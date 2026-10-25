Az FC Barcelona szenzációs formában kezdte a spanyol bajnokságot. Hansi Flick együttese az első kilenc bajnoki mérkőzését megnyerte, ezzel pedig beállította a Real Madrid 1968/69-es idénycsúcsát. A katalán csapat azonban kilenc meccsen 39 gólt szerzett, míg a madridi gárda 58 évvel ezelőtt „csak” 21 találatig jutott az első kilenc összecsapásán. A vasárnap esti El Clásico tétje rendkívül komoly: a Barcelona a bajnoki cím felé tehet óriási lépést, a Real Madrid pedig a túlélésért lép pályára a Camp Nouban.
A Real Madrid hatpontos hátránnyal utazik a szezon első Clásicójára, így a vasárnap esti találkozónak óriási a tétje. Ha a Barcelona folytatja remek sorozatát, kilencpontos előnyre tesz szert a királyi gárdával szemben, amivel gyakorlatilag már októberben eldöntheti a bajnoki cím sorsát.
El Clásico: a Barca a bajnoki címért, a Real a túlélésért játszik
A címvédő gránátvörös-kékek 308. alkalommal csapnak össze a habfehérekkel. Ezek közül azonban csak 264 volt hivatalos tétmérkőzés. Az örökmérleg teljesen kiegyenlített: a felek 106-106 alkalommal győztek, míg 52-szer döntetlenre végeztek.
A Barcelona hét közben vereséggel hangolt az El Clásicóra. A katalán csapat 4–2-re kikapott a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-rangadón, Hansi Flick azonban érezhetően nem csinált presztízskérdést a találkozóból. A német edző számára az volt a legfontosabb, hogy a katalán csapat minden játékosa egészséges maradjon vasárnap estére. A terve azonban nem teljesen vált be, ugyanis a világ- és Európa-bajnok Dani Olmo combsérülést szenvedett a párizsi mérkőzésen, így nagyjából egy hónapra harcképtelenné vált.
Vinícius Júnior nélkül jobb a Real Madrid?
Ami a vezéráldozatokat illeti, a másik oldalon a brazil Vinícius Júnior nem léphet pályára: a Villarreal elleni mérkőzésen mutatott viselkedése miatt két plusz két mérkőzésre szóló eltiltást kapott. A Real Madrid sztárjátékosa előbb meghúzta Nathan Saliba haját, amiért kétmeccses eltiltással sújtották, majdnem nekiment Isidro Díaz játékvezetőnek, amiért további két mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Ráadásul, amikor levonult a pályáról, a VAR-monitor közelében egy LaLiga-alkalmazottat is ellökött, így akár még súlyosabb büntetést is kaphatott volna.
Vinícius Júnior elvesztése nem igazán rázta meg a Real Madridot. A múlt hétvégén a királyi gárda 4–1-re legyőzte a Sevillát, az eltiltott brazil támadó helyén pedig a nyáron igazolt Yan Diomandé futballozott, aki góllal és gólpasszal vette ki a részét a győzelemből.
Hét közben a Real Madrid az RB Leipziget is 4–1-re verte a Bajnokok Ligájában. Vinícius Júnior kezdett a mérkőzésen, de borzalmasan futballozott. A brazil támadó nyolcéves madridi pályafutása során először produkált olyan sorozatot, amelyben két egymást követő mérkőzésen egyetlen csellel sem próbálkozott. A szerdai találkozón Viníciust a 70. percben Diomandé váltotta, aki góllal és gólpasszal jelentkezett. Ezzel 19 évesen a Real Madrid történetének legfiatalabb olyan cserejátékosa lett, aki egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt szerzett és gólpasszt adott.
A 125 millió euróért szerződtetett elefántcsontparti támadó kezd beindulni, a Real Madrid szurkolóinak többsége pedig egyáltalán nem bánja, hogy Vinícius Júnior eltiltott, így legalább José Mourinhónak sem kell sokat gondolkodnia a csapat összeállításán.
