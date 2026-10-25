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A spanyol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a listavezető FC Barcelona 2–1-re kikapott a Real Madridtól a Camp Nouban, így Hansi Flick csapatának már csak három pont az előnye a királyi gárdával szemben. A vasárnap esti El Clásico első félidejében Kylian Mbappé egy szerencsés góllal szerzett vezetést a Real Madridnak, a fordulás után pedig Raphinha jól helyezett lövésével egyenlített a Barcelona. Az utolsó szó azonban a madridiaké volt: a 87. percben Mbappé második góljával eldöntötte a mérkőzést, a Real Madrid győzelmével pedig ismét nyílttá vált a bajnoki versenyfutás.

A vasárnap esti El Clásico tétje óriási volt: a Barcelona a bajnoki cím felé tehetett volna óriási lépést, a Real Madrid pedig a túlélésért lépett pályára a Camp Nouban. Az FC Barcelona szenzációs formában kezdte a spanyol bajnokságot. 

A Barcelona volt az El Clásico esélyese
A Barcelona volt az El Clásico esélyese
Fotó: Josep Lago / AFP

Hansi Flick együttese az első kilenc bajnoki mérkőzését megnyerte, ezzel pedig beállította a Real Madrid 1968/69-es idénycsúcsát. A katalán csapat azonban kilenc meccsen 39 gólt szerzett, míg a madridi gárda 58 évvel ezelőtt „csak” 21 találatig jutott az első kilenc összecsapásán. 

Hatalmas potyagól az El Clásico első félidejében

A címvédő gránátvörös-kékek 308. alkalommal csapnak össze a habfehérekkel. Ezek közül azonban csak 264 volt hivatalos tétmérkőzés. Az örökmérleg teljesen kiegyenlített: a felek 106-106 alkalommal győztek, míg 52-szer döntetlenre végeztek.

A Barcelona a legerősebb keretével mehetett neki a mérkőzésnek, ellenben a Real Madridban eltiltás miatt nem léphetett pályára a brazil Vinícius Júnior, valamint a mérkőzés reggelén a belga Thibaut Courtois megbetegedett, így a madridi csapatnak nélkülöznie kellett a világ egyik legjobb kapusát a Camp Nouban.

A Barcelona a Joan García – Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo – Pedri, Rodri, Fermín López – Lamine Yamal, Raphinha, Gordon összeállításban kezdte a mérkőzést, míg a Real Madrid a Lunyin – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Tchouaméni, Bernardo Silva – Arda Güler, Bellingham, Diomandé – Mbappé összetételű csapattal futott ki a Camp Nou gyepszőnyegére.

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 25: Head coach Jose Mourinho of Real Madrid reacts against referee during the LaLiga match between FC Barcelona and Real Madrid at Spotify Camp Nou on October 25, 2026 in Barcelona, Spain. Jose Breton / Anadolu (Photo by Jose Breton / Anadolu via AFP)
José Mourinho már a meccs elején beleállt Juan Martínez Munuera játékvezetőbe
Fotó: Jose Breton / Anadolu via AFP

A találkozó elején a Barcelona birtokolta többet a labdát, viszont José Mourinho együttese veszélyeztetett először. Az ötödik percben egy kontratámadás végén Arda Güler tört be a büntetőterületre, és két védőt is kicselezett, azonban a török karmester tízméteres lövése elkerülte a bal felső sarkot. 

A folytatásban többet volt a labda a Barcelonánál, de az első komoly védést a katalán csapat kapusának kellett bemutatnia. 

A 18. percben Arda Güler jobbról befelé húzott, majd 17 méterről megcélozta a jobb alsó sarkot, Joan García azonban vetődve hárítani tudott.

A Barcelona első komoly helyzetére egészen a 24. percig kellett várni. Ekkor egy gyors kontratámadás végén Anthony Gordon sarokkal készített vissza egy labdát Raphinhának, a brazil csapatkapitány 17 méteres lövése viszont elkerülte a jobb alsó sarkot.

A 30. percben cserélnie kellett a Barcelonának. A 19 éves Xavi Espart nem tudta folytatni a játékot, így a helyére Alejandro Balde érkezett, akinek az idei szezonban mindössze 12 játékperce volt a La Ligában.

A 34. percben a Real Madrid kapusának is védenie kellett. Egy labdaszerzés után Raphinha a balján érkező Gordont indította, aki középre nézett Lamine Yamal irányába, de passz helyett éles szögből leadott lövéssel próbálta meglepni Andrij Lunyint. A Királyi Gárda kapusa azonban résen volt, és szögletre ütötte a labdát.

A 41. percben aztán a szezon egyik legnagyobb potyagóljával szerzett vezetést a Real Madrid. 

