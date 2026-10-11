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Megható pillanatokat és kemény önkritikát is hozott a Ferencváros–Debrecen rangadó utóélete. Dzsudzsák Balázs a 95. percben szerzett egyenlítő gólja után könnyekkel küszködve emlékezett meg a DVSC elhunyt masszőréről, míg a Fradi vezetőedzője, Borbély Balázs és a hazaiak gólszerzője, Marius Corbu is csalódottan értékelte az 1–1-es döntetlent.

Drámai körülmények között veszítette el a győzelmet a Ferencváros a Debrecen elleni bajnokin. A zöld-fehérek Corbu Marius 65. percben szerzett góljával sokáig vezettek, ám a hosszabbításban Lisztes Krisztián kezezése miatt büntetőhöz jutott a DVSC, amelyet Dzsudzsák Balázs a 95. percben értékesített. A döntetlennel a Fradi továbbra is nyeretlen maradt hazai pályán az NB I jelenlegi idényében.

Dzsudzsák Balázs góljával szerzett pontot a DVSC a Fradi otthonában
Dzsudzsák Balázs góljával szerzett pontot a DVSC a Fradi otthonában
Fotó: Mediaworks

A lefújás után mindkét csapatnál vegyes érzésekkel értékelték a Ferencváros–DVSC találkozót, Dzsudzsák Balázs számára azonban a pontszerzés különösen nagy érzelmi jelentőséggel bírt.

Dzsudzsák Balázs könnyekkel küszködve emlékezett meg Pityu báról

„Mi tettünk többet a győzelemért. Nem akarom azt mondani, hogy jobbak vagyunk, de ezen a meccsen többet tettünk bele. Az első félidőben domináltunk, a másodikban volt pár perc holtpont, és ezt ki is használta a Fradi. De büszke vagyok a csapatra, hogy nem adtuk fel, és az utolsó pillanatokig küzdöttünk” – kezdte értékelését Dzsudzsák az M4 Sport kamerái előtt.

A debreceniek csapatkapitánya ezután egy „PITYU BÁ” feliratú mezben, elcsukló hangon emlékezett meg Nagy Istvánról, a klub nemrég elhunyt masszőréről. A közel 25 éven át a DVSC-nél dolgozó szakembert a játékosok és a klub dolgozói is nagy szeretettel ismerték.

Annyit kértem a srácoktól, hogy az utolsó pillanatig küzdjünk Pityu báért is

– árulta el a 39 esztendős labdarúgó.

Dzsudzsák felidézte, hogy Nagy István rendkívül pozitív ember volt, aki a legnehezebb helyzetekben is meglátta a jót, és óriási szeretettel, valamint profizmussal segítette a debreceni játékosokat. A 95. percben szerzett egyenlítő gól ezért különösen sokat jelentett számára.

„Pityu bá így akarta” – fogalmazott meghatódva a 109-szeres válogatott futballista, aki biztos abban, hogy a sorsdöntő büntetőnél az elhunyt masszőr is segítette őt.

Borbély Balázs és Marius Corbu is keményen értékelte a Fradi játékát

A másik oldalon jóval komorabb volt a hangulat. A Ferencváros vezetőedzőjét, Borbély Balázst arról kérdezték, mit kellett volna tennie csapatának az utolsó pillanatokban a győzelem megtartásáért.

Nem gólt kapni

– válaszolta tömören a szakember, majd részletesen is értékelte a találkozót.

„Összességében megérdemelt a döntetlen, nem játszott rosszul a Debrecen, főleg az első félórában. Utána feljavult a játékunk, de nem voltunk elég élesek. A második félidő egész rendben volt, de csak a rúgott gólig, utána visszahúzódtunk, nem mutattunk megfelelő minőséget. Rossz döntések és rossz technikai kivitelezések voltak. Az utolsó percekben gólt kapni nagyon fáj” – mondta a Fradi vezetőedzője.

Borbély arra is emlékeztetett, hogy csapatára 27 nap alatt kilenc mérkőzés vár, ezért a csalódást keltő eredmény után gyorsan tovább kell lépniük.

A mérkőzés összefoglalója:

Hasonlóan kritikusan értékelt az FTC egyetlen gólját szerző Marius Corbu is.

„Nagyon fájó ez az eredmény, de egyáltalán nem játszottunk jól. A Debrecen sok problémát okozott nekünk a labdakihozataloknál. Nem alakítottunk ki tiszta helyzeteket, és a végén ki tudtak egyenlíteni” – mondta a román középpályás, aki szerint csapata a várakozásoktól jócskán elmaradt.

„Nem ezt vártam, csalódott vagyok, mert nem voltunk elég élesek, pedig fejben mindenki ott volt. Ez a döntetlen számomra olyan, mint egy vereség. Több pontosság kellett volna, az utolsó harmadban nem hoztunk jó döntéseket. Az edzéseken fizikailag és taktikailag is minden rendben volt, nagyon vártuk a meccset, de nem erre számítottunk” – tette hozzá.

Galéria: A DVSC pontot szerzett a Fradi otthonában
Fotó: Mediaworks
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A DVSC pontot szerzett a Fradi otthonában

A Debrecent irányító Gert Remmel szintén elégedetlen volt az eredménnyel, a vendégek vezetőedzője ugyanis győzelmi szándékkal érkezett a Groupama Arénába.

„Most is azért jöttünk, de az egy pont is jobb, mint a semmi, és ez a játékosoknak sok energiát adhat a folytatásban. A mai meccsen hiányzott, hogy a védők tartani tudják a vonalat, és a sebesség más volt, mint a Fradinál. De továbbmegyünk, hogy a következő meccsen jobbak legyünk” – fogalmazott az észt szakember.

A Ferencváros három hazai bajnokijából egyet sem tudott megnyerni az idényben, míg a Debrecen a legutóbbi hat fordulóban mindössze egyszer győzött, és egyszer szenvedett vereséget.

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