Jó formában vagyunk. Mérkőzéseket nyerünk, jól játszunk, gólokat szerzünk. De a Clásicókon ennek nincs semmi jelentősége, ezek másfajta mérkőzések. A Clásicókon és a városi rangadókon szerzett tapasztalataim alapján az, ami a mérkőzések előtt történik, nem sokat számít”
– mondta José Mourinho, a Real Madrid edzője a találkozót megelőző sajtótájékoztatón.
„A Real Madrid és a Barcelona szezononként legalább két Clásicót játszik egymással. Nem az számít, hogy kik az edzők. A legfontosabb az El Clásico globális jelentősége, ami egyedülálló. Vannak más fontos rangadók is a világon, de ez különleges, és általában az egész futballvilág megáll, hogy megnézze. Legyen nagyszerű mérkőzés, és mi nyerjünk!” – folytatta a portugál szakember, akit a játékvezetésről is kérdeztek.
A Real Madrid mérkőzései előtt rendre nagy figyelmet szentelnek a játékvezetőknek. Az egyik legnagyobb botrányt idén áprilisban a Real Madrid kavarta, amikor a tavaszi Király-kupa-döntő előtt különféle statisztikákkal igyekezett alátámasztani, hogy Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezető rendre a királyi gárda ellen, sőt az ellenfél, a Barcelona javára fújja a sípot. A baszk bíró egy sajtótájékoztatón reagált a vádakra, miközben el is sírta magát.
„Engem soha nem zavar a játékvezető személye. Mindig abból indulok ki, hogy a játékvezető jó. Nem zavar, ha tudom, ki fogja vezetni a mérkőzést. Ami zavar, az a szabályok megszegése, márpedig a belső információk szerint egyelőre nem történt szabályszegés.
Három héttel ezelőtt még egy másik játékvezető neve merült fel, ezen a héten pedig már egy másiké. Nekem azonban senki sem mondta meg, hogy ki lesz a bíró. Bárki is legyen az, kívánom, hogy jól végezze a dolgát”
– tette hozzá José Mourinho.
Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elismerően beszélt Mourinhóról és a Real Madridról is. A német szakember előre jelezte, hogy nem fog olyan kijelentéseket tenni, amelyekből címlapsztorikat lehet gyártani, és ehhez tartotta is magát.
„Ha valaki ennyi éven át dolgozott vezetőedzőként, és ilyen sikereket ért el, az a tehetségének bizonyítéka. Minden játékos, aki az irányítása alatt dolgozott, nagy tisztelettel beszél róla. Kolléga, ráadásul rendkívül sikeres” – mondta Mourinhóról a Barcelona edzője, majd kitért a vasárnap esti Clásicóra is.
„A Real Madrid fizikailag az egyik legerősebb csapat. Beszéltünk erről, és az edzéseken is gyakoroltuk a szükséges megoldásokat. Jobban kell védekeznünk. Ez a legjobb mérkőzés, amit a futball kínálhat. Mindenki ezt fogja nézni. Csak három pontot lehet szerezni, de ez a mérkőzés sokkal többről szól. Fantasztikus érzés a részese lenni, és nagyon várjuk a találkozót. Készen állunk, és bízunk a csapatunkban” – folytatta Hansi Flick, akinek a csapata a hét közepén négy gólt kapott a Paris Saint-Germain otthonában.
Beszéltünk a játékosokkal, és elemeztük a történteket. Sok mindent jól csináltunk, de vannak olyan helyzetek, amelyeken javítanunk kell. Ez jó lehetőség arra, hogy fejlődjünk, és csapatként próbára tegyük magunkat”
– tette hozzá a Barcelona vezetőedzője.
- A várható kezdőcsapatok:
Barcelona: Joan García – Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo – Rodri, Pedri, Fermín López – Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.
Real Madrid: Courtois – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Camavinga, Tchouaméni – Güler, Bellingham, Diomandé – Mbappé.