Óriási csapás érte a Real Madridot néhány órával a Barcelona elleni rangadó előtt. A spanyol klub vasárnap délelőtt hivatalosan bejelentette, hogy Thibaut Courtois megbetegedett, így nem léphet pályára az este 21 órakor kezdődő mérkőzésen. Az El Clásico egyik legnagyobb hiányzója így a belga kapus lesz, akinek kiesése különösen érzékenyen érintheti a madridiakat, hiszen ebben az idényben eddig minden mérkőzésen ő védte a Real kapuját.

Thibaut Courtois megbetegedett az El Clásico előtt Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Barcelona–Real Madrid

21:00, Tv: Spíler 2

Thibaut Courtois megbetegedett az El Clásico előtt

A Real Madrid hivatalos közleménye szerint Courtois influenzaszerű megbetegedés miatt került ki az FC Barcelona elleni keretből. A hír azért is váratlan, mert a 33 éves kapus még szerepelt a szombaton kihirdetett utazó keretben, vasárnap délelőtt azonban kiderült, hogy nem tudja vállalni a játékot.

Courtois helyére a fiatal Illia Voloshyn került be a keretbe, a madridi kaput pedig várhatóan Andrij Lunyin védi majd a Camp Nouban. Az ukrán kapus számára nem akármilyen pillanatban jöhet el a visszatérés: a jelenlegi idényben még egyetlen percet sem játszott tétmérkőzésen, legutóbb májusban, az Espanyol ellen védte a Real Madrid kapuját.

Lunyin ugyanakkor pontosan tudja, milyen egy Barcelona elleni rangadó hangulata. Korábban már négy El Clásicón szerepelt, ezek közül három alkalommal a Real Madrid hagyta el győztesen a pályát. A katalánok ellen azonban még egyszer sem tudta kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést.