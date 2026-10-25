A vasárnap esti El Clásico tétje óriási volt: a Barcelona a bajnoki cím felé tehetett volna óriási lépést, a Real Madrid pedig a túlélésért lépett pályára a Camp Nouban. Az FC Barcelona szenzációs formában kezdte a spanyol bajnokságot.
Hansi Flick együttese az első kilenc bajnoki mérkőzését megnyerte, ezzel pedig beállította a Real Madrid 1968/69-es idénycsúcsát. A katalán csapat azonban kilenc meccsen 39 gólt szerzett, míg a madridi gárda 58 évvel ezelőtt „csak” 21 találatig jutott az első kilenc összecsapásán.
Hatalmas potyagól az El Clásico első félidejében
A címvédő gránátvörös-kékek 308. alkalommal csapnak össze a habfehérekkel. Ezek közül azonban csak 264 volt hivatalos tétmérkőzés. Az örökmérleg teljesen kiegyenlített: a felek 106-106 alkalommal győztek, míg 52-szer döntetlenre végeztek.
A Barcelona a legerősebb keretével mehetett neki a mérkőzésnek, ellenben a Real Madridban eltiltás miatt nem léphetett pályára a brazil Vinícius Júnior, valamint a mérkőzés reggelén a belga Thibaut Courtois megbetegedett, így a madridi csapatnak nélkülöznie kellett a világ egyik legjobb kapusát a Camp Nouban.
A Barcelona a Joan García – Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo – Pedri, Rodri, Fermín López – Lamine Yamal, Raphinha, Gordon összeállításban kezdte a mérkőzést, míg a Real Madrid a Lunyin – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Tchouaméni, Bernardo Silva – Arda Güler, Bellingham, Diomandé – Mbappé összetételű csapattal futott ki a Camp Nou gyepszőnyegére.
A találkozó elején a Barcelona birtokolta többet a labdát, viszont José Mourinho együttese veszélyeztetett először. Az ötödik percben egy kontratámadás végén Arda Güler tört be a büntetőterületre, és két védőt is kicselezett, azonban a török karmester tízméteres lövése elkerülte a bal felső sarkot.
A folytatásban többet volt a labda a Barcelonánál, de az első komoly védést a katalán csapat kapusának kellett bemutatnia.
A 18. percben Arda Güler jobbról befelé húzott, majd 17 méterről megcélozta a jobb alsó sarkot, Joan García azonban vetődve hárítani tudott.
A Barcelona első komoly helyzetére egészen a 24. percig kellett várni. Ekkor egy gyors kontratámadás végén Anthony Gordon sarokkal készített vissza egy labdát Raphinhának, a brazil csapatkapitány 17 méteres lövése viszont elkerülte a jobb alsó sarkot.
A 30. percben cserélnie kellett a Barcelonának. A 19 éves Xavi Espart nem tudta folytatni a játékot, így a helyére Alejandro Balde érkezett, akinek az idei szezonban mindössze 12 játékperce volt a La Ligában.
A 34. percben a Real Madrid kapusának is védenie kellett. Egy labdaszerzés után Raphinha a balján érkező Gordont indította, aki középre nézett Lamine Yamal irányába, de passz helyett éles szögből leadott lövéssel próbálta meglepni Andrij Lunyint. A Királyi Gárda kapusa azonban résen volt, és szögletre ütötte a labdát.
A 41. percben aztán a szezon egyik legnagyobb potyagóljával szerzett vezetést a Real Madrid.
Marc Cucurella Yan Diomandét indította a bal oldalon, az elefántcsontparti támadó középre lőtt labdája azonban nem talált embert. A felszabadítani igyekvő Gerard Martín belerúgott a labdába, de éppen az érkező Kylian Mbappét találta el, akinek a lábáról egyenesen a kapuba pattant a labda (0–1).
- Mbappé a hetedik El Clásicóján már a hetedik gólját lőtte a Barcelonának.
- Mbappének ez volt a második mérkőzése a Real Madrid játékosaként a Camp Nouban, és ezeken a találkozókon már négy gólnál jár.
- A 2013/14-es idény óta egyetlen Real Madrid-játékos sem szerzett ennyi gólt idegenben a Barcelona ellen. Mbappé mellett Karim Benzema és Cristiano Ronaldo is négy gólig jutott.
Nem sokkal később egyenlíthetett volna a Barcelona. Gordon átadása után Lamine Yamal került ziccerbe, de az Aranylabdára is esélyes támadó nyolc méterről jócskán a kapu mellé durrantott.
Lamine Yamal kihagyott ziccere majdnem megbosszulta magát, ugyanis a hosszabbításban a Real Madrid közel állt ahhoz, hogy növelje az előnyét.
Egy gyors kontra végén Diomandé remek kiugratást kapott, és egy az egyben vezethette a labdát Joan Garcíára, de nyolcméteres lövése az oldalhálóban kötött ki.
Mbappé döntötte el a barcelonai El Clásicót
A második félidőt jól kezdte a Real Madrid, és az 50. percben kis híján növelte az előnyét. Egy labdaszerzést követően Jude Bellingham és Mbappé kettő az egyben vezethette a labdát Gerard Martínra, az angol középpályás azonban túl sokáig várt a passzal, végül pedig ígéretes helyzetben elveszítette a labdát.
A folytatásban a Barcelona többet birtokolta a labdát, és a védelmi vonalát is magasan tolta meg, ezzel azonban óriási területeket hagyott a Real Madrid kontratámadásai előtt.
A 61. percben aztán új mérkőzés kezdődött, ugyanis a semmiből egyenlített a Barcelona.
Egy szögletvariáció végén Fermín López remek labdával szolgálta ki Raphinhát, aki kiváló labdaátvétel után, nyolc méterről a jobb alsó sarokba lőtt (1–1).
- Raphinha a szezonbeli kilencedik bajnoki meccsén a 13. gólját lőtte a La Ligában.
- A Real Madrid ellen pedig nyolc találatnál jár 14 összecsapás alatt.
Négy perccel később kis híján megfordította a mérkőzést a Barcelona. Egy bal oldali szögletre Gerard Martín érkezett, és öt méterről, tisztán fejelhetett, Lunyin azonban elképesztő reflexmozdulattal hárított, és kiütötte a labdát a kapu jobb oldalából.
Ezt követően a Barcelona futballozott aktívabban, és a 78. percben kis híján meg is fordította a mérkőzést. Lamine Yamal 19 méterről eleresztett, csavart lövése azonban elsuhant a bal kapufa mellett. A hajrában úgy tűnt, az 1–1-es döntetlen mindkét csapatnak megfelel, hiszen a Barcelona így megtarthatja hatpontos előnyét, a Real Madrid pedig nem kerül még nagyobb hátrányba a katalánokkal szemben.
A 87. percben azonban még egy fordulat következett.
Jude Bellingham szenzációsan tartott meg egy labdát, majd a jobb oldalon Eduardo Camavingát indították, aki betört a tizenhatoson belülre, a visszakészített labdáját pedig Mbappé hat méterről a kapuba lőtte (1–2).
A Real Madrid gólja után a Barcelona tovább támadott, de komoly gólhelyzetet már nem tudott kialakítani. Így a madridiak megnyerték az El Clásicót, és három pontra csökkentették hátrányukat a címvédő katalánokkal szemben.
La Liga, 10. forduló:
FC Barcelona–Real Madrid 1–2 (0–1)
gólszerzők: Raphinha (61.), ill. Mbappé (41., 87.)