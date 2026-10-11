Drámai körülmények között veszítette el a győzelmet a Ferencváros a Debrecen elleni bajnokin. A zöld-fehérek Corbu Marius 65. percben szerzett góljával sokáig vezettek, ám a hosszabbításban Lisztes Krisztián kezezése miatt büntetőhöz jutott a DVSC, amelyet Dzsudzsák Balázs a 95. percben értékesített. A döntetlennel a Fradi továbbra is nyeretlen maradt hazai pályán az NB I jelenlegi idényében.

Dzsudzsák Balázs góljával szerzett pontot a DVSC a Fradi otthonában

Fotó: Mediaworks

A lefújás után mindkét csapatnál vegyes érzésekkel értékelték a Ferencváros–DVSC találkozót, Dzsudzsák Balázs számára azonban a pontszerzés különösen nagy érzelmi jelentőséggel bírt.

Dzsudzsák Balázs könnyekkel küszködve emlékezett meg Pityu báról

„Mi tettünk többet a győzelemért. Nem akarom azt mondani, hogy jobbak vagyunk, de ezen a meccsen többet tettünk bele. Az első félidőben domináltunk, a másodikban volt pár perc holtpont, és ezt ki is használta a Fradi. De büszke vagyok a csapatra, hogy nem adtuk fel, és az utolsó pillanatokig küzdöttünk” – kezdte értékelését Dzsudzsák az M4 Sport kamerái előtt.

A debreceniek csapatkapitánya ezután egy „PITYU BÁ” feliratú mezben, elcsukló hangon emlékezett meg Nagy Istvánról, a klub nemrég elhunyt masszőréről. A közel 25 éven át a DVSC-nél dolgozó szakembert a játékosok és a klub dolgozói is nagy szeretettel ismerték.

Annyit kértem a srácoktól, hogy az utolsó pillanatig küzdjünk Pityu báért is

– árulta el a 39 esztendős labdarúgó.

Dzsudzsák felidézte, hogy Nagy István rendkívül pozitív ember volt, aki a legnehezebb helyzetekben is meglátta a jót, és óriási szeretettel, valamint profizmussal segítette a debreceni játékosokat. A 95. percben szerzett egyenlítő gól ezért különösen sokat jelentett számára.

„Pityu bá így akarta” – fogalmazott meghatódva a 109-szeres válogatott futballista, aki biztos abban, hogy a sorsdöntő büntetőnél az elhunyt masszőr is segítette őt.

Borbély Balázs és Marius Corbu is keményen értékelte a Fradi játékát

A másik oldalon jóval komorabb volt a hangulat. A Ferencváros vezetőedzőjét, Borbély Balázst arról kérdezték, mit kellett volna tennie csapatának az utolsó pillanatokban a győzelem megtartásáért.

Nem gólt kapni

– válaszolta tömören a szakember, majd részletesen is értékelte a találkozót.