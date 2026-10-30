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Kitették a keretből a Premier League-csapat egyik legnagyobb sztárját. Jack Grealish az Everton-Newcastle Ligakupa-meccset kihagyta, miután megsértette klubja fegyelmi szabályzatát.

Jack Grealish a hétvégi, Arsenal elleni bajnoki mérkőzést betegség miatt hagyta ki, de a legtöbben arra számítottak, hogy az Everton-Newcastle kupameccsen már ismét bevethető lesz. David Moyes vezetőedző azonban nem nevezte a csütörtöki összecsapásra a Manchester City korábbi sztárját.

Jack Grealish kihagyta az Everton-Newcastle kupameccset
Jack Grealish kihagyta az Everton-Newcastle kupameccset
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Everton-Newcastle: Jack Grealish fegyelmi vétséget követett el

Az Everton szokatlan módon a közösségi oldalán azt is nyilvánosságra hozta, miért maradt ki az angol válogatott játékos. 

A liverpooli együttes közleménye szerint Grealish „a klub fegyelmi szabályzatának megsértése miatt nem állhatott rendelkezésre”

Brit sajtóértesülések szerint a 31 éves szélső hétfőn engedély nélkül maradt távol az edzéstől. Bár később visszatért a csapat edzőközpontjába, várhatóan pénzbüntetést kap a mulasztásáért.

David Moyes vezetőedzőt a Newcastle elleni 3-1-es győzelem után kérdezték a történtekről. A skót szakember nem kívánt részleteket elárulni, ugyanakkor egyértelműen kiállt a klub döntése mellett.

„Nem fogok semmilyen részletbe belemenni. A klub hozta meg ezt a döntést, én pedig támogatom. Nem szeretnék többet beszélni erről, de egyetértek a határozattal” – mondta Moyes, miután az Everton az egyik legnagyobb sztárja nélkül is továbbjutott a Ligakupában.

Grealish az Aston Villa játékosaként robbant be a Premier League-be, majd a Manchester City 2021 nyarán 100 millió fontot fizetett érte. Pep Guardiola egyik kulcsembereként két évvel később triplázott a csapattal (PL, FA-kupa, Bajnokok Ligája), ám idővel létszámfelettivé vált ingadozó formája és kicsapongó életstílusa miatt. Grealish a mostani évadhoz hasonlóan az előző idényt is az Evertonnál töltötte kölcsönben, a liverpooli klubnál eleinte jól játszott, teljesítménye azonban visszaesett. A megosztó személyiségű futballistára egy ideje a válogatottban sem számítanak, legutóbb 2024 októberében szerepelt az angol nemzeti együttesben.

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