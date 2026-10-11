A kilencedik forduló a bajnoki címvédő ETO FC mérkőzésével zárult, a második helyezett győriek a listavezető Puskás Akadémiát fogadták. A győriek az eddigi nyolc forduló alatt csak a Ferencvárostól kaptak ki. Bár felcsúti riválisa már háromszor is alulmaradt az idényben, idegenben a legjobbak közé tartozik, egy vereség mellett ugyanis háromszor nyert. Babó Levente vezetőedző együttese ezúttal is sikerrel jár idegenben. Az ETO FC-Puskás Akadémia meccsen egyetlen gól döntött.

Lukács Dániel (fehérben) döntötte el az ETO FC-Puskás Akadémia meccset Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A Puskás Akadémia az első támadását gólra váltotta: Duarte mélységi passzából Dárdai lépett ki a védők között, ballal lőtt, a labda a jobb oldali kapufáról kipattant, amire a magyar válogatott játékosa,

Lukács Dániel érkezett, és 10 méterről, kissé balról az üres kapu közepébe passzolt.

A gól után nem sokkal a győriek edzője Efraín Juárez sárga lapott kapott, mert túl hevesen reklamált. Az első félidőben a Puskás Akadémia további két gólt szerezhetett volna, de a hazai védelem rendre menteni tudott.

ETO FC-Puskás Akadémia: egy gól döntött

Az 59. percben kis híján egyenlített a Győr: Bennette jobbról küldte be a labdát, Gavrics pedig 10 méterről egy igazítás után jobbal nem találta el a kaput... Az utolsó negyedórában a címvédő Győr nyomott, de hol a kaput sem találták el nagy helyzetben, hol Lehoczki kapus védett.

Végül Lukács Dániel egyetlen gólja döntötte el a rangadót, a Puskás Akadémia 1-0-ra nyert Győrben. A felcsúti csapat három pont előnnyel vezeti a tabellát, a Győr a harmadik helyen áll.