcsolódó cikkek:
„Cserben hagyták azt az embert” – edzőváltás Diósgyőrben, kemény üzenet a játékosoknak
„Halálos ítélet” – a Honvéd legendája felfedte a klub legsúlyosabb gondját

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!