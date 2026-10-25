A vasárnap esti El Clásico tétje óriási volt: a Barcelona a bajnoki cím felé tehetett volna óriási lépést, a Real Madrid pedig a túlélésért lépett pályára a Camp Nouban. Az FC Barcelona szenzációs formában kezdte a spanyol bajnokságot.

A Barcelona volt az El Clásico esélyese

Fotó: Josep Lago / AFP

Hansi Flick együttese az első kilenc bajnoki mérkőzését megnyerte, ezzel pedig beállította a Real Madrid 1968/69-es idénycsúcsát. A katalán csapat azonban kilenc meccsen 39 gólt szerzett, míg a madridi gárda 58 évvel ezelőtt „csak” 21 találatig jutott az első kilenc összecsapásán.

Hatalmas potyagól az El Clásico első félidejében

A címvédő gránátvörös-kékek 308. alkalommal csapnak össze a habfehérekkel. Ezek közül azonban csak 264 volt hivatalos tétmérkőzés. Az örökmérleg teljesen kiegyenlített: a felek 106-106 alkalommal győztek, míg 52-szer döntetlenre végeztek.

A Barcelona a legerősebb keretével mehetett neki a mérkőzésnek, ellenben a Real Madridban eltiltás miatt nem léphetett pályára a brazil Vinícius Júnior, valamint a mérkőzés reggelén a belga Thibaut Courtois megbetegedett, így a madridi csapatnak nélkülöznie kellett a világ egyik legjobb kapusát a Camp Nouban.

A Barcelona a Joan García – Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo – Pedri, Rodri, Fermín López – Lamine Yamal, Raphinha, Gordon összeállításban kezdte a mérkőzést, míg a Real Madrid a Lunyin – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Tchouaméni, Bernardo Silva – Arda Güler, Bellingham, Diomandé – Mbappé összetételű csapattal futott ki a Camp Nou gyepszőnyegére.

José Mourinho már a meccs elején beleállt Juan Martínez Munuera játékvezetőbe

Fotó: Jose Breton / Anadolu via AFP

A találkozó elején a Barcelona birtokolta többet a labdát, viszont José Mourinho együttese veszélyeztetett először. Az ötödik percben egy kontratámadás végén Arda Güler tört be a büntetőterületre, és két védőt is kicselezett, azonban a török karmester tízméteres lövése elkerülte a bal felső sarkot.

A folytatásban többet volt a labda a Barcelonánál, de az első komoly védést a katalán csapat kapusának kellett bemutatnia.

A 18. percben Arda Güler jobbról befelé húzott, majd 17 méterről megcélozta a jobb alsó sarkot, Joan García azonban vetődve hárítani tudott.