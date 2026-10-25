Az FC Barcelona szenzációs formában kezdte a spanyol bajnokságot. Hansi Flick együttese az első kilenc bajnoki mérkőzését megnyerte, ezzel pedig beállította a Real Madrid 1968/69-es idénycsúcsát. A katalán csapat azonban kilenc meccsen 39 gólt szerzett, míg a madridi gárda 58 évvel ezelőtt „csak” 21 találatig jutott az első kilenc összecsapásán. A vasárnap esti El Clásico tétje rendkívül komoly: a Barcelona a bajnoki cím felé tehet óriási lépést, a Real Madrid pedig a túlélésért lép pályára a Camp Nouban.

A legutóbbi El Clásicot a Barcelona simán megnyerte a Real Madrid ellen

Fotó: Gongora / NurPhoto via AFP

A Real Madrid hatpontos hátránnyal utazik a szezon első Clásicójára, így a vasárnap esti találkozónak óriási a tétje. Ha a Barcelona folytatja remek sorozatát, kilencpontos előnyre tesz szert a királyi gárdával szemben, amivel gyakorlatilag már októberben eldöntheti a bajnoki cím sorsát.

El Clásico: a Barca a bajnoki címért, a Real a túlélésért játszik

A címvédő gránátvörös-kékek 308. alkalommal csapnak össze a habfehérekkel. Ezek közül azonban csak 264 volt hivatalos tétmérkőzés. Az örökmérleg teljesen kiegyenlített: a felek 106-106 alkalommal győztek, míg 52-szer döntetlenre végeztek.

A Barcelona hét közben vereséggel hangolt az El Clásicóra. A katalán csapat 4–2-re kikapott a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-rangadón, Hansi Flick azonban érezhetően nem csinált presztízskérdést a találkozóból. A német edző számára az volt a legfontosabb, hogy a katalán csapat minden játékosa egészséges maradjon vasárnap estére. A terve azonban nem teljesen vált be, ugyanis a világ- és Európa-bajnok Dani Olmo combsérülést szenvedett a párizsi mérkőzésen, így nagyjából egy hónapra harcképtelenné vált.

Vinícius Júnior nélkül jobb a Real Madrid?

Ami a vezéráldozatokat illeti, a másik oldalon a brazil Vinícius Júnior nem léphet pályára: a Villarreal elleni mérkőzésen mutatott viselkedése miatt két plusz két mérkőzésre szóló eltiltást kapott. A Real Madrid sztárjátékosa előbb meghúzta Nathan Saliba haját, amiért kétmeccses eltiltással sújtották, majdnem nekiment Isidro Díaz játékvezetőnek, amiért további két mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Ráadásul, amikor levonult a pályáról, a VAR-monitor közelében egy LaLiga-alkalmazottat is ellökött, így akár még súlyosabb büntetést is kaphatott volna.