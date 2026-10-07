Kigúnyolták Erling Haalandot, miután közzétett egy videót a közösségi oldalán. A támadás okát az adta, hogy norvég labdarúgó klubját, a Manchester Cityt a múlt héten bűnösnek találták a Premier League pénzügyi szabályainak megsértése miatt.
- Liverpool-Manchester City (Premier League)
- vasárnap, 17.30, tv: Spíler 1
Erling Haalandot kigúnyolták a videója alatt
Erling Haaland azután osztott meg egy felvételt a Manchester City edzéséről, hogy a frászt hozta a szurkolókra, mert sántikálva hagyta el a pályát a Portugália elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Az edzésvideó – amin a 26 éves labdarúgó Ruben Diassal és Josko Gvardiollal méri össze az erejét – ugyan most került fel a közösségi oldalakra, de még a válogatott szünet és a klub ellen meghozott ítélet előtt forgatták le. Utóbbi miatt pedig elszabadultak az indulatok a hozzászólások között.
Mi értelme az edzésnek, ha a következő szezonban a Championshipben fogsz játszani?
– gúnyolódott egy kommentelő Haalandon. Egy másik úgy fogalmazott:
A következő szezonban is csinálni fogod ezeket a videókat a másodosztályban?
Utalva arra, hogy a független bizottság által 114 vádpontban bűnösnek talált Manchester City büntetése a pénzbírságtól, a pontlevonáson át egészen a Premier League-ből való kizárásig terjedhet. A rivális csapatok szurkolói egyértelműen az utóbbit követelik. Az ügy azonban egyelőre még csak ott tart, hogy a klub fellebbezett a bizottság ítélete ellen – ám a kommentelőket láthatóan ez nem zavarta, amikor Erling Haalandot az alsóbb osztályban szerepléssel heccelték.
A Manchester City a kéthetes válogatott szünetet követően a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool otthonában folytatja a Premier League-et vasárnap.