Marc Cucurella Yan Diomandét indította a bal oldalon, az elefántcsontparti támadó középre lőtt labdája azonban nem talált embert. A felszabadítani igyekvő Gerard Martín belerúgott a labdába, de éppen az érkező Kylian Mbappét találta el, akinek a lábáról egyenesen a kapuba pattant a labda (0–1).

  • Mbappé a hetedik El Clásicóján már a hetedik gólját lőtte a Barcelonának. 
  • Mbappének ez volt a második mérkőzése a Real Madrid játékosaként a Camp Nouban, és ezeken a találkozókon már négy gólnál jár.
  • A 2013/14-es idény óta egyetlen Real Madrid-játékos sem szerzett ennyi gólt idegenben a Barcelona ellen. Mbappé mellett Karim Benzema és Cristiano Ronaldo is négy gólig jutott.
Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's first goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Camp Nou Stadium in Barcelona on October 25, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)
Mbappé magam sem tudta, hogy szerezte meg a vezetést a Real Madridnak
Fotó: Lluis Gene / AFP

Nem sokkal később egyenlíthetett volna a Barcelona. Gordon átadása után Lamine Yamal került ziccerbe, de az Aranylabdára is esélyes támadó nyolc méterről jócskán a kapu mellé durrantott. 

Lamine Yamal kihagyott ziccere majdnem megbosszulta magát, ugyanis a hosszabbításban a Real Madrid közel állt ahhoz, hogy növelje az előnyét. 

Egy gyors kontra végén Diomandé remek kiugratást kapott, és egy az egyben vezethette a labdát Joan Garcíára, de nyolcméteres lövése az oldalhálóban kötött ki.

Mbappé döntötte el a barcelonai El Clásicót

A második félidőt jól kezdte a Real Madrid, és az 50. percben kis híján növelte az előnyét. Egy labdaszerzést követően Jude Bellingham és Mbappé kettő az egyben vezethette a labdát Gerard Martínra, az angol középpályás azonban túl sokáig várt a passzal, végül pedig ígéretes helyzetben elveszítette a labdát.

A folytatásban a Barcelona többet birtokolta a labdát, és a védelmi vonalát is magasan tolta meg, ezzel azonban óriási területeket hagyott a Real Madrid kontratámadásai előtt. 

A 61. percben aztán új mérkőzés kezdődött, ugyanis a semmiből egyenlített a Barcelona. 

Egy szögletvariáció végén Fermín López remek labdával szolgálta ki Raphinhát, aki kiváló labdaátvétel után, nyolc méterről a jobb alsó sarokba lőtt (1–1).

  • Raphinha a szezonbeli kilencedik bajnoki meccsén a 13. gólját lőtte a La Ligában.
  • A Real Madrid ellen pedig nyolc találatnál jár 14 összecsapás alatt. 
Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha celebrates scoring his team's first goal with teammates during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Camp Nou Stadium in Barcelona on October 25, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)
A Barcelona gyönyörű góllal egyenlített a második félidőben 
Fotó: Josep Lago / AFP

Négy perccel később kis híján megfordította a mérkőzést a Barcelona. Egy bal oldali szögletre Gerard Martín érkezett, és öt méterről, tisztán fejelhetett, Lunyin azonban elképesztő reflexmozdulattal hárított, és kiütötte a labdát a kapu jobb oldalából.

Ezt követően a Barcelona futballozott aktívabban, és a 78. percben kis híján meg is fordította a mérkőzést. Lamine Yamal 19 méterről eleresztett, csavart lövése azonban elsuhant a bal kapufa mellett. A hajrában úgy tűnt, az 1–1-es döntetlen mindkét csapatnak megfelel, hiszen a Barcelona így megtarthatja hatpontos előnyét, a Real Madrid pedig nem kerül még nagyobb hátrányba a katalánokkal szemben. 

A 87. percben azonban még egy fordulat következett.

 Jude Bellingham szenzációsan tartott meg egy labdát, majd a jobb oldalon Eduardo Camavingát indították, aki betört a tizenhatoson belülre, a visszakészített labdáját pedig Mbappé hat méterről a kapuba lőtte (1–2).

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Camp Nou Stadium in Barcelona on October 25, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Kylian Mbappé megállíthatatlan volt Barcelonában 
Fotó: Josep Lago / AFP

A Real Madrid gólja után a Barcelona tovább támadott, de komoly gólhelyzetet már nem tudott kialakítani. Így a madridiak megnyerték az El Clásicót, és három pontra csökkentették hátrányukat a címvédő katalánokkal szemben.

La Liga, 10. forduló:
FC Barcelona–Real Madrid 1–2 (0–1)
gólszerzők: Raphinha (61.), ill. Mbappé (41., 87.)

 

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