Drámai körülmények között veszítette el a győzelmet a Ferencváros a Debrecen elleni bajnokin. A zöld-fehérek Corbu Marius 65. percben szerzett góljával sokáig vezettek, ám a hosszabbításban Lisztes Krisztián kezezése miatt büntetőhöz jutott a DVSC, amelyet Dzsudzsák Balázs a 95. percben értékesített. A döntetlennel a Fradi továbbra is nyeretlen maradt hazai pályán az NB I jelenlegi idényében.
A lefújás után mindkét csapatnál vegyes érzésekkel értékelték a Ferencváros–DVSC találkozót, Dzsudzsák Balázs számára azonban a pontszerzés különösen nagy érzelmi jelentőséggel bírt.
Dzsudzsák Balázs könnyekkel küszködve emlékezett meg Pityu báról
„Mi tettünk többet a győzelemért. Nem akarom azt mondani, hogy jobbak vagyunk, de ezen a meccsen többet tettünk bele. Az első félidőben domináltunk, a másodikban volt pár perc holtpont, és ezt ki is használta a Fradi. De büszke vagyok a csapatra, hogy nem adtuk fel, és az utolsó pillanatokig küzdöttünk” – kezdte értékelését Dzsudzsák az M4 Sport kamerái előtt.
A debreceniek csapatkapitánya ezután egy „PITYU BÁ” feliratú mezben, elcsukló hangon emlékezett meg Nagy Istvánról, a klub nemrég elhunyt masszőréről. A közel 25 éven át a DVSC-nél dolgozó szakembert a játékosok és a klub dolgozói is nagy szeretettel ismerték.
Annyit kértem a srácoktól, hogy az utolsó pillanatig küzdjünk Pityu báért is
– árulta el a 39 esztendős labdarúgó.
Dzsudzsák felidézte, hogy Nagy István rendkívül pozitív ember volt, aki a legnehezebb helyzetekben is meglátta a jót, és óriási szeretettel, valamint profizmussal segítette a debreceni játékosokat. A 95. percben szerzett egyenlítő gól ezért különösen sokat jelentett számára.
„Pityu bá így akarta” – fogalmazott meghatódva a 109-szeres válogatott futballista, aki biztos abban, hogy a sorsdöntő büntetőnél az elhunyt masszőr is segítette őt.
Borbély Balázs és Marius Corbu is keményen értékelte a Fradi játékát
A másik oldalon jóval komorabb volt a hangulat. A Ferencváros vezetőedzőjét, Borbély Balázst arról kérdezték, mit kellett volna tennie csapatának az utolsó pillanatokban a győzelem megtartásáért.
Nem gólt kapni
– válaszolta tömören a szakember, majd részletesen is értékelte a találkozót.
„Összességében megérdemelt a döntetlen, nem játszott rosszul a Debrecen, főleg az első félórában. Utána feljavult a játékunk, de nem voltunk elég élesek. A második félidő egész rendben volt, de csak a rúgott gólig, utána visszahúzódtunk, nem mutattunk megfelelő minőséget. Rossz döntések és rossz technikai kivitelezések voltak. Az utolsó percekben gólt kapni nagyon fáj” – mondta a Fradi vezetőedzője.
Borbély arra is emlékeztetett, hogy csapatára 27 nap alatt kilenc mérkőzés vár, ezért a csalódást keltő eredmény után gyorsan tovább kell lépniük.
A mérkőzés összefoglalója:
Hasonlóan kritikusan értékelt az FTC egyetlen gólját szerző Marius Corbu is.
„Nagyon fájó ez az eredmény, de egyáltalán nem játszottunk jól. A Debrecen sok problémát okozott nekünk a labdakihozataloknál. Nem alakítottunk ki tiszta helyzeteket, és a végén ki tudtak egyenlíteni” – mondta a román középpályás, aki szerint csapata a várakozásoktól jócskán elmaradt.
„Nem ezt vártam, csalódott vagyok, mert nem voltunk elég élesek, pedig fejben mindenki ott volt. Ez a döntetlen számomra olyan, mint egy vereség. Több pontosság kellett volna, az utolsó harmadban nem hoztunk jó döntéseket. Az edzéseken fizikailag és taktikailag is minden rendben volt, nagyon vártuk a meccset, de nem erre számítottunk” – tette hozzá.
A Debrecent irányító Gert Remmel szintén elégedetlen volt az eredménnyel, a vendégek vezetőedzője ugyanis győzelmi szándékkal érkezett a Groupama Arénába.
„Most is azért jöttünk, de az egy pont is jobb, mint a semmi, és ez a játékosoknak sok energiát adhat a folytatásban. A mai meccsen hiányzott, hogy a védők tartani tudják a vonalat, és a sebesség más volt, mint a Fradinál. De továbbmegyünk, hogy a következő meccsen jobbak legyünk” – fogalmazott az észt szakember.
A Ferencváros három hazai bajnokijából egyet sem tudott megnyerni az idényben, míg a Debrecen a legutóbbi hat fordulóban mindössze egyszer győzött, és egyszer szenvedett vereséget.